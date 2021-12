Indiase boeren staken langdurig protest na beloftes regering

Indiase boeren staken hun langlopende protest, nadat de regering heeft beloofd de omstreden landbouwwetten terug te draaien en heeft ingestemd met eisen van de protestbeweging. Binnen twee dagen zullen duizenden boeren die al een jaar op het protestterrein rondom hoofdstad Delhi verblijven weer naar huis gaan, melden de vakbondsleiders donderdag volgens Indiase media.

Sinds november 2020 protesteren Indiase agrariërs tegen drie landbouwwetten die de Indiase regering had aangenomen, die zouden zorgen voor vrijemarktwerking in een tot nu toe door de staat gereguleerde sector. De wetten moesten de landbouwsector ‘moderniseren’, maar de boeren zeiden zo te worden overgeleverd aan multinationals. Vorige maand gaf premier Narendra Modi toe aan de massale protesten en beloofde hij de wetten weer in te trekken.

Lees ook deze reportage: India krijgt geen vat op demonstrerende boeren

De regering is ook akkoord gegaan met andere eisen van de boerenvakbonden, zoals het instellen van minimum prijzen en het niet juridisch vervolgen van demonstranten. De vakbonden zeggen dat zij een brief hebben ontvangen waarin staat dat de regering de verzoeken heeft ingewilligd. Boerenleiders komen 15 januari bijeen om de voorwaarden te bespreken. „We zullen onze protesten hervatten als de regering afstand neemt van de beloftes”, aldus een protestleider.

Vanuit omliggende deelstaten kwamen het afgelopen jaar tienduizenden agrariërs telkens naar de hoofdstad met trekkers of te voet. Tijdens het maandenlange protest stierven tientallen boeren door hitte, kou en door corona. Ongeveer de helft van de Indiase bevolking is werkzaam in de landbouw.