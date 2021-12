Emma Rekers: ‘Ik heb onlangs sollicitatiebrieven de deur uit gedaan, met veel pijn.’

Emma Rekers is zangpedagoge en smeedt groepen mensen samen tot amateurkoren. Soms blijvend, meestal voor een speciaal project. Ze noemt zichzelf daarom ‘zangmaker’, of maker van vocale evenementen. Vandaag zong ze in Splendor Amsterdam, waar nu elke middag op de bonnefooi een lunchconcertje wordt gegeven.

Hoe gaat het met je?

„Het gaat met mij wel goed. Veel beter dan in 2020. Dat we niet konden zingen heeft toen veel indruk op me gemaakt. Nu voel ik me oké, want ook al is er veel niet gebeurd, ik heb een paar prachtige dingen kunnen maken. Toen de cultuurhuizen weer opengingen, maakte ik een voorstelling met een tienkoppig koor. Na anderhalf jaar stilte. Zálig.

„Met Allerzielen zong ik met twee zangeressen op een begraafplaats in Gent. We improviseerden op namen van overledenen, die nabestaanden ons op een briefje kwamen brengen. Zeker omdat er deze periode zo veel mensen sneller zijn overleden, was dat prachtig.”

Wat gaat er wel goed, wat niet?

„Voor corona zag ik zo’n zeshonderd koorleden per week. Die gaf ik allemaal een hand, want daar geloof ik in. Het ging van zeshonderd naar nul. Dit jaar zong ik met in totaal misschien tweehonderd mensen. Dat heeft voor- en nadelen; de paar projecten die ik dit jaar heb kunnen doen, waren geweldig en voor het eerst had ik tijd om daarvan na te genieten.

„Maar geld is een probleem. Ik verdien nu veel te weinig om rond te komen. Ik heb onlangs sollicitatiebrieven de deur uit gedaan, met veel pijn. Ik vind het onwaarschijnlijk dat ik een ander soort baan moet zoeken; dat ik zou moeten stoppen met iets waar ik zo veel mensen blij mee maak.”

Wat is je grootste zorg?

„Ik dacht dat mensen bang zouden zijn om weer samen te komen, maar op het Sweelinckfestival merkte ik dat mensen nog steeds dolgraag samen zingen. Ik maak me wel zorgen over het aanmodderen, over hoe de toekomst onduidelijk blijft. Iedereen doet zijn best, maar er komt bij iedereen een moment dat die denkt: weetje, ik ga wel wat anders doen. Dat vrees ik: dat de mensen die iets heel goed kunnen de moed verliezen en verdwijnen. Zijn we vergeten dat achter dat ‘heel goed kunnen’ van een pianist of een tekstschrijver duizenden uren studie liggen? Die mensen krijg je niet zomaar terug. Ik ben er in coronatijd achter gekomen hoe kwetsbaar we als freelance kunstenaars eigenlijk zijn.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Het stipje op de horizon. Ik hoop dat ik heel veel belasting mag gaan betalen, want dat zou betekenen dat ik veel geld verdien! Nee, dat is misschien een cynisch grapje. Ik hoop dat er weer volop ruimte ontstaat om te creëren en te maken, zonder dat mensen angstig zijn om samen te komen. Zijn ze nou helemaal gek geworden, alles om vijf uur dichtgooien. Alsof corona stopt om vijf uur. En ik hoop dat kunstenaars beter betaald worden. Ook voor corona werden we al onderbetaald. Een basisinkomen, dat lijkt me nou de oplossing voor alles. Dat móét toch kunnen?”