Oeroude wijsheid voor gloednieuwe tijden

Hoogleraar duurzaamheid Pim Martens week af van wetenschappelijk gebaande paden en sprak vertegenwoordigers van inheemse volken, stamoudsten, religieuze leiders en een sjamaan. Waarom is het ontginnen van Mars volgens hen achteruitgang? Hoe anders is hun verhouding tot dieren en de natuur? Hoe kijken zij tegen de westerse manier van leven aan? En wat kunnen we van hen leren over een duurzame toekomst, zonder te vervallen in valse romantiek?

Abonneer je hier op de Future Affairs nieuwsbrief: nrc.nl/futureaffairs