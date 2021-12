Een voorkeur voor het alledaagse en banale

Toen filmer Lee Shulman in 2019 zijn grote held, de Britse fotograaf Martin Parr ontmoette, raakten ze aan de praat en nu, twee jaar later, is er een boek dat ze samen maakten. In Déja View (Editions Textuel/Hoxton Mini Press) combineert Shulman foto’s uit zijn 'The Anonymous Project' – hij verzamelde inmiddels ruim 3.000 kleurrijke huis- tuin-en-keukendia’s van tussen 1950 en 1980, die hij koopt op bijvoorbeeld vlooienmarkten – met foto’s van Parr. De gelijkenis tussen de taferelen is soms ongelooflijk, maar tegelijkertijd ook weer niet zo gek als je weet dat Parr een voorkeur heeft voor het alledaagse, het banale en hij altijd op zoek is naar het bijzondere in wat eigenlijk heel gewoon is.