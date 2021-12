Arme Boris, hij kon niet beter weten

In zijn eerste dagen als burgemeester van Londen volgt een journalist van de Sunday Mirror Boris Johnson (1964) tijdens zijn fietstochtje naar huis. Johnson rijdt zes keer door rood, fietst over de stoep en gaat door een park dat voor fietsers verboden is. ‘De publicatie van zijn overtredingen waarschuwde hem voor het nieuwe gevaar van een leven in de spotlights’, schrijft Tom Bower. En met gevoel voor drama: ‘Voor het eerst van zijn leven deden zijn beslissingen ertoe.’

Bowers onlangs vertaalde biografie Boris Johnson, biografie van een geboren gokker staat vol met dit soort anekdotes.

Bower schetst een beeld van een ambitieuze, narcistische politicus die, zoals zijn zus Rachel Johnson in het boek zegt, als kind al de ambitie had ‘koning over de wereld’ te worden. Een einzelgänger die graag door iedereen aardig gevonden wil worden. Een man met een slonzig voorkomen – in bijna elk hoofdstuk hangen ‘de slippen van zijn overhemd uit zijn broek’.

Aan het begin van het boek schetst Bower de omstandigheden die het karakter van de huidige premier van het Verenigd Koninkrijk hebben gevormd. Of beschadigd, eigenlijk: zijn onveilige jeugd en de onhebbelijkheden van vader Stanley Johnson staan centraal. Stanley liegt veel, pleegt overspel en slaat zijn vrouw Charlotte terwijl Boris in de buurt is. Later in het boek heeft Johnson zelf die neiging tot overspel en de waarheid verdraaien – volgens Bower van zijn vader ‘geërfd’, alsof beide geen bewuste keuzes zijn. Een reeks minnaressen wordt dan ook met naam genoemd, tot en met Carrie Symonds, Johnsons huidige vrouw, aan toe.

De getroebleerde band tussen vader en zoon komt ook verderop in het boek geregeld terug. Als Boris Johnson wordt gekozen tot premier en partijleider van de Conservatieve Partij, negeert hij de uitgestoken hand van zijn vader. ‘Een heimelijke toespeling op het feit dat Stanley zijn kinderen had genegeerd toen ze hem nodig hadden.’

‘Nauwe banden’ met Boris

Tom Bower staat in het Verenigd Koninkrijk bekend als auteur van meedogenloze, ongeautoriseerde biografieën, onder andere van prins Charles en oud-Labourleiders Gordon Brown en Jeremy Corbyn. Britse linkse media verweten hem in deze biografie juist te positief te zijn over Johnson. Een disclaimer maakt Bower pas in het dankwoord: zijn vrouw onderhoudt ‘nauwe banden’ met Boris Johnson die hem nog kent uit zijn jaren als journalist bij The Daily Telegraph en hem als burgemeester ook advies gaf. Zelf zegt Bower hem alleen van feestjes te kennen.

De biografie is zeker niet kritiekloos, maar de indruk dat de schrijver inderdaad met Johnson sympathiseert, versterkt hij door hem consequent ‘Boris’ te noemen, terwijl hij verder alle politici met hun achternaam – Cameron, Brown, May – aanhaalt. Negatief commentaar geeft Bower meestal weer in citaten, afkomstig van bronnen die hij vindt ‘zeuren’, die ‘verbolgen’ of ‘jaloers’ zijn.

Positieve conclusies neemt hij wel voor eigen rekening. ‘Dat was zo bijzonder aan hem: zijn vastberadenheid om zelfs de meest gevreesde muur neer te halen’, schrijft hij over Johnsons besluit om de Brexit te steunen bij het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie in 2016. Anderen zagen toen vooral een opportunist die een kans zag zich te onderscheiden van premier David Cameron.

Als het gaat over die campagne voor het referendum rond de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie beschrijft Bower hoe Johnson tot op het laatst twijfelt of hij voor of tegen uittreding is, en hoe hij onder druk wordt gezet om het Remain-kamp te steunen. En hoe ze uiteindelijk bij de Leave-campagne de waarheid geweld aan doen door onder meer verkeerde bedragen te gebruiken over de Britse financiële afdracht aan Brussel. Al stelt Bower daar geen diepere vragen bij: ‘Voor Boris draaide alles om winnen en hij verwachtte van anderen dat ze volgden.’ Even verderop noemt hij Johnson ‘de ster van de show’ die werd ‘beschimpt’ door ‘onethische persoonlijkheden binnen het Remain-kamp’.

Zieke Boris

De laatste twee hoofdstukken zijn wat atypisch en passen minder goed in het geheel van de biografie. Bower beschrijft hierin hoe de Britse regering de coronacrisis heeft aangepakt, ongeveer tot en met het succes van de vaccinatiecampagne begin dit jaar. Boris Johnson en zijn handelen verdwijnen uit de focus. Op de beschrijvingen na van Johnsons persoonlijke ervaringen op de intensive care als hij, vrij vroeg in de crisis, zelf besmet raakt met het coronavirus en heel ziek wordt.

Bower is hier kritisch, wat ook bijna niet anders kan gezien de falende aanpak van de Britse regering in die eerste coronagolf. Het Verenigd Koninkrijk wachtte lang met een eerste lockdown en dat kostte duizenden levens. Maar volgens hem liggen die fouten bij het team van wetenschappers dat de regering adviseerde. Johnson werd slecht door hen geïnformeerd, schrijft Bower, dus hoe had ‘Boris’ beter moeten weten? Zelfs als Johnson een onbegrijpelijke televisietoespraak houdt voor het Britse volk, legt hij de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij Johnson, maar bij de rest van het kabinet en de speechschrijvers: ‘Op het laatste moment moest hij alle tegenstrijdigheden er nog uithalen om een heldere boodschap over te kunnen brengen.’

Al met al biedt het boek een gedetailleerde inkijk in de levensloop van de premier, alleen Bowers partijdigheid wordt na verloop van tijd ergerlijk. Johnsons jeugd als enige oorzaak aanwijzen voor zijn ideologische pragmatisme komt ook wat licht over – maar misschien past dat juist weer goed bij de premier.