Is het wapen dat zelf bepaalt of het aanvalt nog te stoppen?

In de oorlog om Nagorno-Karabach, vorig jaar, versloeg Azerbeidzjan aartsrivaal Armenië. Doorslaggevend daarbij waren de onbemande vliegtoestellen van Turkse en Israëlische makelij, waarmee de Azerbeidzjanen aanvallen uitvoerden op Armeense doelen.

Nagorno-Karabach was daarmee een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van autonome wapensystemen en het gebruik daarvan in gewapende conflicten. „En de opvolgers van die systemen zijn nu al in ontwikkeling”, vertelt Daan Kayser, projectleider autonome wapensystemen van vredesorganisatie PAX. „De systemen kunnen steeds meer; ze bestrijken grotere gebieden en zijn langere tijd operationeel.”

Deze snelle ontwikkeling voedt het schrikbeeld van wapens die doelen selecteren en aanvallen zonder menselijke bemoeienis. Dergelijke volledig autonome wapens bestaan nog niet. De stormachtige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en bijvoorbeeld gezichtsherkenning brengt ze wel snel dichterbij.

Neem de Israëlische mini-Harpy, zegt Kayser: „Deze kamikazedrone vliegt rond, selecteert een doelwit en geeft een signaal aan een operator die meekijkt via een camera. Die zegt dan: ‘Oké, val maar aan.’ Die menselijke stap kan je er makkelijk uithalen.”

Dat is een grote bedreiging voor het internationale humanitair recht, vinden maatschappelijke organisaties als PAX. Autonome wapens vergroten de kans op het (per ongeluk) ontstaan van oorlogen en op onschuldige slachtoffers. Het Rode Kruis heeft inmiddels dan ook gepleit voor een zeer strikte regulering van deze wapens.

De VN gaan hier volgende week praten in Genève tijdens een zogeheten toetsingsconferentie voor conventionele wapens, die elke vijf jaar wordt gehouden. De vraag is of de landen gaan onderhandelen over een verdrag voor de ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens.

De voorstanders van zo’n verdrag zijn talrijk: landen in Latijns-Amerika en Afrika, maar ook Europese landen als Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk. De tegenstanders zijn machtig: landen als de VS en Rusland. Nederland heeft tot nu toe gezegd dat bestaande regelingen voor mensenrechten en oorlogen voldoende zijn.

Lees ook:Aanvalsdrones zoeken zelf het slachtoffer uit

Standpunt aanpassen

Dat standpunt zou de Nederlandse regering wel eens snel kunnen aanpassen. Twee invloedrijke adviesorganen – de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) – hebben woensdag in een rapport gepleit voor een verbod op volledig autonome wapens en strakke regels voor gedeeltelijke autonome wapens. Dat is grofweg ook de strekking van de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66), waarover de Kamer maandag debatteert.

In alle rapporten, nota’s en manifesten over autonome wapens wordt de kern gevormd door het begrip „betekenisvolle, menselijke controle”. Daarbij horen vragen als: kun je controleren hoe het wapen doelen selecteert, als je niet goed snapt hoe het dat doet? Wie is verantwoordelijk als een zwerm drones onbedoeld ook burgers treft? Transparantie en het afleggen van rekenschap (accountability) zal in de praktijk niet makkelijk te regelen zijn.

De kans is klein dat volgende week wordt begonnen met het onderhandelen over een verdrag, omdat alle landen daarmee moeten instemmen. Er zijn wel andere manieren om de autonome wapens te reguleren, zegt jurist Jessica Dorsey, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. „Je kan in de Algemene Vergadering van de VN met een gewone meerderheid afspraken maken.” Nadeel daarvan is volgens haar dat experts en ngo’s dan nauwelijks kunnen meeschrijven aan de tekst.

Een andere mogelijkheid is dat landen buiten de VN om een akkoord sluiten, zoals eerder is gebeurd met een verbod op clustermunitie. „De VS heeft dat niet ondertekend, maar heeft zelf sinds 2003 maar een keer deze munitie gebruikt”, zegt Dorsey: „Dat verdrag heeft clustermunitie een stigma bezorgd. Hetzelfde kan gebeuren met autonome wapens.”

Lees ook: Die gamebril maakt militairen dodelijker

De (oud-)militair Jan Broeks Jan Broeks, voormalig luitenant-generaal, rijdt tot volle tevredenheid in een Saab van twintig jaar oud. „Maar de veel nieuwere auto van mijn vrouw heeft systemen die hem automatisch tussen de lijnen van de snelweg houden – en op afstand van de auto’s ervoor. Dat maakt autorijden veiliger.” Iets dergelijks geldt voor de gedeeltelijk autonome wapens, zegt Broeks, die meeschreef aan de net verschenen adviezen van de AVI en CAVV. „Die doen veel dingen beter dan mensen. Ze zijn sneller, maken in beginsel minder fouten en worden nooit moe.” Denk aan een robot die zware bepakkingen kan dragen, waar de landmacht nu mee experimenteert. „Of aan de keer dat militairen Osama bin Laden zochten in de grotten van Afghanistan. Nu stuur je een drone naar binnen. Veel veiliger.” Gedeeltelijk autonome wapens zijn sneller en worden nooit moe Autonome wapens zijn ook onmisbaar om Nederland te beschermen tegen de hypersone raketten die de Russen nu ontwikkelen. Die gaan drie of vier sneller dan het geluid. „Alleen geautomatiseerde wapens reageren daarvoor snel genoeg.” Maar volledig autonome wapensystemen moeten wat Broeks betreft verboden worden. „Die systemen kunnen nooit voldoen aan het internationaal humanitair recht.” Ze kunnen geen onderscheid maken tussen strijders en burgers. „Zo’n systeem gaat ook voor 100 procent militaire zekerheid en schiet dan met een kanon op een mug – met een grote kans op nevenschade zoals burgerslachtoffers.” Een mens zal uiteindelijk altijd de controle moeten houden, vindt hij, al is het maar omdat machines nooit feilloos zijn. „In Afghanistan hadden we een camerasysteem dat aan het silhouet van persoon kon zien of die iets onder de kleding verborgen had. Heel vaak bleek dat geen wapen te zijn, maar de buik van een vette vent.”

De activist Mark Brakel Minuscule drones dansen door de lucht om afweervuur te ontwijken en zoeken doelwitten met behulp van gezichtsherkenning. In zwermen slaan ze dwars door ramen, muren en menselijke schedels. Het filmpje Slaughterbots toont een dystopisch en volgens critici karikaturaal beeld van autonome wapensystemen. Het filmpje is in 2017 uitgebracht door het Future of Life Institute (FLI), een stichting die waarschuwt voor de gevaren van ongebreidelde kunstmatige intelligentie. Het werd volgens het FLI zeventig miljoen keer bekeken en zette de discussie over autonome wapens op scherp. Aan de vooravond van de VN-conferentie in Genève heeft FLI een nieuwe versie van het filmpje uitgebracht. „Deze bijeenkomst is de laatste kans om proliferatie tegen te gaan”, zegt Mark Brakel van FLI, ofwel grootschalige verspreiding van dit soort wapens. Zo verkoopt Turkije al onbemande, bewapende vliegtoestellen die werken met gezichtsherkenning. Brakel: „Met elk land dat deze wapensystemen koopt, wordt het moeilijker om een verdrag te sluiten.” Hoe meer landen deze wapens kopen, hoe moeilijker het is een verdrag te sluiten Volledig autonome wapensystemen bestaan nog niet, erkent hij. „Een wapen dat ’s ochtends zelf opstaat, ontbijt maakt en een ander land aanvalt, is ook niet voorstelbaar.” Gedeeltelijk autonome wapens zijn volgens hem problematisch genoeg: „Denk aan twintig drones, die zelfstandig soldaten aanvallen nadat een mens op de knop heeft gedrukt. Is die persoon dan aansprakelijk voor eventuele burgerslachtoffers?” Landen die geen verdrag willen, zoals de VS en Israël, lopen volgens Brakel zelf ook risico’s: „Autonome wapens zijn goedkoop te produceren – het is feitelijk software – en veel onderdelen kun je makkelijk krijgen.” Ze kunnen in handen komen van terroristische groepen, die ze kunnen inzetten tegen westerse landen. Daarom willen landen misschien toch afspraken maken, is de hoop van Brakel. „Er kwam ooit een verdrag over biologische wapens, toen de Amerikanen beseften dat die goedkoop te produceren zijn. En tegen Amerikaanse soldaten ingezet zouden kunnen worden.”

De onderzoekers Peter Werkhoven en Pieter Elands Wat is betekenisvolle menselijke controle? En wat betekent het als een op kunstmatige intelligentie (KI) gebaseerd systeem meer autonoom beslissingen neemt? Die vraag is „de olifant in de kamer”, volgens Peter Werkhoven, kunstmatige intelligentie (KI)-expert bij TNO en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. „Zeker in een situatie waarin menselijk ingrijpen niet meer mogelijk of zelfs onwenselijk is.” Want neem nou een zelfrijdende auto. Als die op de A12 rijdt en plots een andere auto moet ontwijken, zegt Werkhoven, dan kun je niet nog even vragen om een menselijke ingreep. „Zo’n beslissing moet in een split second worden genomen. Zo’n algoritme moet dus vooraf door mensen goed zijn geïnstrueerd met de ethische waarden van onze samenleving.” Daar werkt TNO aan, een model van doelen en waarden om die betekenisvolle menselijke controle vooraf mee te geven. Maar eenvoudig is dat niet. „Het vraagt van onze samenleving om duidelijk te maken wat verschillende uitkomsten ons waard zijn”, vult TNO-collega Pieter Elands aan. „Ethiek is bovendien ook cultureel bepaald. Als het gaat over wapeninzet bijvoorbeeld: als je moet kiezen tussen twee kwaden, welke burgers je spaart, zal daar geen mondiale overeenstemming over zijn.” De software moet keuzes maken volgens onze normen Toch geloven de wetenschappers dat het kan en als voorbeeld noemen ze opnieuw de zelfrijdende auto. Je kunt vooraf niet alle mogelijke situaties die zich voordoen instrueren. „Maar je kunt wel aangeven wat wij belangrijk vinden dat uiteindelijk wordt bereikt”, zegt Werkhoven. „Zoals de reistijd, de uitstoot en de veiligheid. Als je daarbij aangeeft wat de relatieve waarde is kan zo’n systeem zelf afwegen wat de optimale snelheid en route wordt.” Het principe kun je ook op autonome wapensystemen toepassen. Een verbod om autonome KI te gebruiken, zeggen beiden, voorkomt niet dat anderen die gebruiken. „Want wat moet je verbieden?”, zegt Elands. „De techniek is er al. Kijk naar cybersoftware die nu al infrastructuur of energievoorzieningen kan platleggen. Dat kan ook ingezet worden als autonoom wapen en dat is angstaanjagend, het kan samenlevingen ontwrichten. Dus niets doen is geen optie. Bij een cyberaanval is slechts een fractie van een seconde tijd om te reageren, dat kán alleen met autonome software. Je wilt dan wel dat die software keuzes maakt volgens onze normen.”