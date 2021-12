1.250 mensen meer dan verwacht overleden in eerste week december

In de eerste week van december overleden in Nederland naar schatting 4.300 mensen. Dat zijn 1.250 sterfgevallen meer dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige cijfers die het ontving van gemeenten. Sinds begin augustus is er al sprake van oversterfte. Dat betekent dat het aantal sterfgevallen hoger ligt dan het CBS op basis van statistieken uit eerdere jaren verwacht.

De oversterfte nam toe in alle leeftijdscategorieën. In de oudere leeftijdscategorieën overleden de meeste mensen. Onder de 80-plussers overleden bijvoorbeeld 850 mensen meer dan verwacht. In de leeftijdscategorie van 65 tot 80 jaar overleden 350 mensen meer dan verwacht, terwijl dat aantal voor mensen jonger dan 65 jaar op 50 lag.