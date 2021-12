‘Oeigoerentribunaal’: China pleegt genocide

Er is géén bewijs van massamoord op de Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang, en toch is er sprake van genocide. Dat komt door de Oeigoerse kinderen die niet geboren mogen worden van de Chinese overheid. Uit de systematische gedwongen geboortebeperking in Xinjiang – vaak met geweld opgelegd aan Oeigoerse vrouwen – spreekt het doel om de Oeigoerse gemeenschap te verkleinen en dus deels te vernietigen.

Tot dat oordeel kwam donderdag het in Londen gevestigde ‘Oeigoerentribunaal’, een zogeheten volkstribunaal dat bij ontstentenis van een officiële internationale rechtbank het afgelopen jaar een symbolisch proces heeft gevoerd over de vraag of China misdaden tegen de menselijkheid of genocide pleegt tegen de Oeigoeren. Beide zijn het geval, zei voorzitter Geoffrey Nice, de Britse strafrechtspecialist die vooral bekend is van zijn werk als aanklager bij het Joegoslaviëtribunaal.

Het volkstribunaal heeft geen rechtsmacht en is door China al bij de oprichting afgedaan als „een farce”. De regering in Beijing heeft zich dan ook niet verweerd in Londen. Nice erkende dat het tribunaal „enig ongemak” voelt om China en zijn hoogste leider, president Xi Jinping, van deze misdaden te beschuldigen, maar zei ook dat het zich ertoe genoodzaakt voelt omdat overheden en de Verenigde Naties „de moed ontberen” om het te doen.

Doordat China Xinjiang afgeschermd houdt van de buitenwereld is het onmogelijk om vast te stellen wat daar precies gebeurt. Maar in de afgelopen jaren is uit de verhalen van gevluchte Oeigoeren en de bevindingen van onderzoekers en journalisten een verontrustend beeld ontstaan.

Heropvoedingscampagne

Volgens schattingen houdt China ruim een miljoen leden van de islamitische Oeigoerse minderheid in kampen gevangen, als onderdeel van een in 2017 begonnen ‘heropvoedingscampagne’. Ook buiten de kampen zijn Oeigoeren onvrij: de bevolking wordt met een uitgebreid netwerk van surveillancetechnologie in de gaten gehouden, moskeeën worden vernietigd, gezinnen krijgen Han-Chinese functionarissen in hun huis gestationeerd en vrouwen worden gedwongen tot geboortebeperking en abortussen, of onder druk gezet om Han-Chinese mannen te trouwen.

Tientallen getuigen, van wie de meesten slachtoffers van deze praktijken, hebben het afgelopen half jaar hun verhaal gedaan bij het Oeigoerentribunaal. Ze spraken over martelingen in de kampen: nagels uittrekken, slaan met stokken, onderdompelen in ijskoud water, maandenlang geketend zijn, opgesloten worden in kooien die te klein zijn om te staan of te liggen.

Het tribunaal gaat zover dat het president Xi Jinping verantwoordelijk houdt

En ze spraken over veel seksueel geweld: zeer gewelddadige verkrachtingen in de kampen, groepsverkrachting, gedwongen prostitutie, het gedwongen verwijderen van baarmoeders, andere vormen van gedwongen sterilisatie, het gedwongen gebruik van anticonceptiemiddelen en gedwongen abortussen, soms als de foetus al bijna voldragen was. „Bij sommige pogingen tot abortus werd de baby levend geboren en daarna gedood”, aldus de uitspraak.

Volgens het volkstribunaal worden er door deze praktijken zoveel minder Oeigoerse kinderen geboren in Xinjiang, dat er sprake is van een gedeeltelijke vernietiging van de Oeigoerse gemeenschap en dat dit ook de bedoeling van de Chinese overheid is.

Staatsonderdrukking

Ook concludeert het tribunaal dat dit „uitgebreide apparaat van staatsonderdrukking niet kan bestaan zonder een plan dat is goedgekeurd op de hoogste niveaus en waarvoor elk overheidsniveau de opdracht heeft gekregen om het uit te voeren.” Het tribunaal gaat dus zover dat het president Xi verantwoordelijk houdt.

Voorzitter Nice wees erop dat de 152 landen die het Genocideverdrag uit 1948 hebben geratificeerd, de verantwoordelijkheid hebben om in te grijpen als zij vermoeden of weten dat er ergens genocide dreigt te worden gepleegd. Hij erkende dat dit zelden gebeurt en dat het in de praktijk zelfs kan gebeuren dat landen wegkijken van genocide, omdat ze zich anders verplicht voelen iets te doen.

Vermoedelijk omdat hij weet dat de kans klein is dat overheden aan de hand van zijn uitspraak krachtig zullen optreden, sprak Nice ook China zelf aan: „Was dit gedrag nodig om China’s ambitieuze doelen te bereiken?”, vroeg hij retorisch. In plaats van de Oeigoeren „onmenselijk te behandelen” had China „een land kunnen worden om te benijden, naar de kroon te steken en te bewonderen”. Had „het schitterende, diverse China” niet „meer van zichzelf mogen verwachten?”