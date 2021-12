Langdurige inflatie drijft Turken in armoede

Op papier groeit de economie in Turkije ieder jaar. Maar daar merkt de gewone Turk al jaren niets van, vertellen mijn familieleden als ik ze spreek. Sterker nog: die wordt ieder jaar armer. Ze vertellen over de vele mensen die ze kennen die twee fulltimebanen hebben genomen, en dan nog niet rondkomen. De oorzaak: hoge inflatie in combinatie met een kunstmatig te laag gehouden rente. En dat jaren achtereen.

Ook in Europa loopt de inflatie snel op. De Nederlandse inflatie is met 5,2 procent sinds 1982 niet zo hoog geweest. Niet vergelijkbaar met Turkije, waar de inflatie rond 20 procent ligt. Maar op rentegebied doen we het een stuk slechter dan de Turken. De spaarrente is hier 0 tot negatief, terwijl Turken vaak ruim 10 procent rente ontvangen over hun spaargeld.

De meest verontrustende parallel tussen Europa en Turkije is dat het negatieve gat tussen rente en inflatie kunstmatig in stand gehouden wordt. In Turkije door een autocratische leider. In Europa door de Europese Centrale Bank, die doodsbang is dat Zuid-Europese overheidsschulden onhoudbaar worden als ze de rente laat oplopen (wat bij een hoge inflatie het gebruikelijke medicijn is).

Natuurlijk is de Europese situatie (nog) niet vergelijkbaar met die in Turkije. Maar het kan geen kwaad eens te kijken waar zo’n langdurige combinatie van hoge inflatie en te lage rente in ons EU-buurland toe geleid heeft. Het heeft de Turkse koopkracht namelijk zwaar uitgehold.

In Turkije staan tegenwoordig lange rijen bij benzinestations, vertellen mensen die ik spreek. Ik hoor ook dat het kopen op afbetaling in Turkije terug van weggeweest is. En mensen verzamelen tegenwoordig creditcards, vertelt mijn nicht Ela. „Met de ene creditcard lossen ze de schuld op de andere af. En als het dan nog niet lukt, nemen ze er nóg een creditcard bij.”

Mijn neef Teoman werkt als specialist in de circulaire economie. Hij klaagt dat zijn inkomen is gedaald naar omgerekend 2.000 euro per maand. Omdat hij een vrijwel afbetaalde koopwoning heeft, lukt het om rond te komen. „Maar ik snap niet hoe mensen in de zorg en onderwijs de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen”, stelt hij. Een onderwijzer verdient omgerekend tegenwoordig nog geen 600 euro per maand. Het pensioen van de gemiddelde bejaarde Turk is in een jaar tijd gezakt van 450 naar 200 euro.

Al tien jaar gaat het bergafwaarts met Turkije en de Turkse lira. Erdogans meest recente zondebok zijn valutahandelaren; zij zijn het die Turkije naar de afgrond helpen, niet zijn rentebeleid, briest hij regelmatig. Eerder wees hij naar een vermeende internationale lobby die Turkije doelbewust monetair zou aanvallen.

Op iedere hoek van de straat in Turkije zijn de inflatie en het koopkrachtverlies het gesprek van de dag. In de door Erdogan gecontroleerde Turkse media is er minder aandacht voor. Buitenlands nieuws domineert de Turkse nieuwsbulletins tegenwoordig. Al weken gaat het over de mogelijke inval van de Russen in Oekraïne. Racisme en islamofobie in de Verenigde Staten en Europese landen zijn andere geliefde thema’s.

‘We klampen ons vast aan de verkiezingen in 2023”, vertelt weer een ander familielid. Maar dat doen veel Turken in de grote steden en in de kuststreken al meer dan tien jaar. Uiteindelijk weet Erdogan – via massale steun in de conservatieve en laagopgeleide binnenlanden – toch iedere keer weer te winnen.

Voor Turken is dat een barslecht vooruitzicht. Want Erdogan volhardt de laatste tijd nog meer in zijn beleid van renteverlagingen om de economie aan te jagen. Hij ontslaat iedere centralebankdirecteur die een andere kant op wil.

Ook in Europa is het stimuleren van de economie al jarenlang reden voor de ECB om de rente laag te houden. Ook hier wordt dat beleid door de snel stijgende inflatie steeds onhoudbaarder. Om de rente toch niet te hoeven verhogen, roept de ECB voortdurend bezwerend dat de hoge inflatie tijdelijk is. Steeds meer economen twijfelen daar openlijk over.

Zal de ECB anders dan de Turkse centrale bank wel het lef hebben om de rente (fors) te verhogen als blijkt dat de inflatie blijvend is? We kunnen het alleen maar hopen. Maar ook in dat geval is onze koopkracht blijvend aangetast. Eén of twee jaar een inflatie van 4 à 5 procent bij lonen die nauwelijks stijgen, betekent een blijvend gat in de meeste gezinshuishoudboekjes.

Dat koopkrachtverlies winnen we (daarna) alleen terug door de lonen extra hard te laten stijgen. Maar ja, dat leidt weer tot inflatie, en de gevreesde loon-prijsspiraal. Zou Turkije dan toch ons voorland zijn?

Aylin Bilic is ondernemer en publicist.