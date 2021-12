De volwassen postzegelverzamelaar heeft onvermijdelijk iets sneus

Laatst sprak ik een Italiaanse kunstenaar, Cesare Pietroiusti, die zich geen raad wist met de postzegelverzameling van zijn vader. De man was overleden en had in de loop van zijn leven een vermogen geïnvesteerd in die zegeltjes. Eén exemplaar was uitzonderlijk zeldzaam. Het had de afbeelding van Pinocchio en er zat een ingewikkeld politiek-historisch verhaal aan vast, dat erop neerkwam dat er maar twee exemplaren van deze postzegel waren gedrukt. Zijn vader had er 9.000 euro voor neergelegd.

Zo’n nalatenschap wil je een zinvolle bestemming geven. Maar waar Pietroiusti tegenaan liep, was het simpele feit dat die collectie waardeloos was geworden.

Die vrije koersval is eenvoudig te verklaren: de postzegelverzamelaar sterft uit. Door het wegvallen van de vraag en het vrijkomen van een overweldigend aanbod – al die albums in zolderkamers uit nalatenschappen – zijgt het hele bouwwerk waarbinnen die gekartelde papiersnippertjes betekenis hadden, in elkaar.

Zo zal het ook gaan met de huidige Pokémon-kaarten, realiseerde ik me ineens. Die rage uit de jaren negentig beleeft al een paar jaar een tweede golf, wat tot krankzinnige taferelen leidt. Speelgoedwinkels moeten hun beveiliging opschroeven, nu sommige van die ruilkaarten vele tienduizenden euro’s waard zijn. In de Verenigde Staten bracht McDonald’s dit jaar een boosterpack Pokémon-kaarten uit, vanwege de vijfentwintigste verjaardag van het merk. Die kaarten kreeg je gratis bij een Happy Meal. Gevolg: volwassenen die honderden Happy Meals bestelden en weggooiden, en zwarte-markthandelaars die complete sets wisten weg te kapen en voor duizenden dollars verpatsten op eBay.

De kids uit de jaren negentig hebben nu vaak banen en geld. En ze maken een nostalgische golf mee. Tel daar de lockdowns bij op die noopten tot een thuishobby, voeg er wat kaartjesverslaafde YouTubers als Enzo Knol aan toe en de hype is compleet.

Lees ook over de opleving van de Pokémonrage: ‘Straks staan ze hier met drie geweren: geef me alle Pokémon’

Pinocchio werd Pikachu, maar het onderliggende principe blijft gelijk.

Er is iets wat me enorm tegenstaat aan zowel die Pokémon-kaarten als die postzegels. Ze roepen zo’n sterke weerzin op dat de amateur-psychoanalyticus in mij tegelijkertijd gefascineerd raakt: hier ligt voor mij kennelijk ‘iets’.

Als tienjarig jochie heb ik een tijdje van alles verzameld. Vooral postzegels, in navolging van mijn vader. Ik zie alle attributen nog voor me: het bakje water om de zegels in los te weken, de theedoek waarin je ze te drogen legde, het pincet waarmee je ze in de albums tussen de gleuven stak van transparant cellofaan. Ik richtte afzonderlijke pagina’s in voor België, Zwitserland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland. Alles met hetzelfde fanatisme als waarmee andere jongetjes later hun voetbalplaatjes bij elkaar sprokkelen, bedelend achter de dranghekken bij Albert Heijn.

Het hoort bij de leeftijd. Bij gebrek aan grip op de ingewikkelde wereld rangschikt het opgroeiende kind een beheersbaar aantal objecten. Het aantrekkelijke van collecties is bovendien dat ze compleet kunnen zijn. Net als het rijk van de dinosauriërs – ook al zo’n onweerstaanbaar eldorado voor die leeftijdsgroep – gaat het vaak om een afgesloten, voltooide wereld. Dat kan je een gevoel geven van heelheid. Onterecht natuurlijk, maar tijdelijk, in zo’n overgangsfase, volstaat het. Een ad-interim-heelheid.

Houdt die verzamelkoorts aan op latere leeftijd, dan krijgt hij onvermijdelijk iets sneus. Dat erkende zelfs een van de fanatiekste verzamelaars van ons land, Boudewijn Büch. „Verzamelaars zijn geen prettige mensen”, stelt hij in 2002, acht maanden voor zijn dood, in zijn laatste stuk voor NRC Handelsblad. Bibliofielen? „Het zijn treurige, lelijke mannen met een meestal ernstig gestoorde vaderbinding en met een droevig seksueel leven.” En: „Verzamelen is het stampvol proppen van een nest waarnaar een leuk meisje de weg nooit heeft weten te vinden.”

Kanarieboekjes-psychologie, noemt Büch dit relativerend, maar in de wetenschap wordt verzamelen inderdaad vaak gezien als seksuele compensatie. De Franse socioloog Jean Baudrillard wijdde in zijn Le Système des Objets (1968) een hoofdstuk aan verzamelingen. Hij herkent er „iets van een harem” in. De verzamelaar voelt zich volgens hem „vervreemd van het maatschappelijke discours”. Daarom wil hij het sociale spel, „een objectieve discontinuïteit met een open einde”, transformeren „in een gesloten subjectieve”. En dat „draagt altijd het stempel van eenzaamheid”.

Eenzaamheid. Daar is het. De keerzijde van die valse heelheid. Dat is wat ik met die verzamelingen associeer, wat ik erin herken, en waarom ik er waarschijnlijk ver weg van wil blijven. Zelfs van museumcollecties van negentiende-eeuwse botanisten, vlindervangers en inrichters van rariteitenkabinetten krijg ik al de kriebels. Ze temden hun turbulente werelden, rangschikten het nieuw-ontdekte in glazen potjes met labels in het Latijn, de dode taal van het gewichtige en het voltooide. Het ademt een peilloze afzondering.

Ik weet niet goed wanneer ik dat allemaal los heb gelaten en de chaos om me heen ben gaan toestaan. Waarschijnlijk toen er leuke meisjes de weg naar mijn nest vonden en ik mijn postzegels, mijn smurfen en mijn Star Wars-poppetjes kon inruilen voor een echte harem.

Bordspelletjes

De afschuw van verzamelen is ongeveer dezelfde die ik ervaar bij spelletjes. Zodra er zo’n bord wordt opengevouwen en de pionnetjes, zandlopers en dobbelsteentjes uit hun zakjes komen, krimp ik in elkaar van weerzin. Terwijl de rest van het gezin er dol op is.

Net als verzamelingen zijn bordspelletjes ook zo’n gesloten systeem. Noem het kanarieboekjes-sociologie, maar ik denk wel eens dat die hang naar zulke geordende, spel-achtige surrogaatwerelden niet alleen opleven in een individuele overgangsfase zoals de kindertijd, maar ook in collectieve. Zodra de maatschappelijke en mondiale aardlagen beginnen te schuiven, grijpen we naar ontsnapping en houvast. Volksfeesten en oud-Hollandse spelletjes in de late middeleeuwen. Mens-erger-je-niet in de jaren dertig, samen met de Agatha Christie-thrillers, ook zulke gesloten systemen, de boekvariant van het bordspel.

De jaren tachtig, met hun energie-, milieu- en wooncrisis en hun mondiale dreigingen, waren ook de jaren van het zegeltjes plakken. Bij Douwe Egberts spaarden we koffiepunten. Bij Shell voor handdoeken. Ons zakgeld ging op aan Star-Warspoppetjes bij Blokker en Star Trekplaatjes bij de kantoorkiosk. In Smith’s-chipszakken zaten Star Warsplaatjes – de voorloper van schijfjes met Looney Tunesfiguren in de jaren negentig: de flippo, het ultieme hoogtepunt van deze gekte.

Het waren jaren van coupons, zegels, plaatjes, poppetjes en muntjes. Vlak vóór de spelcomputer zijn massale intrede zou doen, gaven die al de eerste aanzet tot de gamificatie van het dagelijkse bestaan. Boodschappen doen, tanken en ander herhaald consumptiegedrag kreeg het karakter van een bordspel. Je kon van alles winnen en vooral ook allerlei series compleet krijgen, wat leidde tot levendige ruilhandel op de schoolpleinen.

Uiteindelijk is de bitcoin niets anders dan een digitaal postzegeltje, dat alleen waarde heeft zolang de gebruikers blijven fantaseren dat dit zo is.

De onzekerheid van de boze buitenwereld van destijds is weer helemaal terug – net als het bordspel, al een hele pandemie lang ongekend populair. Pokémon-kaarten verenigen alles. Ze bundelen alle bronnen van mijn weerzin: ze zijn verzameling, spelletje en game ineen.

De Pokémon Go-rage rond 2016, met verhitte menigten die bij Kijkduin met hun smartphones op zeldzame virtuele Pokémon-exemplaren kwamen jagen, zou ook zomaar een nieuwe golf kunnen beleven. Niantic Labs, het softwarebedrijf erachter, kondigt momenteel een variant aan waarmee je op bitcoins kunt jagen.

Stel je voor. De gekte, de nieuwe goudkoorts in de straten. Een Pokémon-jacht op échte bitcoins. Voor zover je hier van ‘echt’ kunt spreken, want uiteindelijk is de bitcoin niets anders dan een digitaal postzegeltje, dat alleen waarde heeft zolang de gebruikers blijven fantaseren dat dit zo is. Je koopt en verkoopt ze met apps – sinds ik er iets over opzocht, blijven advertenties voor die krengen mijn hele digitale biotoop doorspoken – en die zijn weer ingericht als een spelletje. Financiële aan- en verkopen staan gelijk aan scores halen en levels vrijspelen.

De gamificatie annexeert nu dus ook het betalingsverkeer, en soms vraag ik me af wat Johan Huizinga daar allemaal van zou vinden. Cultuurhistoricus Huizinga is de auteur van Homo ludens (1938), het standaardwerk waarin het spel gezien wordt als het fundament van heel onze cultuur, die zich ontplooit als en ín spel.

Over Pokémon heeft hij zich vrij ondubbelzinnig uitgelaten, ontdek ik. Hij stelt: „Als langdurige en algemeene craze absorbeert het dagelijks geweldige hoeveelheden energie”, en dat „tot schade van de gemeenschap”. Het is iets wat „de ziel niet verrijkt”.

Oké, hij heeft het niet over Pokémon, maar over… bridge. In de crisisjaren dertig werd dit kaartspel waanzinnig populair. De bridge-craze was de Pokémon-rage van toen. Door een wildgroei aan handboeken, systemen en beroepstrainers werd het spel volgens Huizinga van een „doodenlijken ernst”.

Hetzelfde stelt hij over professionele sport. Lang vóór de tijd van matchfixing, van miljoenentransfers of van oortjes die zulke saaie Tour-etappes opleveren, zag Huizinga de bui al hangen: „Het spel is verernstigd, de speelstemming is er min of meer uit geweken.” Heerlijk, dit gemopper. Eindelijk een medestander, nota bene de uitvinder van de speelse mens bij uitstek.

Niet doelgericht speelgoed

Een hedendaagse medestander is Cas Holman, speelgoedontwerpster. In de Netflix-documentaire Design for play vertelt ze over een van haar eerste ontwerpen, Geemo: witte, organische figuren die met magneetjes aan elkaar kunnen klikken. Het bedrijf dat ze in productie zou nemen vroeg haar: oké, maar wat voor figuurtjes worden het, wat voor gezichtjes krijgen ze?

Holman, resoluut: „Ik besloot niet meer met ze te werken.” Heel haar missie was juist om speelgoed te maken dat niet doelgericht is, niet afgebakend, zoals het meeste fabrieksspeelgoed met gezichtjes en batterijen. Die kunnen meestal maar één ding. Ze beperken de verbeeldingskracht. „Ze lijken eerder gemaakt om kinderen bezig te houden”, aldus Holman.

Zelf maakt zij speelgoed dat open-ended is, zoals houten elementen die op allerlei manieren in elkaar gezet kunnen worden, en waarmee je wezens en voertuigen kunt maken, waarbij kinderen volkomen vrij hun verbeelding en inventiviteit kunnen volgen en ontwikkelen. Een beetje zoals onze Kapla-plankjes.

Spelen is geen bouwpakket in elkaar zetten, geen instructies opvolgen, geen vaste structuur volgen. Spelen doorbreekt dat juist allemaal. Je kunt niet slagen of falen. Het is geen uitdaging, het is vrijheid.

Het zou verhelderend zijn als het Nederlands ook verschillende woorden zou hebben voor ‘game’ en ‘play’, voor het spel als ‘spelletjes’ versus het spel als ‘gaan spelen’. Een game heeft het risico te verernstigen, op de manier van sport en bridge. Terwijl play vrij spelen blijft.

Een computergame speel je niet om eens vrijuit allerlei interessante werelden te verkennen, je moet de onderliggende scenario’s volgen, iets oplossen, met logica, tactiek en behendigheid het spel ‘uitspelen’. De uitkomst ligt vast. Alleen wie er wint en hoe snel blijft onzeker.

Voor play geldt het omgekeerde. Geen uitkomst, geen winnaar, geen vaste scenario’s. Je gaat wat pielen, wat klooien, er kunnen anderen bij komen, je past eventuele regels gaandeweg aan.

Holman zou ongetwijfeld de woorden van Huizinga beamen: „Om waarlijk te spelen moet de mensch, zoolang hij speelt, weer kind zijn. Kan men dit van de overgave aan zulk een uiterst geraffineerd vernuftspel getuigen? Zoo niet, dan mist hier het spel zijn wezenlijkste qualiteit.”

Natuurlijk maak ik de tweedeling tussen play en game hier al te scherp. Je kunt best met een play-attitude een game als Pictionary benaderen. Ik moet mijn weerzin overwinnen en met meer luchtige play participeren in bordspelen. Pas wanneer je competitie en puntentelling te serieus neemt, dreigen het gesloten systemen te worden, spellen waarin je niet meer spéélt.

Cesare Pietroiusti, de kunstenaar bij wie dit verhaal begon, maakt kunst die dicht tegen play aanzit. Exemplarisch is een boekje ‘non-functional thoughts’, met instructies waarmee we zelf kunstervaringen kunnen creëren. Bijvoorbeeld: ‘Loop door een drukke straat en probeer langzamer te lopen dan alle anderen.’

De context waarbinnen ik Pietroiusti sprak had ook al iets uitermate speels. Hij liet zich 24 uur non-stop interviewen door twaalf opeenvolgende gesprekspartners, voor publiek en livestream.

Voor die postzegels van zijn vader denkt hij uiteindelijk wel een bestemming te hebben gevonden. Hij maakt er collages van, kunstwerken. Die ene Pinocchio-zegel van 9.000 euro wil hij gaan versnijden in negen stukjes, die elk onderdeel worden van een kunstwerk dat 1.000 euro waard moet zijn. „Als een eerbetoon aan mijn vader”, zegt hij. „Maar ook om het van een systeem waar het geen waarde meer heeft, naar een ander systeem te brengen.”

Je zou ook kunnen zeggen: hij trekt de postzegels weg uit de verstijfde verzameling, weg uit het domein van de game, naar dat van het vrije, ontdekkende spel. Door weer te spelen, kunnen we Pinocchio en Pikachu bevrijden.