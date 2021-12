AVR koopt noodlijdende afvalverwerker AEB

Het Rotterdamse afvalbedrijf AVR koopt de Amsterdamse afvalverwerker AEB voor 450 miljoen euro. Dat meldt de gemeente Amsterdam, de voormalige eigenaar, woensdag. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt moet de verkoop nog goedkeuren.

Met de verkoop lost de gemeente Amsterdam een hoofdpijndossier op dat al jaren voortsleept. Het Amsterdamse afvalbedrijf belandde in de zomer van 2019 in de financiële problemen, nadat vier van zijn zes verbrandingsovens uit veiligheidsoverwegingen werden gesloten.

Die sluiting, voortgekomen uit achterstallig onderhoud, zorgde voor een landelijke afvalcrisis. Ook werd gevreesd voor een faillissement van het bedrijf. In dat geval zou de gemeente Amsterdam honderden miljoenen euro’s verlies hebben gemaakt. Het faillissement werd afgewend dankzij noodkredieten die door meerdere banken aan Amsterdam werden verstrekt.

Grote meningsverschillen

De gemeente Amsterdam besloot datzelfde jaar, als enige aandeelhouder, dat het bedrijf in particuliere handen moest komen. Het verkoopproces liep echter vertraging op vanwege de coronacrisis. NRC onthulde eerder dat de moeizame verkoop ook te maken had met grote meningsverschillen tussen stadsbestuurders.

Nu heeft AVR, zelf in handen van het Chinese investeringsbedrijf Cheung Kong, het noodlijdende bedrijf dus gekocht. Het bedrijf was de hoogste bieder, aldus de gemeente Amsterdam, temidden van een aantal andere geïnteresseerde partijen. Van de opbrengsten lost de gemeente Amsterdam vooral schulden van het afvalbedrijf af – ook schulden die het aan de gemeente zelf heeft. Daarna blijft er nog een winst over van ongeveer 60 miljoen euro.

Een belangrijke verkoopvoorwaarde is dat de komende twee jaar geen gedwongen ontslagen als gevolg van de overname vallen. Ook blijft het bestaande sociaal plan van kracht tot 1 juli 2024. Bij AEB, dat is gevestigd in de Amsterdamse haven, werken in totaal 320 mensen.

AVR werd acht jaar geleden voor bijna 1 miljard euro gekocht door Cheung Kong. De Nederlandse marktleider wekt energie uit afval, die vervolgens wordt geleverd aan de Rotterdamse haven en stadsverwarming door heel Nederland. Ook AEB is een grote opwekker van elektriciteit.

Onderzoek

Eerder deze week verschenen ook de conclusies van een onderzoek dat de gemeente Amsterdam instelde naar de gang van zaken omtrent het afvalbedrijf. Daaruit bleek dat de gemeente jarenlang te veel bezig was met de eigen financiële positie, en niet met het onderhoud en de staat van de afvalovens. Dat leidde uiteindelijk tot de gedeeltelijke sluiting van het bedrijf.