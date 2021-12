De Amager-Denen: eens per jaar weer even Nederlands

‘Ter herinnering aan F.C. Schmitto, de laatste dominee die Gods woord in het Nederlands sprak 1786-1833’, staat op een gedenksteen naast de kerk. Op de begraafplaats: Nederlandse namen, of lichte verbasteringen daarvan, Neel Zibrantzen, Dirch Jansen en Trein Gjertsen. In de kerk wijst Søren Mentz, hij is historicus, op de sobere, houten banken. „De meeste Nederlandse families hadden zo’n bank in bezit. Die verhuurden ze aan Denen uit het dorp, zodat die niet een dorp verder hoefden te lopen naar een Deense kerk.”

Wuivend graan, groene velden, leegte – een typisch Deens landschap. Het is ongeveer een kwartier rijden vanuit Kopenhagen om bij Store Magleby op het eiland Amager te komen. Ooit was dit Hollænderby, Hollandersdorp.

De geschiedenis in het kort: in 1521 nodigde koning Christiaan II een groep van 24 Nederlandse boerenfamilies uit om op Amager te komen wonen. Hij wilde van Denemarken een handelsnatie maken, om zo zijn macht te vergroten, en Nederland was in de late middeleeuwen een van de economische hotspots van Europa. De Nederlandse boeren beschikten niet alleen over een kapitalistische handelsgeest, maar waren ook innovatief. Ze bewerkten hele velden in plaats van alleen een moestuin voor eigen gebruik, combineerden landbouw en veeteelt en bemestten hun land – niet alleen met de uitwerpselen van het vee en de inhoud van de latrines uit Kopenhagen, maar ook met zeewier. Dat laatste gebruikten ze ook als isolerende laag over de kool, die tijdens de winter bewaard bleef. „Ze kregen het hele eiland met land en gebouwen ‘als eeuwig erfgoed en bezit’ tot hun beschikking, naast heel veel privileges”, vertelt Mentz, naast historicus ook directeur van het plaatselijk Museum Amager. „Ze hoefden geen belasting te betalen en behielden hun eigen taal, rechtspraak, school en kerk. Zo bleven ze honderden jaren een gesloten gemeenschap.”

Mentz vertelt over een van de overblijfselen van de Nederlandse cultuur op Amager, de kerk. „Van oorsprong Deens, maar in de zestiende eeuw overgedragen aan de gesloten gemeenschap van Nederlanders die hier van de zestiende tot de negentiende eeuw woonden. De kerk is in 1611 grondig verbouwd, vermoedelijk naar Nederlands voorbeeld.” Hij wijst op de plaat die is ingemetseld in de westelijke kerkmuur: ‘Anno 1611 hebben deisse Keirsspelsmenn latten deisse Kerck verbeteren up eirre eigene Unkoste’. Oftewel: ‘Anno 1611 hebben de parochianen deze kerk op eigen kosten laten verbeteren.’

Amager, bij Kopenhagen. Infographic NRC

De Nederlandse handelsgeest was aanstekelijk, blijkt uit Mentz’ verhaal. „De Amager-Nederlanders werden de branding van het hele eiland. Niet meteen: de Denen waren zonder pardon hun huizen uitgezet om plaats te maken voor de Nederlandse ‘boeren des konings’. Maar vanaf de zeventiende eeuw kwam er bewondering voor de Nederlanders: ze waren succesvol en hadden bijzondere kostuums en gebruiken.” De Denen op het eiland namen de teeltmethoden geleidelijk over, net als de klederdracht (‘Amager dragten’), rituelen en tradities. Amager werd bekend als de plek waar de beste groenten vandaan kwamen.

Rokken en schorten

„We herkennen elkaar aan onze namen”, zegt Neel Seerup Hansen (geboren Neel Jansen Schmidt). Hansen stamt direct af van de eerste Nederlandse kolonisten, net als zo’n 10 tot 15 procent van de inwoners van Amager. Ze staat met haar werkschoenen in de aarde van de biologische boerderij die ze runt in Store Magleby. „De voornamen worden doorgegeven van generatie op generatie – mijn kinderen hebben ook Amager-Nederlandse voornamen. Ik spreek geen woord Nederlands, maar er wordt in mijn familie en tussen de afstammelingen onderling veel over de geschiedenis gesproken. Ik ben ermee opgegroeid dat ik ‘Nederlands’ ben. We dragen de Amager dragten nog regelmatig, op feest- en hoogtijdagen bijvoorbeeld, dat maakt het tastbaarder. Het is traditie dat we elkaar, en de kinderen, helpen bij het aantrekken. Die kennis geven we ook door, want dat is nog best complex, met rokken en schorten en sjaals.”

Als teler is ze – „grappig genoeg” – terug bij de methoden van haar voorvaderen: „Ik teel biologisch, gebruik ook zeewier, en verkoop net als zij direct aan mijn klanten. Al heb ik dan niet zo’n jurk aan en gaat het nu via een ‘eko-boks’ waarin ik klaarzet wat mensen via internet bestellen.”

Op een steenworp afstand van de kerk is Museum Amager gevestigd in een achttiende-eeuwse boerderij naar Noord-Hollands model. Witte muren, donkere luiken, een rieten dak en een binnenplaats met keitjes en een waterput. Binnen: Nederlandse gebruiksvoorwerpen, oude documenten en schilderijen, zoals de impressie van het bezoek van koningin Wilhelmina in 1922.

Ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum van de aankomst van de Nederlandse immigranten, is er een tentoonstelling over de ‘parallelsamenleving’ van de eerste 24 families die op Amager kwamen wonen. In grote glazen vitrines zijn verschillende Amager dragten te zien: vissersoutfits met indrukwekkende blauwe pluizige mutsen, oftewel ‘floshats’. Sobere, donkere jurken naar model van zestiende-eeuwse Noord-Hollandse klederdracht – maar dan met keurige linten en borduursels.

„Nog steeds wordt deze kleding, geërfd van eerdere generaties, gedragen door afstammelingen, tijdens hoogtijdagen in de kerk, zoals de oogstdienst, en tijdens ‘fastelavn’, de carnavalsviering,” zegt museumdirecteur Mentz. „De klederdracht ontwikkelde zich en was, net als de Nederlanders zelf, niet meer zo puur Nederlands – al trouwden ze uitsluitend onderling om zo hun privileges zeker te stellen.” Tenminste, tot de Nederlanders zich in de achttiende eeuw door de inteelt genoodzaakt zagen om ook met Denen te trouwen: de ‘pure’ Nederlanders stonden inmiddels bekend als ‘die met de wijduitstaande oren en de grote, starende ogen’. Banden met Nederland waren er nauwelijks meer: er was een heel nieuwe Amager-cultuur ontstaan, met Nederlandse wortels. Onder invloed van het Deens en het Duits ontwikkelde ook de taal zich tot ‘Amager-Nederlands’.

Afstammelingen

Later op de middag zitten we buiten, naast de andere vestiging van Museum Amager, in Dragør, na de eerder door corona uitgestelde presentatie van het jubileumboek Amager. 500 års hollænderhistorie aan de dorpsbewoners. Het lijvige boek, samengesteld door Søren Mentz, hoort bij de tentoonstelling. In groepjes zitten de bewoners na de presentatie na te praten. Ook in Dragør zijn veel afstammelingen te vinden, omdat de rijke Nederlandse boeren de boerderijen van de verarmde Denen opkochten voor hun kinderen.

Amager-kostuums, illustratie uit 1747

Beeld Museum Amager Museum Amager

Foto Natalie Hanssen Het ‘tonslaan’ op een schilderij van Emil Krause in 1897

Foto Thomas Mose/Starco Grafisk

„Zo’n speciale voorgeschiedenis is toch een soort trots die je met je meedraagt”, zegt Martin Hans Borg, directe afstammeling van Nederlandse scheepsbouwers uit Dragør. De kunsthandelaar van rond de vijftig ziet er onberispelijk uit. Donkerblauw strak gesneden jasje, een choker en antieke zilveren manchetknopen. „Zeeuwse knopjes, geïmporteerd in de achttiende eeuw. Er werd van alles meegebracht door Nederlandse schepen, om de cultuur te behouden en uit te dragen. Ik heb ook achttiende-eeuwse Nederlandse tegels met religieuze voorstelling achter mijn houtkachel – van vloer tot plafond. Ik vertel mijn nichtjes alles wat ik nog weet. Ik denk dat het belangrijke bagage is voor de volgende generaties. In mijn familie zeggen we nog ‘muske’, musje, en ‘maliskens’, een verbastering van madeliefjes. En ik draag mijn Amager dragt regelmatig, bijvoorbeeld met fastelavn, als ik mijn vrienden uitnodig en elk jaar de traditionele ‘posegrød’ maak [vermoedelijk een variant van jan-in-de-zak: graan met ham, kool en kruiden in een zak gekookt, red.] Fastelavn is op het eiland belangrijker dan Kerst, en dat zegt wat voor Denen.”

„Ja, fastelavn”, zegt Palle Cranil met glinsterende ogen. Hij schuift met zijn vrouw Bente, die ook Nederlands bloed heeft, aan op het terras naast het museum. Fastelavn is een geweldige traditie, vinden ze. „En de Nederlandse ambassadeur legt elk jaar de krans om de hals van de voorste paarden!” Als lid van de ‘vennekreds’ (vriendenkring) die het ritueel jaarlijks organiseert, weet Cranil er alles van. „Fastelavn is geïnitieerd door de Nederlandse schout van Store Magleby. Met twintig, dertig man rijden we op ‘vastenmaandag’ in optocht te paard langs oud-Nederlandse boerderijen, waar we steeds toasten met de lokale punch. Er is muziek en we zingen. Daarna volgt het ‘tonslaan’ te paard: om beurten slaan we met een houten knuppel op een versierde ton – wie hem kapotslaat, wint.”

Cranil staat erop dat ik even meeloop naar het pittoreske vissershuisje waar ze wonen, 300 meter verderop. In de keuken originele Delfts blauwe tegels, in de gang foto’s waarop Cranil trots te paard zit in de optocht. „De versiering van de paarden is belangrijk, en begint al op zondag”, zegt Bente. „Met kleurige rode en blauwe linten in de manen, en met bloemen, en het oranje van het Nederlandse koningshuis op de ton.”

Maar ondanks de inzet van enthousiaste nazaten van de oorspronkelijke kolonisten verdwijnt het Nederlands erfgoed langzaam. De ‘Nederlanders’ zijn uitgewaaierd over Denemarken, mede door de torenhoge huizenprijzen op Amager, zeker in het schilderachtige Dragør. Een aantal van hen is een vereniging begonnen, met een Facebookpagina, om het onderlinge contact te behouden. Elk jaar ontmoeten ze elkaar, praten over hun achtergrond en vieren fastelavn. Zo houden ze de herinnering levend.

