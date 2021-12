Vergeet die wezenloze poort op het briefje van vijf euro. Want de eurobankbiljetten krijgen een ander uiterlijk. In 2024 moeten de nieuwe ontwerpen voor het papiergeld, dat ondanks alle pinbetalingen populair blijft, klaar zijn, heeft de Europese Centrale Bank aangekondigd. Dat de biljetten nu weinig soeps zijn, gaf de ECB-voorzitter Christine Lagarde impliciet toe in de persverklaring.

Ze zei: „Na 20 jaar is het tijd om onze bankbiljetten [...] aansprekender te maken voor Europeanen van alle leeftijden en achtergronden.” Er komt een adviescommissie met o. a. Alice Temlow, bijzonder hoogleraar aan de UvA en docent aan de KABK in Den Haag. Het publiek mag meebeslissen over mogelijke thema’s voor de biljetten. Dan volgt een designwedstrijd. De bank beslist uiteindelijk.

Het plaatje op ons aller papiergeld ligt gevoelig. Nationalistische en nostalgische sentimenten liggen op de loer. Vandaar die nietszeggende architectuur op de oereuro’s, daar kon niemand zich een buil aan vallen.

„Die eurobiljetten […] met een soort operettedecor-pilaren erop, die ieder moment om kunnen vallen: dat is geld dat ik meteen uitgeef. Op die manier willen ze de economie stimuleren”, zei kunstenaar Jan Wolkers bij de introductie van de euro in 2001. Hij vond het 50-guldenbiljet met de zonnebloem en het tientje met de stekelbaars veel mooier. Ligt daar misschien de sleutel? Europese dieren, al of niet bedreigd, op de nieuwe eurobiljetten? Heel groen, meteen. Een mus op een tientje, een wolf op 50 euro. „Dat is dan een wolf en twee mussen.” Alhoewel kat en hond, Europa’s populairste huisdieren, misschien toepasselijker zijn.