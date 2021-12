Laten we méér kletsen met elkaar

Na wéér een thuiswerkdag vol geestdodend laptopcorvee had Elsa Faroudi (32) er gewoon zin in: lekker kletsen. Ze stapte in haar auto en verraste haar ouders met een spontaan bezoekje.

Haar vader ontstak meteen alle vuren van het gasfornuis. Haar moeder pakte een tube voetmassagecrème en zei: „Kom snel bij mij zitten en vertel me wat je zo plotseling hier brengt!” Direct waren ze in de ban van „knusse kleinpraat”, zoals haar moeder dat altijd noemt.

Een kwartier later riep haar vader vanuit de keuken: „Zeg vrouw! Hoe zit dat, laat je mij hier alleen al het werk doen?” Elsa riep terug: „Laat mama doen wat ze nu doet! Zij weet waaraan ik nú behoefte heb!”

De vorige alinea’s zijn een beproefd verhaaltechniekje: even wat sfeer met ‘human interest’ neerzetten. Lezers zijn dol op alledaagse taferelen. Identificatie – heet dat, met een iets zwaarder woord.

Een bekentenis is hier op z’n plaats. Elsa bestaat niet, haar ouders evenmin. De scène hierboven is fictie, maar helemaal fictief is die niet. Het is een update van een leerzaam Bijbelverhaal (Lucas 10-38:42), over de zussen Marta en Maria, die plotseling de rondreizende prediker Jezus te logeren krijgen. Beiden sloven zich uit om hun gast in de watten te leggen. De ene schenkt aandacht, de andere bakt en braadt in de keuken.

En wat wil de goddelijke gast? Liever een warm gesprek dan een bord warm eten.

Het is een episode van tweeduizend jaar oud. Waarom dit verhaal niet hiermee begonnen? Om te onderstrepen dat de strekking misschien wel actueler is dan ooit. Wat houdt ons overeind in deze onzekere tijden? Een vollere koelkast, of volle aandacht?

Oude mensen vertellen graag over de dingen die voorbij zijn. Bijvoorbeeld over: op je beurt wachten. Ooit was dat normaal: bij de slager, bij de bakker, bij de kruidenier. Dit was de ‘tussentijd’, die met toevallige ontmoetingen en gekeuvel te vullen viel. ‘Hé, wat leuk dat ik jou zie! Ik heb net een boek uit dat jij ook prachtig zult vinden. Je mag het van me lenen.’ ‘Wat leuk! Een boek van wie? Vertel! Waarover?’

Tot voor kort moest je in de rij staan bij de kassa in de supermarkt. Dat hoeft nu ook niet meer, dankzij apparaten die streepjescodes scannen. Fijn voor gehaaste klanten, fijn voor de supermarkt als ‘doorstroomlocatie’.

In de supermarkt: kletskassa’s

Gelukkig heeft de firma Jumbo oog voor de nadelen: verschraling van sociale contacten, toenemende eenzaamheid. Colette Cloosterman-van Eerd, dochter uit dit grootgruttende geslacht, heeft er iets op bedacht: kletskassa’s. De naam zegt het al: het zijn kassa’s waar klanten zomaar een praatje mogen maken met de caissières. Eind september is de eerste kletskassa officieel geopend, in Udenhout. Inmiddels zijn er 25 Jumbo-vestigingen met kletskassa’s. Eind 2022 moeten er 200 zijn ‘uitgerold’ in Jumbo-land.

Het initiatief heeft in tal van talen de wereldpers gehaald. Plauderkasse, heet het in de Duitse media. In het Frans: bavardoir à la caisse. Spaans: cajas para charlar. En Engels: chat checkout.

Hoe zal het eruitzien in supermarkten met kletskassa’s? Vitale klanten zwieren er tussen de schappen door, de AirPods stevig in de oren, schaterend om de nieuwste Zelfspodcast van Siewertsz & Schimmelpenninck, en tot slot, bliep!, als een haas alle boodschappen gescand. En ach, zie daar, links van het zelfscaneiland, staat een trage rij van eenzame ouderen die geduldig op hun dagelijkse potje aandacht wachten. ‘Pinnen of contact? Zegeltjes? Met of zonder kletsgesprek?’

En toch, laat niemand cynisch zijn over de goede bedoelingen van Colette Cloosterman-van Eerd. Uit talloze onderzoeken, onder andere van het Sociaal en Cultureel Planbureau, blijkt dat eenzaamheid een hardnekkige plaag van deze tijd is. Ruim de helft van de 75-plussers in dit land geeft aan een gebrek aan sociale contacten te ervaren. Eén op de drie Nederlanders voelt zich regelmatig eenzaam in deze jaren van virus en lockdown.

Het verdient dus respect dat Cloosterman-van Eerd van Jumbo zich heeft opgeworpen als een drijvende kracht achter een Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Zij dóét tenminste wat, zij steekt haar nek uit. Ze reddert erop los in haar winkels, als een onvermoeibare Marta in haar bijbelse keuken.

Op het werk: kletscollega’s

Een volgende grote wending in het verval van smalltalk tekent zich intussen af. Corona dreigt ook de laatste lucht uit ons dagelijks werk te persen. Bazen hadden zich eerder al onbereikbaar gemaakt: sinds ze elkaars Outlook-agenda’s automatisch kunnen vullen, zijn ze amper nog aanspreekbaar op de werkvloer. Management by walking around? Ze zouden verdwalen in hun eigen kantoortuinen.

Het virus maakt dat het nu de beurt is aan gewone werknemers om dieper in hun schulp te kruipen. Thuiswerken – heerlijk is dat! Geen reistijd. Wasje draaien tussendoor. Niemand die zomaar langs je bureau loopt en vraagt of je soms een nieuwe bril hebt? Vergaderingen die stipt op tijd beginnen, waarbij je ook lekker andere dingen kunt doen als je je camera en microfoon uitzet. En een druk op de knop ‘verlaten’ is vervolgens genoeg om van alle gezeur af te zijn, zéker van collega’s die je op de gang zomaar staande houden.

Het lijkt allemaal superefficiënt. Maar de wal zal het schip keren. Consultants van PwC hebben de nadelen van meer thuiswerken al in euro’s doorgerekend. Het zal de Nederlandse economie schaden met een bedrag dat kan oplopen tot 1,5 miljard euro per jaar, door méér burn-outs, méér arbeidsconflicten en mínder creatief vermogen van de medewerkers.

Tip voor een publiciteitsstunt: wees het eerste bedrijf dat kletscollega’s langsstuurt bij thuiswerkers. Voorkomen is beter dan genezen. Bekend is ook dat de thuiskazende werknemer veel te weinig beweegt. De Gezondheidsraad heeft er een ‘beweegnorm’ voor: elke dag minimaal een half uur wandelen en driemaal per week intensief de spieren trainen. Hoogste tijd nu om hiernaast ook een kletsnorm in te voeren Zijn we nog tot kabbelend converseren in staat?

Op school: kletsklassen

En dan nog iets: het onderwijs. De onderzoeken zijn niet aan te slepen waaruit blijkt dat Nederlandse kinderen, gemiddeld genomen, achteruit gaan in hun taalontwikkeling. Woordenschat, grammatica, spellen – het wordt er allemaal niet beter op.

Vaak krijgen leraren de schuld hiervan in de schoenen geschoven. Hun verweer: ze zien echt geen kans om méér aan taal te doen, laat staan om vaker zomaar te kletsen met de kinderen. Hun van bovenaf voorgeschreven lesprogramma’s zijn immers overladen.

Het echte probleem zou wel eens dieper kunnen zitten dan bij leraren, namelijk: bij de ouders, gezinnen waarin steeds minder wordt gekletst. Taalontwikkeling begint thuis, en direct na de geboorte al. Aan de ontbijttafel, ’s avonds bij het eten, bij spelletjes, bij samen boekjes lezen. En minder bij: eten voor de tv met een bord op schoot, gamen en WhatsAppen.

Op basisscholen zijn lees- en voorleesouders een vertrouwde verschijning. Het moet kinderen een duwtje geven bij hun taalontwikkeling.

De tijd is rijp hierin een stap verder te gaan. Kletsklassen! Het klassieke kringgesprek, elke dag een kwartiertje met de hele klas, schiet inmiddels tekort. Kleinere groepjes. Vaker. Langer. Het zou een fijne vorm van dagbesteding kunnen zijn voor eenzame ouderen, die na hun praatje bij de kletskassa nog even doorlopen naar de kletsklas: ‘Zo hé, alweer een zwemdiploma! Hoe ging het afzwemmen dit keer?’

Genoeg overdrijving, nu even serieus nog. Ten diepste is het kletsinfarct een gevolg van doorgeschoten organisatiedrift, afrekencultuur, controledwang. Te veel Marta, te weinig Maria. Iedereen doet heus verschrikkelijk z’n best om efficiënt en nuttig bezig te zijn. De ene innovatie rolt over de andere compensatieregeling. Aan alles wordt gedacht, maar één ding is vergeten: gewoon kletsen – en verder niks.