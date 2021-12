Advocaat Afghanen: ‘Ik heb cliënten in levensgevaar’

‘Frustrerend’ – advocaat Barbara Wegelin kalkt het woord driftig op een van haar papieren. Zojuist heeft de landsadvocaat Mette van Asperen namens de staat gezegd dat Nederland er álles aan doet om Afghanen in veiligheid te brengen, maar dat dat vaak niet lukt: „Dat is natuurlijk frustrerend.”

Maar Wegelin ergert zich groen en geel. „Frustrerend is niet het goede woord”, zegt de advocate op hoge toon. „Ik heb cliënten die in lévensgevaar verkeren!”

Bijna vier maanden na de val van Kabul zitten vele tienduizenden Afghanen nog in angst over mogelijke wraakacties van het nieuwe regime – ook Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Op deze donderdagmiddag buigt de rechtbank Den Haag zich over de zaak van vier gezinnen – verwanten van een Afghaanse tolk en een Nederlands-Afghaanse tolk die voor het ministerie van Defensie hebben gewerkt en nu in Nederland verblijven. Drie zusters komen in aanmerking voor evacuatie maar kunnen niet worden opgehaald, omdat ze niet over een Afghaans paspoort beschikken. Een vierde familielid heeft wél een paspoort, maar heeft nu te horen gekregen dat ze niet in aanmerking komt.

Uit de stukken die advocaat Wegelin naar de rechtbank heeft gestuurd blijkt hoe precair de situatie voor de familie van de tolken is. Kort na de val van Kabul kwamen de Taliban langs bij een van de zussen en namen haar zeventienjarige zoon mee – van de jongen is sindsdien niets meer vernomen. Kort daarna kregen kinderen van twee zussen bij de moskee dreigbrieven in handen gestopt. De Taliban willen dat de tolk terugkomt naar Afghanistan om zich te verantwoorden. Zo niet, dan zullen de Taliban zich wreken op de familie.

In de hectische weken na de val van Kabul op 15 augustus slaagde Nederland erin ruim 1.600 mensen in veiligheid te brengen: Nederlanders (vaak van Afghaanse komaf), voormalige defensietolken en bewakingspersoneel, ontwikkelingswerkers en vrouwenactivisten.

‘Acute evacuatiefase’

Ook nadat op 26 augustus het laatste Nederlandse Hercules-transportvliegtuig was opgestegen en de ‘acute evacuatiefase’ – zoals het kabinet dat noemt – was afgesloten, ging de reddingsoperatie door. Sinds eind augustus, zo laat het ministerie van Buitenlandse Zaken desgevraagd weten, zijn er ongeveer 200 Nederlanders en 400 Afghanen geëvacueerd. Afgelopen weekend nog arriveerden 70 Afghanen die met een vlucht van Qatar Airways in Kabul waren opgehaald.

De successen kunnen niet verhullen dat Nederland zijn belofte aan duizenden ándere Afghanen niet inlost. Volgens een aangenomen motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj moesten álle Afghanen die in bijna twintig jaar aanwezigheid in Afghanistan voor Nederland hadden gewerkt, in veiligheid worden gebracht. Toen er ruim 20.000 verzoeken binnen kwamen op het speciale e-mailadres kabul@minbuza.nl, keerde het kabinet echter ijlings terug op zijn schreden en werd de evacuatie op 11 oktober in een brief aan de Kamer beëindigd verklaard.

Volgens een aangenomen motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj moesten álle Afghanen die in bijna twintig jaar aanwezigheid in Afghanistan voor Nederland hadden gewerkt, in veiligheid worden gebracht

De mensen die al een toezegging hadden gekregen, zouden alsnog naar Nederland worden „overgebracht”. Verder wilde Nederland een „extra inspanning” doen voor bepaalde medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten en voor fixers van Nederlandse journalisten. Het totale aantal van nog ‘over te brengen’ Afghanen werd begroot op ongeveer 2.100.

Dat aantal valt zo laag uit omdat het kabinet stringente criteria hanteert. Zo moet een ontwikkelingswerker sinds 2018 voor de duur van ten minste één jaar, voor een Nederlandse ngo hebben gewerkt die direct door Nederland werd gefinancierd.

De zeventig Afghanen die hulporganisatie Healthnet TPO had willen voordragen, voldoen daar niet aan – zij werden betaald door de Wereldbank. „We hebben ons ongenoegen hierover uitgesproken, maar vinden geen gehoor in Den Haag”, zegt Willem Reussing, programmadirecteur bij Healthnet. „We hebben de mensen in Afghanistan moeten laten weten dat we ze niet kunnen helpen.”

Nog geen zekerheid

Maar ook Afghanen die wél onder de nieuwe strengere criteria vallen, hebben in veel gevallen nog geen zekerheid. Een task force bij Buitenlandse Zaken is nog altijd druk aan het inventariseren wie er in veiligheid moeten worden gebracht. „Precieze aantallen geven is nog niet mogelijk”, zo laat het departement weten. Ambtenaren zijn druk met het controleren van documenten, bijvoorbeeld om te kunnen vaststellen dat iemand daadwerkelijk voor een Nederlands project heeft gewerkt. „Dit proces wordt de komende weken voortgezet.”

Maar terwijl het ministerie aan het inventariseren is, zijn de eerste rechtszaken tegen de Staat al begonnen. Op 3 november werd de eerste zaak behandeld door de rechtbank Den Haag – standplaats Utrecht. De zaak is aangespannen door een Afghaanse man die op de evacuatielijst stond, maar nu door Buitenlandse Zaken is afgevoerd. De voorzieningenrechter verwees de zaak door naar standplaats Den Haag.

Nederland kan geen ijzer met handen breken Mette van Asperen landsadvocaat

Daarbij zal het waarschijnlijk niet blijven. Nederlandse vreemdelingenadvocaten hebben al honderden verzoeken gekregen van Afghanen die menen recht te hebben op evacuatie op grond van de motie-Belhaj, zo vertelt Barbara Wegelin. De kans dat dit tot rechtszaken gaat leiden is groot. „Uiteindelijk gaat het over de betrouwbaarheid van de Nederlandse overheid”, zegt Wegelin.

In de rechtbank komt deze vraag op deze donderdagmiddag maar zijdelings aan de orde. Juridisch draait de zitting om een technische kwestie: is de bestuursrechter bevoegd om in te grijpen? Landsadvocaat Van Asperen houdt een ingewikkeld betoog. Maar dan richt ze zich ineens tot de toehoorders in de zaal. De Staat spant zich zéér in, zegt ze. „Maar Nederland kan geen ijzer met handen breken.”