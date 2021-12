Camera ter grootte van een haar kan driedimensionale beelden maken

Als je het menselijk lichaam of een andere lastig toegankelijke ruimte van binnen wilt bekijken, zoals een vliegtuigmotor, dan is het fijn als je camera smal is. Dan heb je een klein toegangsgaatje nodig en beschadig je weinig. Daarom heeft een internationale onderzoeksgroep een techniek ontwikkeld waarmee een driedimensionaal beeld geconstrueerd kan worden met glasvezel ter grootte van een menselijke haar.

Het prototype van de micro-endoscoop kan bewegende objecten op een paar meter afstand in beeld brengen terwijl hij slechts bestaat uit twee optische vezels van veertig centimeter lang en een halve millimeter breed. De onderzoekers laten zien dat ze dieptebeelden kunnen maken met een snelheid die video benadert door vijf beelden per seconde vast te leggen. Ze demonstreerden dit door onder meer zwaaiende handen en een naderende high five vast te leggen. De beelden zijn pixelig en de diepte wordt aangegeven met een kleurschaal; een blauw object is ver weg en de hand die nadert voor de high five kleurt steeds roder. Deze resultaten verschenen donderdag in Science.

Voor een kleine endoscoop die ook informatie geeft over diepte zijn zowel industriële als medische toepassingen. „Zo kan een arts de ruwheid aan de binnenkant van organen onderzoeken, wat kan duiden op de aanwezigheid van kankercellen”, vertelt natuurkundige Daan Stellinga, die dit onderzoek uitvoerde bij de universiteit van Glasgow. Sinds enkele maanden werkt hij bij de TU Twente. „En in vliegtuigmotoren is informatie over de ruwheid van oppervlakken relevant om turbulentie te voorkomen.”

Pulserende schijnwerper

Tijdens de test met het prototype stuurden de onderzoekers lichtpulsjes door een van de twee optische vezels. Dit levert een soort pulserende schijnwerper op die over de objecten voor de camera schijnt. De tweede vezel meet hoeveel licht er terugkaatst van de objecten. Aan de hand van de hoeveelheid teruggekaatst licht wordt het tweedimensionale beeld gereconstrueerd. De afstand tot de objecten (de diepte-informatie) wordt bepaald met lidar-techniek, waarbij gekeken wordt hoe lang de lichtpulsjes erover doen om terug te keren.

De kleinste endoscopen die commercieel verkrijgbaar zijn, hebben een dikte van 0,5 tot een centimeter. Dat komt doordat ze bestaan uit bundels van duizenden optische vezels. Dat is nodig omdat door de vezels maar één soort licht getransporteerd kan worden. Daarom heb je voor elke pixel in je beeld een aparte draad nodig. De onderzoekers omzeilen dit in hun prototype door gebruik te maken van zogeheten multimode vezels. „Die zijn iets dikker, maar er passen wel heel veel soorten licht in”, vertelt Stellinga. „Het nadeel is dat het licht in een multimode vezel verstrooid wordt; het is alsof je door een suikerklontje heen kijkt. Je ziet dat er licht doorheen komt, maar je kunt niet zien waar dat licht precies vandaan komt.”

Herkenbaar beeld

De onderzoekers krijgen het desondanks voor elkaar om een herkenbaar beeld te construeren omdat de vezel het licht altijd op dezelfde manier verstrooit. Daardoor kunnen ze ervoor corrigeren. „Op dit moment werkt die correctie alleen als je de vezel niet buigt”, vertelt Stellinga. „Omdat je een endoscoop wilt kunnen bewegen en draaien, wordt er nog gezocht naar een betere oplossing.”

Behalve de buigbaarheid moet ook de diepteresolutie opgekrikt worden. „We zien nu diepteverschillen tot twee millimeter. Om medisch relevant te zijn moet dat naar 0,1 millimeter of minder.” Ook hopen de onderzoekers de micro-endoscoop terug te brengen van twee naar één optische vezel.

Natuurkundige Johannes de Boer van de Vrije Universiteit Amsterdam, die niet betrokken was bij het onderzoek, noemt het „een interessante combinatie van technieken” en bevestigt dat de diepteresolutie nog tien tot honderd keer beter moet voor biomedische toepassingen. „En de lichtefficiëntie zal flink verbeterd moeten worden”, mailt hij. Er zijn dus nog een aantal hindernissen te overwinnen voordat de micro-endoscoop ingezet kan worden.