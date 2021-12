Van een reis leiden in Egypte naar dierenhokken schoonmaken in laboratoria

De hond van reisleider Mirjan van Vuuren geniet bij haar buurvrouw in Marokko van de winterzon, misschien rent hij nu wel over het strand bij Essaouira. Zelf verliet Van Vuuren haar huis daar en vloog ze naar druilerig Nederland voor werk als bron- en contactonderzoeker bij de GGD Noord- en Oost-Nederland. En soms is ze dierenoppas aan huis. Van Vuuren: „Al mijn inkomsten als reisleider vielen door de pandemie plotseling weg en ik kon niet langer mijn spaarrekening blijven plunderen.”

Van Vuuren is een van de vele reisleiders die ander werk zochten. Met de nieuwe lockdowns en restricties weet de reisbranche nog altijd niet waar hij aan toe is. Het zijn vooral de landen buiten Europa waarvoor reisorganisaties reisleiders inzetten en waarvoor, op enkele landen na, code oranje als beperkend reisadvies geldt.

Mirjam Dresmé, woordvoerder van brancheorganisatie ANVR, vertelt dat de omzet van de reisbureaus vorig jaar met 80 procent daalde, en dit jaar zeker 50 procent lager uitvalt dan in precoronajaar 2019. Dat is het branchecijfer; voor de ‘verrereizenspecialist’ is het meer, zegt ze. De verliezen in de sector zijn aanzienlijk. En van de ruim 14.000 mensen die de reisbureaus voor corona in vaste dienst hadden, is inmiddels 30 procent zijn baan kwijt.

De malaise is ook zichtbaar in het ledental van de ANVR, verreweg de grootste vertegenwoordiger van de branche. Waren twee jaar terug nog 294 touroperators aangesloten, nu zijn het er 283. Het aantal (kleinere) reisagenten halveerde nagenoeg: van 936 naar 490.

Nulurencontract

Hoeveel reisleiders voor deze Nederlandse reisorganisaties werken, is niet precies te zeggen. Voor de statistieken vormen ze geen aparte beroepsgroep, het werk is seizoensgebonden, en velen hebben er een baan naast.

TUI, de grootste reisorganisatie van Nederland, werkt met twee type reisleiders: tourleaders die meereizen, en standplaatsreisleiding op de bestemming zelf. Woordvoerder Anke van Nieuwenhuizen: „Vanuit Nederland werken wij alleen met tourleaders, voornamelijk met een vast dienstverband. Als een reis niet doorgaat, krijgt iemand met een vast contract het salaris gewoon uitbetaald.”

Daartegenover staan de medewerkers met een nulurencontract, die alleen salaris krijgen over gewerkte dagen. Geen reizen betekent voor hen geen inkomen.

Dat gaat op voor Sjoerd van der Horst (44) uit het Brabantse Esch, die werkt voor Djoser, dat wereldwijd groepsreizen organiseert. Als tiener ging hij naar Egypte en werd verliefd op de regio. „Ik wilde meer van het Midden-Oosten zien en werd reisleider. Tijdelijk, dacht ik destijds. Niet alleen de regio, maar ook het werk bleek geweldig te zijn en inmiddels zijn we twintig jaar verder.”

Met zijn nulurencontract was Van der Horst gemiddeld zeven maanden per jaar op pad. Hij deed er geen ander werk naast. Dankzij lage woonlasten kan hij rondkomen van nog geen 900 euro per maand.

Vorig jaar nog dacht Van der Horst dat de reizen in de zomer wel weer zouden aantrekken. Maar na een paar maanden WW en met de winter in aantocht besloot hij ander werk te zoeken. „Inmiddels heb ik heel wat tijdelijke baantjes gehad: van dierenverblijven schoonmaken in een laboratorium tot ’s nachts post sorteren bij PostNL. Ik heb nog nooit zoveel geld verdiend.”

Bij Djoser werken alle reisleiders op een nulurencontract. Daarom raadt het bedrijf hen altijd aan ook ander werk te doen. Ze vormen zeker geen homogene groep, zegt Nicole Vlieger, hoofd personeelszaken en reisbegeleiding bij Djoser. „Het grootste deel van onze reisleiders heeft een andere baan. Een deel zit in het onderwijs en vindt het tijdens schoolvakanties leuk een familiereis te begeleiden. Een ander deel is wat meer op leeftijden heeft de tijd en voldoende andere inkomsten om er wat bij te doen. Een laatste groep is jong en doet het werk tijdelijk om zoveel mogelijk van de wereld te zien.”

Academici

Reisorganisatie Labrys werkt enkel met academici als reisleiders, van classici en (kunst)historici tot archeologen en filosofen. Die kunnen uitgebreid over de geschiedenis, archeologie, kunst, cultuur of natuur van een gebied vertellen, en zijn met hun kennis nauw betrokken bij de samenstelling van de programma’s. Dat kunnen bezoeken aan Turkmenistan en Oezbekistan zijn, maar ook een Galápagoscruise en een reis naar het Amazonewoud horen tot de mogelijkheden. Ook bij Labrys is de klad erin gekomen.

Directeur en medeoprichter Roel Geukemeijer vertelt dat zijn reisleiders het werk missen, maar dat hun inkomen niet volledig weggevallen is. „Onze reisleiders begeleiden zo’n twee reizen per jaar. Inmiddels zie je dat de vwo’s weer reizen gaan afnemen. Twee derde van de middelbare scholen hervat de klassieke reizen naar Italië en Griekenland. Dat stemt hoopvol.” Het sluit ook aan bij de trend die afgelopen zomer zichtbaar was: meer reizen binnen Europa, minder erbuiten.

De ANVR hoopt, zegt woordvoerder Dresmé, dat Buitenlandse Zaken de reisadviezen voor buiten Europa snel aanpast, waardoor Nederlanders weer de wereld over kunnen. Dan zal ook de behoefte aan reisleiders toenemen.

Het aantrekken van de Europese reismarkt werkt volgens haar al vraag in de hand naar nieuwe medewerkers. „Collega’s, reisprofessionals die eerder het bedrijf hebben moeten verlaten.” Aan hen zal geen tekort zijn, meent Dresmé. Volgens haar is de reisleider iets anders gaan doen totdat hij weer op pad mag.

Naar dat moment kijkt Djoser-reisleider Van der Horst dagelijks uit. Wel vraagt hij zich af of reizen naar ‘zijn’ landen, waaronder Egypte en Libanon, weer wordt zoals het was. „Mijn doelgroep bestaat veelal uit ouderen. Durven zij straks nog met z’n allen in een bus of vliegtuig?”

Mirjan van Vuuren kijkt al iets nuchterder naar haar oude baan. Hoewel ze reisleider voor het avontuur werd, en niet voor het geld, leerde de pandemie haar een les: spreid je inkomstenbronnen. „Inmiddels heb ik mijn massagediploma gehaald. Als de grenzen naar Marokko opengaan, ben ik straks naast reisleider ook masseur én heb ik er een Airbnb.”