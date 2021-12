Met Jim Reeves op het doek

Enkele grote, kleurige portretten van vrouwen voor de hoge ramen van een huis trokken mijn aandacht. Ik vroeg me af of het posters waren en stapte naar de gevel.

Terwijl ik rustig stond te kijken, naderde een fietser over het trottoir. Hij stapte af, stalde zijn fiets voor het huis en vroeg: „Kunt u het goed zien?”

De kunstenaar zélf, flitste het door me heen. „Jazeker”, zei ik, weinig op mijn gemak, omdat ik liever nog even ongestoord had willen kijken. „Wat zijn dit? Posters? Zeefdrukken?”

„Nee”, zei hij, „collages, unieke exemplaren.”

Ik prees ze welgemeend, waarna hij aan een technische uiteenzetting begon waarvan de finesses me ontgingen.

„Is dit uw atelier?” vroeg ik.

Hij knikte. „U kunt binnen rustig even verder kijken.”

Zo’n gastvrij aanbod dat je niet kunt weigeren, ook al heb je aarzelingen. Ik kijk nooit graag mét de kunstenaar naar zijn prestaties. Je leest toch ook geen boek met de auteur naast je, tenzij je met hem of haar samenleeft – en dat lijkt me al moeilijk genoeg. In Amsterdam wordt jaarlijks een openbare tocht langs kunstenaarsateliers georganiseerd. Ik heb er één keer aan deelgenomen. Al die kunstenaars die urenlang de keurende blikken van het kritische publiek moeten doorstaan – te gênant.

Gelukkig hoefde ik bij deze kunstenaar geen bewondering te veinzen. Vrijwel al zijn werk, zoals het daar aan de muren hing, beviel me. Het waren niet alleen collages, maar ook grote olieverven – eveneens meestal portretten. Geboeid bekeek ik het portret van een oude vrouw, gekleed in het blauw, die me een meewarige blik toewierp. Naast haar hoofd stonden allerlei woordjes geschilderd. „Jim Reeves”, las ik ergens.

De kunstenaar legde me uit dat hij onder het werken veel met zijn modellen sprak. Hij wilde weten hoe ze in het leven stonden en wat ze hadden meegemaakt. „Wat voor hen belangrijk is geweest, vat ik met een aantal trefwoorden samen in de marge van het schilderij. Deze vrouw luisterde altijd graag naar Jim Reeves.”

Jim Reeves, de countryzanger! De man van ‘He’ll have to go’ en ‘Am I losing you’. Die was ook alweer een jaar of zestig dood.

„Maakte u dit schilderij in opdracht?” vroeg ik.

„Ja. Maar het lastige is dat de familie het niet wil hebben. Ze vonden het wel goed, maar er ontstond ruzie tussen twee zoons. De een had zijn moeder laten poseren zonder toestemming te vragen aan zijn broer – en die vond het helemaal niet nodig dat ma werd geportretteerd, althans, hij was boos dat hij er niet in was gekend. En daardoor blijf ik nu met dat schilderij zitten. Dat heeft één groot voordeel. Dit is een van mijn beste schilderijen. Het is goed dat nu iedereen het kan zien.”

Hij behoorde kennelijk tot die benijdenswaardige mensen bij wie het glas altijd half vol is. Graag zou ik ook de andere helft voor hem hebben gevuld door het schilderij te kopen, maar het leek me beter om dat in overleg met mijn vrouw te doen. Eén familieruzie over een schilderij was wel genoeg.