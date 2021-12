Mediatycoon en activist Jimmy Lai veroordeeld om Tiananmen-herdenking

De Hongkongse mediatycoon en activist Jimmy Lai is donderdag samen met twee anderen veroordeeld voor deelname aan de Tiananmen-herdenking, meldt persbureau AFP. De herdenking van de slachtoffers die in 1989 vielen bij het studentenprotest op het Tiananmen-plein in Beijing was vorig jaar vanwege de coronapandemie voor het eerst in dertig jaar verboden in Hongkong. De 74-jarige Lai en zijn medeverdachten Chow Hang-tung en Gwyneth Ho Kwai werden schuldig bevonden aan „illegale samenkomst”.

Tijdens de behandeling van de zaak hadden de aanklagers volgens The South China Morning Post gesteld dat de „sterke publieke wens” om de jaarlijkse herdenking door te laten gaan niet opwoog tegen „de noodzaak de gemeenschap te beschermen tegen de dodelijke pandemie.” De politie had daarom ook geen toestemming gegeven voor de herdenking.

Maar Lai was samen met tienduizenden anderen toch aanwezig op 4 juni 2020 bij de wake in het Victoria Park. Zijn advocaat zei tijdens de behandeling dat de vervolging van Lai „een disproportionele inperking” was van zijn „vrijheid van vereniging” en zei dat de mediatycoon alleen naar het Victoria Park was gegaan om steun te verlenen en niet om het grote publiek aan te moedigen ook te komen, zoals een van de aanklachten luidde.

Welke straf Lai en de twee anderen krijgen horen ze later. Ze hadden onschuldig gepleit. Eerder hadden 21 andere deelnemers aan de herdenking wel schuld bekend. Een deel van hen heeft celstraffen tot tien maanden gekregen.

Jimmy Lai was oprichter en eigenaar van de inmiddels opgeheven prodemocratische krant Apple Daily en is een van de meest prominente democratische activisten in Hongkong. Hij is fel criticus van de Chinese regering en van de politieke leiders in Hongkong. Lai zit momenteel al een gevangenisstraf uit voor het organiseren van een samenkomst tijdens de protesten voor democratie in 2019 zonder toestemming van de autoriteiten.