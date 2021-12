Herinrichting Notre-Dame te ‘woke’ bevonden

Aan de buitenkant mag niks veranderd worden. Maar de binnenkant van Notre-Dame de Paris komt er heel anders uit te zien dan de afgelopen anderhalve eeuw het geval was. Donderdag ging de Nationale Erfgoed- en Architectuurcommissie van Frankrijk akkoord met een modernisering van het interieur van de kathedraal, die in april 2019 grotendeels door brand werd verwoest.

Ook al is het interieur van de kathedraal grotendeels gespaard gebleven, het aartsbisdom Parijs wilde de kans op renovatie niet laten liggen. Bezoekers kunnen zich na de geplande heropening, in 2024, vanaf verwijderbare lichtgevende banken vergapen aan verlichting die rekening houdt met de seizoenen en aan videoprojecties op de muren.

Niet iedereen is blij met de plannen, die eind vorige maand onder de kop ‘Exclusief: Notre-Dame-interieur ziet een woke Disney-opknapbeurt tegemoet’ onthuld werden door de Britse ochtendkrant The Daily Telegraph. Conservatieven op sociale media haakten hierbij aan met de beschuldiging dat de kerk met de modernisering zou „buigen voor het altaar van politieke correctheid”. Dit herinnerde aan eerdere angsten dat het dak van de kerk een zwembad of een parkeerplaats zou worden.

‘Hopeloos uit de mode’

Een groep van honderd Franse prominenten publiceerde deze week een opiniestuk in Le Figaro, onder de kop ‘Wat het vuur heeft gespaard, wil het bisdom vernietigen’. Onder anderen de filosoof Alain Finkielkraut en Stéphane Bern, de erfgoedadviseur van president Emmanuel Macron, schrijven hierin dat „modieuze media” als videoprojecties „al hopeloos uit de mode” zijn. Ook betuigen ze hun steun aan Eugène Viollet-le-Duc, de negentiende-eeuwse architect die het gebouw uit de twaalfde eeuw restaureerde. Het ontwerp van Viollet-le-Duc wordt, aldus de prominenten, door het bisdom „tot niets gereduceerd”.

Het aartsbisdom verdedigt zich onder meer door te wijzen op de drukte: de verplaatsbare banken zouden handig zijn om de twaalf miljoen jaarlijkse toeristen de ruimte te geven. En priester Gilles Drouin, die met de herinrichting belast is, zegt de bezoekers juist christelijke kennis te willen bijbrengen door bijbelverhalen op de muren te projecteren.

Dat er moderne kunst in de zijkapellen komt – onder meer de naam van de Duitse kunstschilder en beeldhouwer Anselm Kiefer wordt genoemd – verdedigt Drouin door te wijzen op de recente geschiedenis. Nog in 1994 huldigde kardinaal Jean-Marie Lustiger een groot gouden kruis van de Franse beeldhouwer Marc Couturier in.

Ironisch genoeg wordt juist architect Viollet-le-Duc (1814-1879) tegenwoordig gezien als iemand die geregeld een loopje nam met de historie van gebouwen. Zo zou hij bij zijn restauratie van de Notre-Dame, medio negentiende eeuw, de toen hippe gotische stijl de voorkeur hebben gegeven boven de originele staat van het gebouw. De Notre-Dame had een halve eeuw eerder ternauwernood de Franse Revolutie overleefd. Zo zal ook de storm over het wokisme wel weer gaan liggen.