Econoom Ann Pettifor: ‘Centrale banken verraden het publieke belang’

Ann Pettifor is niet voor een gesprek uitgenodigd door Brusselse politici of ambtenaren, laat staan om advies gevraagd. Desgevraagd haalt ze er glimlachend haar schouders over op. „Ik weet zeker dat ze mijn boek niet hebben gebruikt en mijn raad niet aannemen”, antwoordt de Brits-Zuid-Afrikaanse econoom. Ze bezocht Brussel zojuist voor een lezing.

Toch was het Pettifor die meer dan tien jaar geleden met een groep gelijkgestemde economen en klimaatexperts het begrip Green New Deal muntte en de theorie erachter uitwerkte. De verbinding die zij bepleitte tussen progressief economisch beleid en klimaatpolitiek is sindsdien door veel (veelal progressieve) politici omarmd. Pettifor zelf werd door het Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez in 2018 als huisideoloog binnengehaald. En sinds 2019 is er de European Green Deal – een alomvattend beleidsprogramma dat de Europese Unie zowel klimaatneutraal als economisch concurrerender moet maken.

Nee, die Europese variant is allerminst wat zij zelf voor ogen heeft, zegt Pettifor. Maar toch: dat het plan er is, stemt de econoom enigszins hoopvol. „Ze hebben doelen in een wet vastgelegd en hebben zich daar alle 27 achter geschaard. Die internationale coördinatie is precies wat we nodig hebben.” Ze grinnikt: „Yanis Varoufakis zal me hierom wel uitschelden voor ‘centrist’, maar ik juich het initiatief toe.” Varoufakis keerde zich als uiterst linkse minister van financiën van Griekenland tegen de gevestigde Europese orde en richt zijn pijlen als econoom nog altijd op het te gematigde Europese establishment.

Gaat het over Pettifor, dan klinkt de term ‘centrist’ zelden. De geboren Zuid-Afrikaanse, verbonden aan de City University of Londen, staat al decennia bekend als links-radicale econoom die een verstrekkende hervorming van het mondiale financiële systeem bepleit. Bekendheid vergaarde ze vooral in de nasleep van de kredietcrisis van 2008. Ruim twee jaar daarvoor had Pettifor haar zesde boek gepubliceerd: The Coming First World Debt Crisis.

Haar pleidooi voor radicale hervorming van het financieel systeem bleef sindsdien haast ongewijzigd. Maar, moet ook Pettifor erkennen: veel veranderd is er in die vijftien jaar niet. De mondiale private schuldenberg groeit nog altijd, financiële markten zijn nauwelijks gereguleerd en nog altijd hangt een volgende kredietcrisis volgens haar als een donderwolk boven de markt.

Het betekent niet dat Pettifor, 74 jaar nu, er defaitistisch of milder door is geworden. Tijdens een gesprek legt ze vurig uit waarom niet minder dan een revolutie noodzakelijk is. Op zijn simpelst bepleit Pettifor meer democratische controle over het mondiale financiële systeem en een sterkere rol van centrale banken die een krachtig overheidsbeleid van gerichte, groene investeringen mogelijk moeten maken.

CV Radicaal econoom Ann Pettifor (1974) is een Brits-Zuid-Afrikaanse econoom die zich al decennia richt op het mondiale financiële systeem, overheidsschulden en de transitie naar een groene economie. Ze publiceerde sinds 1996 meer dan tien boeken, waarvan The Coming First World Debt Crisis (2006) het bekendst werd. Daarin voorspelt ze een mondiale kredietcrisis. Sinds 2008 werkte Pettifor aan de theorie voor een Green New Deal, waarin de klimaattransitie wordt gekoppeld aan progressief economisch beleid. Het resulteerde in 2019 in haar boek The Case fort the Green New Deal. Pettifor adviseerde de afgelopen jaren onder de Britse Labour-partij en het Amerikaanse Democratische parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez.

U voelt zich gesterkt in uw pleidooi door de manier waarop staten op corona reageerden. Wat zijn volgens u de lessen van de pandemie?

„Twee aspecten zijn volgens mij heel interessant. Je kunt niet langer zeggen dat er geen magische geldboom is waaruit de overheid kan tappen. Wat blijkt: die is er kennelijk wel, want alles was opeens mogelijk. En daarbij nam de staat opeens geruisloos de rol van de markt over, in het ondersteunen van bedrijven en werknemers. Daarover was ons ook verteld dat het niet mogelijk was. De pandemie heeft veel mythes over monetaire theorie omvergeworpen.”

Wel is Pettifor kritisch over de manier waarop centrale banken sindsdien geld in de economie hebben gepompt. „Ineens besloten ze nog meer liquiditeit te verlenen aan het private bankenstelsel, zonder een enkele voorwaarde te stellen. Alle grenzen gingen dicht, maar kapitaal bleef de wereld overstromen. Daardoor zijn de banken nu nóg zelfverzekerder dan na de vorige crisis dat ze kunnen doorgaan met gevaarlijke speculatie, want de centrale bank zal ze toch wel komen redden.”

Lachend erkent ze dat ze daarmee lijkt op conservatieve critici van quantitative easing, monetaire verruiming, in onder meer Nederland en Duitsland. „Maar ik ben het niet met hen eens dat de bail-outs niet hadden moeten plaatsvinden! Daarvoor staat er te veel op het spel. Centrale banken moesten wel ingrijpen, maar ze hadden met strenge voorwaarden moeten vastleggen dat we niet nogmaals in zo’n situatie kunnen belanden. En dat hebben ze steeds nagelaten.”

Meer politieke, democratische controle op centrale banken roept direct de kritiek op dat zij dan niet meer onafhankelijk kunnen opereren.

„Een zekere mate van onafhankelijkheid moet er absoluut zijn. Ik heb in Nigeria gewerkt en daar gezien hoe de politisering van de centrale bank corruptie door de elite in de hand werkte. Maar tegelijk kan de private financiële sector het beleid niet blijven dicteren waardoor hij ongereguleerd commercieel krediet krijgt. Dat centrale banken vooral dat belang dienen, is verraad aan het publieke belang. Centrale banken moeten ter verantwoording kunnen worden geroepen – uiteindelijk is het ons gezamenlijke belastinggeld dat hun macht geeft.”

Al decennia is Pettifor een uitgesproken aanhanger van de Britse econoom John Maynard Keynes, grondlegger van de theorie die een grote rol van de overheid in de economie en een actieve rol in regulering van de markt bepleit. Sinds 2010 leidt ze ook het netwerk van keynesiaanse economen Policy Research In Macroeconomics (PRIME). Maar wie denkt dat Pettifor tevreden ziet hoe Keynes sinds de pandemie een comeback maakt, heeft het mis. „Helemaal niet! Want hij wordt nu misbruikt als budgettaire geldschieter die de markten wel even komt redden. Dat hij primair en vooral een monetaire theoreticus was, wordt overal genegeerd. Keynes wilde helemaal niet onbegrensd stimuleren, maar dat de staat controle terugnam over het monetaire systeem. Dat hij nu wordt gereduceerd tot tax and spend stemt me droevig.”

Toch beschouwt ze de schuivende consensus over de rol van de staat onder economen als positief. Ze ziet het bovendien terug in het besluit tot het coronaherstelfonds dat de Europese Unie vorig jaar nam, en waarvoor de lidstaten voor het eerst gezamenlijke leningen afsluiten.

Dat was „in de kern een Keynesiaans moment”, zegt Pettifor. „Voor het eerst stelden Europese landen zich samen garant voor de uitgifte van obligaties ten gunste van de landen die het meest te lijden hebben. Ze namen het heft in handen. Ze begrepen dat wanneer Italië herstelt, de economische activiteit overal weer groter wordt – en daarmee de werkgelegenheid. Dat zal de belastinginkomsten genereren die de leningen terugbetalen. Let wel: ik ben er geen voorstander van alleen maar geld uit te geven en uiteindelijk de kasboeken niet op orde te brengen. Maar ik begrijp ook dat de enige manier om die boeken op orde te brengen, zoals Keynes betoogde, is door méér werkgelegenheid te scheppen en daarmee méér belastinginkomsten voor de overheid. Ik hoop dat Europa nu gaat ontdekken dat je, om het soort kasboek te hebben waar de Duitsers zo van houden, goedbetaald, zeker werk moet stimuleren.”

In Brussel woedt nu ook discussie over aanpassing van de begrotingsregels, zodat lidstaten meer ruimte krijgen om te investeren. Hoe zouden die regels moeten veranderen?

„Keynes zei: zorg voor werkgelegenheid, en de begroting zorgt voor zichzelf. Dat zou de regel moeten zijn. Keynes geloofde niet dat je je begroting altijd absoluut in evenwicht moest houden, maar hij geloofde ook niet dat je gewoon kunt blijven uitgeven en niet op inkomsten hoeft te letten. Dat vind ik ook niet! Maar het zou zó goed zijn als Europa zou begrijpen dat je, om de begroting in evenwicht te brengen, volledige werkgelegenheid en goedbetaalde banen moet stimuleren – in plaats van te zeggen dat je hooguit 2 of 3 procent tekort mag hebben, of wat de regel ook is. Dat is zo irrationeel gebleken, en voedt ondoordacht bezuinigen: kijk naar de Griekse financiële crisis. Er zijn enorme kosten verbonden aan zulke gebrekkige economische theorie.”

De kern van de Europese Green Deal is verdere beprijzing van schadelijke uitstoot, onder meer via het emissiehandelsysteem. Gelooft u ook dat dit de effectiefste manier is om klimaatverandering te beperken?

„Nee. Volgens mij is het tekenend dat ze het woord ‘new’ hebben weggelaten – want dat verwijst naar de oorspronkelijke New Deal, van Franklin Delano Roosevelt [Amerikaans president van 1933 tot 1945]. Roosevelt veranderde het financiële systeem voordat hij aan zijn plannen begon. Dat doen de Europeanen niet. En dan hou je de ongereguleerde kredietstroom van de private kapitaalmarkt naar fossiele brandstoffen in stand. Je kunt er dan aan het eind een limiet op zetten via beprijzing, maar daarmee haal je de oorsprong niet weg.