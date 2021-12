Bijna perfecte lunch met een klein wondertje op je bord

Mensen, ga toch lunchen! Door de coronamaatregelen – en ja, die zijn ingrijpend – kunnen we alleen maar lunchen, maar daar knap je enorm van op, zeker in barre tijden. Behalve als je te veel wijn drinkt, dan stort je in en komt er niks meer uit je handen. In lunchland Frankrijk zie je dan ook steeds meer mensen gewoon aan het water.

We lunchen op een gure zondagmiddag bij Bambino (van de mensen van Bak); het zit in het prachtige kruip-door-sluip-door pand van ooit Panini, waar we ook graag kwamen. Om klokslag twaalf uur stappen we binnen, de ontvangst is hartelijk en informeel, we bestellen mousserende riesling met ietsiepietsie zoetigheid (Perlt!, Weingut Baeder, 6,50), maar zitten vervolgens drie kwartier te wachten tot ons eerste gerechtje. Wat is er gebeurd met het stukje brood, het bakje olijven, het plakje worst? Is het zuinigheid? Dat moet dan een groot misverstand zijn: bij een drankje hoort een hapje, al is het maar klein. Gelukkig is deze omissie niet de opmaat naar wat we verder kunnen verwachten – de lunch is bijna perfect.

8½ Sfeer modern, smaakvol interieur, voor lunch de kachel iets vroeger opstoken is fijn Eten mooie gerechtjes, veel keuze voor vegetariërs, louter natuurwijnen Prijs 128 euro voor twee personen; drie gangen inclusief wijn Bambino Vijzelgracht 5 h, Amsterdam www.bambinobar.nl

We bestellen à la carte, omdat we uit hoofde van onze functie zoveel mogelijk gerechten willen proberen (want chef’s lunchmenu is goedkoper, drie gangen 34,-) en beginnen met een aperitivo: ei in gelei (5,50) en bloemkool in saor (5,-). Beide gerechtjes lijken vegetarisch (bij het ei 2,50 extra mét foreleitjes) en zijn even eenvoudig als smakelijk. Het ei is halfzacht en gevat in een krachtige, hartige aspic die van gelatine (collageen = been) met geklaarde groentebouillon is gemaakt, dus vergis je niet. Er komt fraaie Hollandse kropsla bij en wat gezuurde wortel. De bloemkool is licht geroosterd en komt in saor, zuur: gezuurde sjalotten, rozijnen en kervel, een buitengewoon goede oppepper.

Dit kleine gerechtje – alles is om te delen – krijgt als vervolg iets waarover we nog lang napraten en thuis ook meteen na proberen te maken: dunne plakken knolselderij met een crème van oude kaas, walnoten en champignons (14,-). Wat een topgerecht en vegetarisch ook, een soort flammkuchen maar dan van knolselderij, met dezelfde hartigheid. Het kan niet anders dan dat het andere gerecht, rode biet en radicchio met een karnemelk-weisaus (14,-) gewoontjes overkomt, maar het bittere van roodlof met het zoete van bieten en het zure van karnemelk maakt een klein wondertje.

Bij Bambino schenken ze louter vin nature, maar goddank niet alleen van die heftige waarbij je hoofd zich drie keer op de romp omdraait. De orangewine van Pépin (7,50), twee biodynamische wijnmakers uit de Jordaan, is van gewürztraminer, krachtig en zacht tegelijk. De ander drinkt grüner veltliner (Manilla, Martin Nitthaus, 6,50), troebel en licht gistig, typisch een natuurwijn. Later proeven we nog Puszta Libre van de fameuze Oostenrijkse wijnmaker Claus Preisinger, een blend van zweigelt, sankt laurent en wat pinot noir, dus licht, fruitig en gekoeld zoals wij ’m graag drinken (6,50).

Die laatste wijn komt bij de hoofdgerechten: een onvervalste kalfsschnitzel met postelein (20,-) en pommes dauphine met spekbokking (15,-). De schnitzel is gelijkmatig geklopt met een mooie paneerlaag. Van binnen is het vlees rosé en de salsa verde – waarin de smaak van lavas domineert – maakt het verre van gewoontjes. De pommes dauphine zijn extreem verleidelijk: het luchtige, boterige van hartige pureesoezen en het zoute, gerookte van bokking waar je maar weinig van nodig hebt om tot een optimaal effect te komen.

Als dessert nemen we de klassieker Baked Alaska (9,-), ook wel bekend als omelette sibérienne. We hopen uit pure nostalgie op een bol bedekt met eiwit, waaronder cake en ijs, maar deze komt als cassata, in een plak dus: goed gemaakt; maar we missen de opwinding die we eerder ervoeren.

Bak was al een van onze favorieten, we beschouwen kind Bambino als een prettige nazaat.

Recensent en journalist Petra Possel test wekelijks een restaurant in en om Amsterdam.

Nieuwsbrief NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven