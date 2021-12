Geen geld? Duh!

Jugend ohne Geld: de eigenaar van dit tasje heeft geen cent te makken en is daar trots op, want anders ga je de straat niet op met zo’n statement-in-koeienletters. Het tasje is merchandise van een Duits depri post-punk noisebandje. Dat moest érgens geld mee verdienen toen het niet kon toeren vanwege een of ander virus. In de tas zit wat kleding: twee afgedragen onderbroeken, sokken, een shirt met veertjes aan de mouwen en een behaatje. Waarschijnlijk is de tasbezitter een meisje, of iemand die zich anders identificeert en niets heeft met genderrollen. Want laten we wel wezen, de jeugd van tegenwoordig is veel te woke om zich druk te maken om dat soort onbenullige hokjes. Dat het hier om de jeugd gaat, dat is zeker, want duh, dat staat ook op de tas.

Wie geen geld heeft, moet creatief zijn. En dát is de eigenaar van deze tas: dat groene ding lijkt een gekleide kaarsenstandaard en dat blauwe voorwerp zou een schaaltje kunnen zijn, of een zelfgemaakt hoofddeksel. Het punt is dat je het met weinig middelen ook best gezellig kunt maken. Kapotte spullen kun je fixen met ducttape, gezond eten vervangen door een vitaminepil en om het licht niet onnodig te laten branden, kun je een schakelklok in het circuit zetten. Het kan haast geen toeval zijn: bij Action kocht deze tasbezitter zowel ducttape als vitaminepillen en een schakelklok, zien we op het kassabonnetje dat tussen de kleren zit. Voor weinig.

Conclusie: wie een beetje creatief is, kan best toe met een beetje minder. Zelfs anti-kapitalistische statements brengen geld op als je ze print op hippe tasjes. Maar dat deze Jugend ohne Geld nu ook Jugend ohne Tasche is, dat is toch wel balen.