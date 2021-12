‘Comedy Club’ op Amazon volgt het beproefde recept

Comedy Club is de eerste Amazon original met Nederlandse comedians. De zender koos voor zes grote namen. Arjen Lubach, Guido Weijers, Henry van Loon, Jandino Asporaat, Ronald Goedemondt en Roué Verveer kregen ieder ‘carte blanche’ voor een show van circa drie kwartier, laat de zender trots weten. Dat zal wel: voor iets anders dan ‘carte blanche’ zouden ze het vast niet gedaan hebben. Het is voor de comedians ook geen reden om iets nieuws te proberen.

Hoe maak je een comedyshow in deze coronatijd? Bijna alle episodes openen met routineuze speldenprikjes. Van Loon: „Hadden jullie ook allemaal een pandemie?” Evenmin erg origineel zijn grappen als: „Ging die coronatest bij jullie ook zo diep?”, (Goedemondt) of „Mijn neus voelt zich een goedkoop hoertje.” (Verveer).

Spannend verhaal

Sommige comedians kiezen voor deze Comedy Club voor één of een aantal langere verhalen (Lubach, Goedemondt), anderen springen meer van de hak op de tak in stand-upstijl (Asporaat, Verveer).

De sterkste act is van Lubach, die een spannend verhaal vertelt over een noodlottig auto-ongeluk. Lubach is een onderhoudende verteller en tot het eind blijf je nieuwsgierig hoe hij de aanrijding van een hondje afhandelt. De prangende vraag hierbij is of hij al dan niet wordt opgelicht door een zwetende, grote Roemeen.

Lubach vertelt beeldend en maakt grappige vergelijkingen, bijvoorbeeld over een meneer die vriendelijk te hulp schiet, maar hierbij de aandacht nogal opeist. „Als dit een musical was geweest, was hij zo’n bijrol met een eigen liedje. Dat je denkt: het is een leuk liedje, maar écht onnodig.”

Ook vermakelijk is Goedemondt, die in zijn optreden bewijst de kunst van het amusante kankeren goed te verstaan. Zelf wijt hij dat aan zijn genen („Ons familiemotto: wie niet klaagt, wie niet wint”). Goedemondt doet dit motto eer aan en klaagt met goed gevoel voor timing komische verhalen aaneen. Zoals over een „controleur” op de veerpont die een „cursus fascisme” heeft gedaan. Hij heeft het gemunt op Goedemondt, die in plaats van het vereiste mondkapje een vervanger denkt te hebben gevonden in een zadelhoes. Grappig is zijn verhaal over luchtballonvaarten, die Goedemondt stomvervelend vindt, helemaal als er kakkers aan boord zijn. Samen met hen zweefde hij ooit als stagiair de lucht in tijdens een bedrijfsuitje, waar de kakkers „in de wolken uit de hoogte gingen zitten doen”.

Henry van Loon geeft een wonderlijk optreden, waarbij hij gedurende zijn hele voorstelling onwennigheid acteert, vanwege zijn door corona veroorzaakte absentie op het podium. Deze aanpak benadert het meest het idee dat hij de geboden vrijheid benut om een experiment op touw te zetten.

Het uitventen van ongemak is zijn handelsmerk, zeker sinds zijn deelname aan het absurdistische tv-programma Promenade. Van Loon is een virtuoos vertolker van typetjes en stemmetjes, maar door de wel erg lege anekdotes weet hij toch niet van begin tot eind te boeien.

Weijers, Asporaat en Verveer combineren aardige vondsten met makkelijke seksgrappen. Zoals gebruikelijk explodeert Asporaat in zijn optreden van enthousiasme en barst hij zo nu en dan uit in een manische dans. Als geheel is Comedy Club van een wisselende kwaliteit en weinig verrassend. Voor een comedy-experiment moeten we toch echt naar het theater, zodra dat weer kan.

Comedy Comedy Club. Met: Arjen Lubach, Guido Weijers, Henry van Loon, Jandino Asporaat, Ronald Goedemondt, Roué Verveer. 6 afleveringen van 40-50 min. Amazon Prime Video. ●●●●●