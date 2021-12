Het moment waarop zelfs een regisseur de regie moet loslaten

Als je goed kijkt, zie je dat alles geregisseerd is. Zie, op een willekeurige woensdagavond, het ceremoniegestuurde debuut van prinses Amalia bij de Raad van State, haar vader met de das die hij droeg toen hij haar achttien jaar geleden aan het volk toonde. Zie de uitgebalanceerde rommeligheid waarin Nick en Simon in De 3 sterren camping een radio-dj een liedje van Antonie Kamerling laten zingen. Zie het slepen met rekwisieten in Het perfecte plaatje. Alleen het treurig ineenzijgende FC Barcelona was niet meer te regisseren.

Het hoofdgerecht van de avond, helaas pas tegen elven opgediend, ging helemaal over regie: de documentaire No hay camino (NTR) van Heddy Honigmann. De gelauwerde documentairemaker is ziek (ze heeft MS en kanker) en nam voor een keer zichzelf als onderwerp. „Geen egodocument, maar een egoloos document”, schreef André Waardenburg in NRC toen de film in de bioscoop draaide. Honigmann (70) reisde naar haar geboorteland Peru „om herinneringen op te halen en afscheid te nemen”, ze sprak daar en in Amsterdam met vrienden en collega’s. De vraag van een collega wat ze met haar film wilde, kon ze niet beantwoorden: „Ik weet niet wat ik doe.”

Een paar keer in No hay camino (Er is geen weg) benadrukt Honigmann dat het haar werkwijze is om de dingen zo veel mogelijk te laten gebeuren, een soort regisseren door niet te regisseren. „Ik wist vanaf het begin dat ik niet wilde interviewen, maar gesprekken wilde voeren”, zegt ze bijvoorbeeld. Of ze zit bij haar zus op de bank om oude fotoboeken door te nemen en om te praten over haar moeizame relatie met haar joodse vader, die zwaar getraumatiseerd uit concentratiekamp Mauthausen kwam. Hij wilde zijn dochters in zijn nieuwe leven in Peru tot verstikkens toe beschermen. „Weet je nog dat vader mijn paspoort afpakte omdat hij niet wilde dat ik wegging?” De zus gedecideerd: „Dat weet ik, maar daar wil ik het niet over hebben. Dat heb ik je gezegd.”

De dingen moeten vanzelf gebeuren, maar intussen houdt Honigmann de touwtjes in handen. „Nee, jullie moeten nu achter mij blijven”, instrueert ze haar cameramensen. Soms laat haar omgeving zich minder sturen dan haar lief is. In Lima vindt ze met enige moeite het huis waar ze als kind woonde, maar ze komt niet voorbij de binnenplaats. De vrouw die de huisdeur opent zegt de zus van de bewoonster te zijn en durft de vreemdelinge niet binnen te laten. „Zet de deur dan op een kier en laat me even kijken”, probeert Honigmann. „Uw zuster is er nu niet, ze hoeft het niet te weten. Denkt u er nog tien minuten over na,” smeekt ze verder. De vrouw is onvermurwbaar. Snel geeft de Honigmann aanwijzingen over hoe ze dan op de binnenplaats gefilmd kan worden.

Geen troost

In de opmerkelijkste scene van de film heeft Honigmann thuis actrice Johanna ter Steege op bezoek, terwijl haar zoon haar filmt. Die laatste herinnert zich dat hij zijn moeder niet dorst te vertellen over een vuurwerkongeluk dat hij had gehad omdat hij vreesde geen troost te krijgen, maar slechts een preek over hoe zij hem voor het gevaar had gewaarschuwd. De echo’s van Honigmanns ervaringen met haar eigen vader zijn luid en duidelijk. Niet geregisseerd, wel gevonden.

De dood is het moment waarop een mens de regie moet loslaten, maar in dezelfde scène geeft Honigmann een gedetailleerd beeld van hoe haar sterfbed eruit moet zien. Haar zoon aan de ene kant van het bed, haar man aan de andere kant. „Ik zie de scène voor me. Zij houden mijn handen vast en ik heb net de tijd om hen aan te kijken. Dan krijg ik een spuitje. Ik wil niet lijden.” Uiteindelijk is dat waar No hay camino over gaat: over het regisseren van dat wat zich aan onze regie onttrekt.