‘Zorg dat hij die subsidie geeft. Anders ga je hem exposen’

Ze reden op de A1 naar Almere, net voorbij de grote BP, toen Vince op de kilometerteller keek. Zijn vader reed echt ruw, maar hoe hard was het precies? 170 per uur.

Dit is het 51ste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

„Papa.” Vince moest hard praten, je voelde die auto ook trillen. „Doe even normaal, wat is er met je?”

Jasper gaf geen antwoord. Pas toen ze van de snelweg af waren en Almere in reden, zei hij: „Klootzakken.” Daarna was hij weer stil.

„Wat dan?”, vroeg Vince. „Waarom doe je zo opgefokt?”

Nu stonden ze stil voor het huis van Monique.

„Subsidie is gestopt.” Jasper keek recht vooruit, zijn handen nog op het stuur. „Voor het theater. Niet genoeg innovatie en diversiteit. Zeiden ze.”

„En nu?” Vince keek naar de zijkant van het gezicht van zijn vader. Hij zag dat zijn kaken helemaal strak stonden. Je kon zijn tanden ook horen knarsen.

„Wat nu? Weet ik niet. Dit jaar zullen we wel niet meer opengaan. Middagvoorstellingen hebben geen zin. En volgend jaar moet ik nog zien wanneer het weer mag.”

Vince had zijn vader nooit gevraagd waar het geld vandaan kwam. Hij wist alleen dat het er was. „Maar wat zijn nu dan je inkomsten?”, vroeg hij.

„Ik denk dat ik alles moet verkopen.” Jasper wees naar Moniques rijtjeshuis. „En hier moet gaan wonen. Als het mag.”

Ze liepen naar binnen. Ava zat aan de eettafel en zei dat haar moeder net had gebeld. Ze kwam er zo aan.

„Maar die vriend van je.” Vince ging aan tafel zitten. „Die is toch wethouder van cultuur en zo? Kan hij het niet regelen?”

Jasper begon te lachen. Alleen was er niks grappigs. „Vriend?”, vroeg hij. „Ramses? Die wist dat dit eraan kwam. En hij heeft niks gezegd.”

„Maar wacht even”, zei Vince. „Ramses is toch de vader van Mees, die bij mij in de klas zit? En híj zegt dat jij niet genoeg diversiteit hebt?”

Jasper wist niet of een wethouder alleen besliste over subsidies, maar wel dat Ramses een belangrijke stem had.

„Weet je Kenzi, die ook in onze klas zit?” zei Vince. „Mees had tegen hem gezegd: wat doe jij hier in Oud-Zuid op ónze school, dit dat, ga terug naar de Bijlmer, naar waar je vandaan komt.”

„Zei hij dat?”, vroeg Ava. „Het zoontje van die wethouder?”

Vince ging verder. „Dus Kenzi pompt hem op z’n bek. Dit was op het schoolplein. Mees rent naar binnen en meldt het bij de rector. En zegt dat Kenzi het zomaar deed, zonder aanleiding.”

„En toen?”, vroeg Ava.

„Kenzi werd geschorst en kreeg een laatste waarschuwing: nog één incident en je wordt van school gestuurd.”

Ava vroeg of Kenzi niet aan de rector vertelde wat Mees tegen hem had gezegd.

„Tuurlijk wel. Wie denk je dat ze geloven? De zoon van de wethouder of een Afrikaan uit de Bijlmer? Dus Mees wist: ik kan doen wat ik wil, ik heb toch protection. En wij wisten allemaal dat Kenzi al een keer met een mes was gepakt op school. Daarom was het: laatste waarschuwing.”

„Wat?”, vroeg Jasper. „Een mes?”

„Maar nu komt het”, zei Vince. „Mees heeft toen geregeld dat Kenzi hem gratis een mes moest geven. Hij zei: anders zorg ik dat je van school moet en dat ze je terugsturen naar de Bijlmer.”

„En dat is de zoon van die wethouder?”, vroeg Ava. En tegen Jasper: „Waarom ga je hem niet blackmailen?”

Vince vond het een goed idee. „Zorg dat hij je die subsidie geeft. Anders ga je hem exposen. Oprotten met die praatjes over diversiteit. Kijk hoe ze rollen bij die wethouder thuis.”

Monique kwam binnen en vroeg: „Wat is hier aan de hand, waar hebben jullie het over?”