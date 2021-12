Zachte robot springt als een dansend poffertje over obstakels heen

Het robotje ziet eruit als een hupsend poffertje. Het meet 6,5 centimeter in doorsnede, is 0,85 millimeter dik, heeft geen pootjes en is gemaakt van flexibele materialen. In één sprong haalt het 7,7 keer zijn lichaamshoogte en het kan per seconde iets meer dan 6 keer zijn lichaamslengte springen. Het robotje kan over obstakels springen, zoals kabels en plakbandrollen. Twee gekoppelde poffertjes kunnen ook gericht draaien, demonstreert een team van onderzoekers van verschillende Chinese universiteiten deze week in Nature Communications.

Springen is een handige manier van voortbewegen voor robots. Het geeft ze bewegingsvrijheid op allerlei ondergronden en obstakels op hun weg hoeven geen probleem te zijn. Vooral voor robots van zachte materialen is dat handig, die worden meestal ontworpen om in de echte wereld, op ongestructureerd terrein, te opereren.

Hoog en ver genoeg springen in één sprong, snel springen om relevante afstanden te kunnen afleggen en gericht een kant op sturen waren tot nu toe lastig te combineren in één robot, schrijven de onderzoekers. In 2019 demonstreerden onderzoekers van de Universiteit van Colorado in de Verenigde Staten elektrohydrostatische buigaandrijving in een springende robot in de vorm van gestapelde donuts. Vooruit springen en sturen kon die robot nog niet, maar de Chinese onderzoekers zijn verder gegaan met deze manier van aandrijving en presenteren nu een ontwerp waarin de functionaliteiten wel gecombineerd worden.

Buigen en strekken

De Chinese robot bestaat uit een ring van buigzaam materiaal met daarbinnen twee halfronde compartimenten. In het voorste compartiment zit een niet-geleidende vloeistof, in het achterste lucht. Aan de kant van de vloeistof zijn twee elektroden bevestigd. Als er stroom op staat, trekken de elektroden naar elkaar toe, wat de vloeistof naar de buitenkant van het compartiment drijft. Daardoor buigt de ring. Als de stroom stopt, gaat de ring terug naar zijn oorspronkelijke vorm. De energie die vrijkomt bij het buigen en strekken van de ring, zorgt voor een springbeweging, het bewegen van de vloeistof maakt dat hij vooruit gaat. Het luchtcompartiment helpt om snel te strekken en is nodig voor stabiliteit.

Het Chinese robotje springt over een obstakel van enkele millimeters hoogte. Beeld Rui Chen c.s.

Het poffertje heeft tien milliseconden nodig voor een sprong. Als twee robotjes aan elkaar gekoppeld zijn en er op een van de twee meer stroom wordt gezet dan op de ander, kan hij draaien. De maximale draaisnelheid is 138 graden per seconde. Behalve kabels en plakbandrollen hebben de onderzoekers het robotje ook over een ‘trappetje’ van twee plankjes laten springen en op een ondergrond van kleine steentjes laten voortbewegen. Dit gaat goed, al beweegt het robotje minder snel voort dan op de glazen ondergrond waarop het de topsnelheid haalde.

Uitgerust met sensoren

Uitgerust met sensoren kunnen zulke robotjes bijvoorbeeld van nut zijn voor het detecteren van vervuilende stoffen in de bodem, schrijven de onderzoekers. De aandrijving kan wellicht ook in andere zachte robots worden toegepast.

„Voor deze robot de echte wereld in kan, moeten nog heel wat problemen worden opgelost”, reageert Ali Sadeghi, hoofd van het soft robotics lab van de Technische Universiteit Twente. „Neem alleen al de stroomvoorziening, aan de draadjes hangt allerlei grote apparatuur. Maar dat doet er niet toe. Dit onderzoek is mooi genoeg van zichzelf, zonder meteen over toepassingen na te denken.”

De manier van aandrijven is niet nieuw, het ontwerp wel, zegt Sadeghi. „Het is een uitdaging om compacte aandrijving te combineren met veel kracht. Dat is ze hier gelukt, een mooie prestatie.” Aandrijving en ontwerp vallen in de zachte robotica vaak samen. „Dat is echt anders dan bij traditionele robotica, waar je iets ontwerpt en er daarna een motortje op zet. Hier is het lichaam van de robot vaak zelf de aandrijving, net als in de natuur vaak het geval is.”