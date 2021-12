Duits OM eist acht jaar tegen Nederlandse sekteleider

Het Duitse Openbaar Ministerie eist acht jaar celstraf tegen de Nederlandse sekteleider Robert B. wegens seksueel misbruik van een vrouwelijk lid. Dat heeft de rechtbank in Kleef donderdagavond bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. B. leidde de in Duitsland gevestigde Orde der Transformanten en noemde zichzelf „de profeet”.

De man werd vorig jaar aangehouden in de omgeving van het Duitse dorp Asperden, dat op zo’n zeven kilometer van de grens met Nederland ligt. B. wordt ervan verdacht de vrouw in kwestie tegen haar wil te hebben vastgehouden en te hebben misbruikt van haar twaalfde tot haar 25e jaar, dus ook als minderjarige. De rechtszitting vond achter gesloten deuren plaats, waardoor inhoudelijke details onbekend bleven voor het publiek.

Inval

Bij de inval vorig jaar in een voormalig klooster werden 54 mensen aangetroffen, onder wie tien kinderen. Het is niet bekend of meer mensen tegen hun wil werden vastgehouden.

B. wordt bijgestaan door drie advocaten, onder wie de Nederlandse Inez Weski. Zij eisen dat de man wordt vrijgelaten en zeggen dat de aantijgingen van het slachtoffer verzonnen zijn. Op 30 december doet de rechter vermoedelijk uitspraak.