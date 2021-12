Kreeg een telefoontje van een vriendelijke mevrouw die belde namens een enquête-bureau. Ze deden onderzoek naar de mening van burgers over de EU. Of ik wilde meewerken? Ja zeker, maar hoe gaat dat? Een enquêteur maakt een afspraak voor een gesprek in januari. Fijn dat u meedoet. Mag ik nog wat persoonlijke gegevens vragen? Zeker. Bent u ouder dan 18 jaar? Ja. Hoe oud bent u? 78 jaar. O, maar het gaat om burgers van 18-75 jaar. Maar bedankt voor uw bereidheid om mee te doen, en een fijne dag verder. Had willen protesteren, dat mijn generatie wel aan de wieg van de EU gestaan heeft.

