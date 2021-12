Unicef: 100 miljoen kinderen meer in armoede door pandemie

Door de coronacrisis leven naar schatting 100 miljoen meer kinderen in armoede. Dat blijkt uit een rapport van de VN-organisatie voor kinderrechten Unicef, dat donderdag is verschenen. De organisatie zegt dat het in het 75-jarig bestaan niet eerder een crisis zag die kinderen wereldwijd zo hard raakte als de pandemie.

In het onderzoek zijn cijfers uit het voorjaar van 2021 vergeleken met die van 2019. Het aantal kinderen in armoede is in die periode met 10 procent gestegen. Volgens Unicef zal het „zelfs in het gunstigste scenario” zeven tot acht jaar duren voordat het aantal kinderen in armoede weer op hetzelfde niveau is als in 2019.

Directeur van Unicef Nederland Suzanne Laszlo zegt dat „de meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen” het hardst worden getroffen. Volgens het rapport groeit de wereldwijde financiële kloof: terwijl rijkere landen herstellen, wordt de armoede als gevolg van het coronavirus groter in lage-inkomstenlanden en de minst ontwikkelde landen.

Scholen gesloten

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan 23 miljoen kinderen in 2020 essentiële vaccinaties -los van een coronavaccin- niet hebben gekregen, een toename van 4 miljoen vergeleken met 2019 en het hoogste aantal sinds 2009. 17 miljoen kinderen ontvingen geen enkel vaccin. De meeste van deze kinderen wonen in conflictgebieden of gebieden zonder goede basisgezondheidszorg.

Daarnaast konden tijdens de piek van de coronacrisis meer dan 1,5 miljard kinderen niet naar school. Gemiddeld waren scholen vorig jaar 43 procent van de tijd volledig gesloten. Scholen in Latijns-Amerikaanse landen waren met 80 procent van van de tijd het vaakst dicht. In gebieden als Zuid-Azië en het Midden-Oosten liggen deze percentages op 57 en 51 procent. Volgens Unicef konden miljoenen kinderen „de noodzakelijke basisvaardigheden voor een betere toekomst” niet leren.