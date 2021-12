Gekapt tropisch bos kan zich sneller herstellen dan gedacht

Tropisch bos herstelt zich veel sneller dan gedacht op plekken waar het is gekapt, omgezet in landbouwgrond en na jaren weer is verlaten. Twintig jaar daarna zijn belangrijke kenmerken van het bos, zoals de soortenrijkdom en de opslag van koolstof in de bodem, voor een groot deel hersteld. Dat blijkt uit onderzoek op 77 locaties in Zuid- en Midden-Amerika en in West-Afrika. De resultaten zijn donderdag gepubliceerd in Science.

„Dit is onze kerstboodschap voor de wereld”, zegt Lourens Poorter, hoogleraar functionele ecologie aan de Wageningen Universiteit & Research, en eerste auteur van de studie, waaraan negentig wetenschappers meewerkten. Poorter heeft wel een kleine disclaimer. „De bodem mag gedurende de landbouwperiode niet te lang en te intensief zijn gebruikt.”

In hun publicatie pleiten de auteurs voor bescherming van zulk herstellend, zogeheten secundair bos, onder meer om de snelle afname van de biodiversiteit wereldwijd af te remmen. Van de circa 60.000 soorten bomen die nu geregistreerd staan in de databank GlobalTreeSearch, herbergen tropische bossen er 53.000.

Het onderzoek is uitgevoerd in het licht van de ontbossing wereldwijd. Hoewel die de afgelopen decennia flink is afgenomen, verdwijnt er jaarlijks netto (ontbossing + bebossing) nog steeds 10 miljoen hectare bos, aldus het rapport The State of the World’s Forests 2020 van de Wereldvoedselorganisatie (FAO). Dat staat gelijk aan een land ter grootte van Zuid-Korea. Ontbossing vindt voor een belangrijk deel plaats in de tropen, en landbouw is volgens het rapport de belangrijkste oorzaak, voor met name veeteelt en het verbouwen van soja en oliepalm.

Soortenrijkdom

Maar er zijn ook grote stukken land waar landbouw na verloop van tijd wordt opgegeven, en waar het bos zich vervolgens, zonder menselijke bemoeienis, herstelt. Van al het tropisch bos in Midden- en Zuid-Amerika kan inmiddels ruim een kwart worden aangemerkt als zulk secundair bos, zo schrijven de auteurs in hun publicatie.

Twee jaar geleden publiceerde bijna dezelfde, grote groep auteurs ook al over dat herstel, in Science Advances. Toen ging het om 56 locaties, in Midden- en Zuid-Amerika. Het viel hen al op dat secundaire bossen zich „opvallend snel” herstellen. „Maar we schatten toen nog dat het enkele eeuwen duurt voordat het oorspronkelijke bos helemaal in zijn oude staat terug is”, zegt Poorter. In de nieuwe, grotere studie is dat verkort tot gemiddeld 120 jaar. Poorter: „We hebben nu meer locaties onderzocht, en West-Afrika zit er ook bij.”

Op elke van de 77 locaties werd gezocht naar stukjes bos (van gemiddeld 0,1 hectare) die verschilden in hun tijd van herstel, en dat werd vergeleken met een stuk oorspronkelijk bos zo dichtbij mogelijk. In totaal werden 2.275 plots onderzocht. Allerlei eigenschappen werden in kaart gebracht: hoeveel stikstof en koolstof zit er in de bodem, wat zijn de eigenschappen van de bladeren, hoeveel bovengrondse biomassa is er, wat is de maximale boomdiameter, wat is de soortenrijkdom, wat is de verhouding van de verschillende boomsoorten? „Je ziet voor de verschillende plot-leeftijden een ontwikkeling in al die eigenschappen, en die extrapoleer je naar de waardes die je vindt in omliggende oude bossen.”

Vallende bladeren

Verrassend genoeg herstelde de bodem zich het snelst. „We dachten dat de bodem eerst gevoed zou moeten worden met vallende bladeren, en dat je dus al flink groeiende bomen zou moeten hebben”, zegt Poorter. Maar al binnen gemiddeld tien jaar bleek de bodem voor 90 procent hersteld. Poorter: „Het kappen en branden van tropisch bos brengt veel voedingsstoffen in de bodem, en bij licht-intensieve landbouw blijft er daarvan blijkbaar meer in de bodem dan we dachten.” Het herstellend bos profiteert daarvan.

Wel zit er veel spreiding in de uitkomsten. Zo is de biodiversiteit gemiddeld na 37 jaar alweer voor 90 procent hersteld. Maar de spreiding is groot, van circa 12 tot 105 jaar. Het maakt bijvoorbeeld uit of er in de buurt van het verlaten stuk land nog bos ligt. Dat kan als zaaddonor voor de nieuwgroei dienen. Poorter: „Of als er op het verlaten stuk land nog hier en daar een boom staat, dat maakt ook veel uit.”