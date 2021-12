‘The Merge’, een digitaal kunstwerk van de anonieme kunstenaar Pak, bracht afgelopen weekend ruim 81 miljoen euro op. Bijna 30.000 verzamelaars kochten een aandeel in de NFT, een non-fungible token: een eigendomsbewijs van dit digitale kunstwerk. Het werk is een visueel digitaal project dat in de loop van de tijd verandert, beïnvloed door de eigenaren. „Code als kunst, op mondiale schaal”, volgens het verkopende platform.

Het houdt het midden tussen kunst en cryptovalutaproject, en is in één klap een van de duurste werken van een levende kunstenaar ooit. Het is verleidelijk om weg te zetten als digitale tulpenmanie. De geschiedenis zal uitwijzen of dat terecht is. Met reële waarde heeft het op dit moment nog weinig te maken. Maar het idee achter NFT’s hóéft geen onzin te zijn.

NFT’s zijn unieke digitale eigendomscertificaten van digitale kunstwerken. Anders dan beeldbestanden van kunstwerken die eindeloos gekopieerd kunnen worden, beloven NFT’s een niet te hacken, niet te kopiëren stukje computercode met informatie over herkomst en eigenaar. Ze maken gebruik van dezelfde techniek als digitale munteenheden, en worden gebruikt om het eigendom van uiteenlopende digitale goederen vast te leggen: van kunstwerken tot games tot memes. Een mogelijke toepassing ervan is dat een kunstenaar via de NFT royalties kan ontvangen op een door hem gemaakt werk, ook bij wederverkoop. Volgens de believers kunnen NFT’s ervoor zorgen dat artiesten geld kunnen verdienen zonder tussenhandel.

Dat praktische nut moet nog wel grotendeels bewezen worden. Kunsthandelaars maken ook wel vergelijkingen met verzamelobjecten als Pokémon-kaarten, die ook bedragen opbrengen die voor buitenstaanders onbegrijpelijk zijn. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden over de astronomische prijzen in andere kunstmarkten. Maar zoals met meer crypto-beloftes is het vrij eenvoudig om specifieke valkuilen en risico’s aan te wijzen voor NFT’s. Een verbod op crypto-technologie zoals dat in China in de maak is, kan de technologie in de kiem smoren. Als geavanceerde quantumcomputers de onkraakbaarheid van de achterliggende blockchaintechnologie kunnen opheffen, blijft er weinig over van de uniekheid van een NFT. En het is een fragiel spel van vraag en aanbod: een eventuele zeepbel kán knappen.

In de NFT-markt gaan miljarden om. Is deze trend onderdeel van een vreemde nieuwe financiële werkelijkheid waarin enorme hoeveelheden geld op zoek zijn naar bezittingen die nog wél renderen? Van een kunstmarkt die van de realiteit is losgezongen? Of een voorbeeld van de opkomst van een ‘meme-economie’, een economische realiteit waarin viral verhalen, memes en geintjes soms een totaal eigen werkelijkheid scheppen? Waarschijnlijk een combinatie.

De memes rondom cryptovaluta’s en NFT’s zijn vaak alleen begrijpelijk voor insiders - en hebben misschien juist daarom wel waarde als sociaal bindmiddel. Je koopt niet alleen een stukje blockchain maar ook groepsgevoel. Weinig buitenstaanders zullen bijvoorbeeld de kop van dit recente artikel op een vakwebsite snappen: ​​,,Dogecoin spinoff floki inu krijgt eigen metaverse in februari.”

In deze nieuwe digitale economie circuleren onbegrijpelijke, ongelooflijke en meeslepende verhalen over nieuwe economische systemen en technologieën en een alternatieve verdeling van maatschappelijke en culturele macht. Soms serieus, soms niet. Het zijn verhalen die de komende jaren misschien veel veranderingen in gang kunnen zetten - of instorten.