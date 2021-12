Wereldkampioen Magnus Carlsen pakt wat hij krijgt, ook als de tegenstander blundert

Er viel woensdag geen groot gevecht te verwachten in de WK-match in Dubai tussen Magnus Carlsen en Jan Nepomniasjtsji. Carlsen stond drie punten voor en hij kon verzadigd zijn. ‘Nepo’ zou in vijf partijen nog drie keer moeten winnen om gelijk te komen, een onmogelijke taak tegen Carlsen, die sinds 2013 in al zijn tweekampen om het wereldkampioenschap maar twee partijen met klassiek tempo verloor.

Eigenlijk was het woensdag al na vijf zetten duidelijk dat de tiende matchpartij remise zou worden. Het duurde nog even, misschien omdat Carlsen een schim van een voordeeltje had, maar vooral doordat er in de eerste veertig zetten geen remise mag worden aangeboden. Bij de persconferentie na afloop werd aan Nepo gevraagd of hij nog hoopte de match te kunnen winnen. „Dat is een absurde vraag”, zei de Rus.

Tot vorige week vrijdag stond het gelijk, maar die dag moet de zesde matchpartij Nepo gebroken hebben. Het was een uitputtend gevecht van 136 zetten – een record voor WK-matches – die bijna acht uur duurde, tot na de Dubaise middernacht. In de laatste fase speelden ze ‘op increment’ met dertig seconden per zet.

Je moest als verdediger – dat was Nepo – een computer zijn om onder zulke omstandigheden steeds de beste zet te vinden. Nepo maakte zes zetten voor het eind de beslissende fout. Carlsen zei de volgende dag dat hij die nacht niet had kunnen slapen, maar dat hij had beseft dat het voor zijn tegenstander erger moest zijn.

Solide remise

Nepo deed daarna aanvankelijk wat in zo’n geval van oudsher door ervaren coaches wordt aangeraden. Hij probeerde niet meteen het verloren terrein terug te winnen, maar maakte in de volgende partij met wit een solide remise, om de bloedingen te stelpen.

Maar vervolgens leek Nepo zichzelf niet meer. In de achtste partij verloor hij vlak na de opening door een slordigheid een pion. Misschien had hij het met perfect spel nog kunnen redden, maar dat gebeurde niet. Hij kwam twee punten achter.

Dinsdag was er voor de negende partij een onverwachte gast naar Dubai gekomen, Sergej Karjakin. Die was al bij de openingsceremonie aanwezig. Daarna ging hij terug naar Moskou en we mogen aannemen dat hij thuis Nepo bleef helpen.

Karjakin speelde in 2016 een WK-match tegen Carlsen, die hij pas in de tiebreak verloor. Bovendien heeft hij de reputatie van iemand die vaak uit schijnbaar verloren positie terugkwam. Hij vertelde in Dubai dat hem door het team van Nepo niet was gevraagd om terug te komen. Ze hadden simpel een vliegticket Moskou - Dubai gestuurd.

Karjakin zag nog wel kansjes voor Nepo. Eerst een partij winnen, dan een paar remises, dan misschien weer een winstpartij ... Simsalabim, maar zo ging het niet. In de negende partij had Nepo met wit vanaf het begin wat voordeel. Niets bijzonders, maar het kon iets worden.

Blunder

Toen maakte Nepo een blunder die hem een stuk ging kosten. Al zijn fouten kwamen impulsief en snel. Met computers gewapende internetkijkers zagen het meteen, maar Nepo zag het niet. Hij trok zich terug in zijn rustkamertje met de gedachte dat hij voordeel had.

De spelers gaan daar soms heen als ze niet aan zet zijn. Er zijn drankjes en hapjes en een scherm waarop ze hun partijstelling zien. Als de tegenstander een zet heeft gedaan, gaan ze terug naar hun bord.

Magnus Carlsen tijdens de tiende partij. Foto Giuseppe Cacace/AFP

In zijn kamertje zag Nepo de tegenzet die de verbaasde Carlsen had gedaan. Nepo moet toen meteen beseft hebben dat hij verloren stond en dat hij met drie punten achterstand alle hoop kon laten varen. Hij ging niet terug naar zijn bord, maar bleef, terwijl hij aan zet was, nog een kwartier in zijn kamertje. De gedachten die toen door hem heen gingen, moeten gruwelijk zijn geweest.

Aan Carlsen werd gevraagd hoe hij het vond om twee keer te winnen door zulke grove fouten. „Het is een wereldkampioenschap, de spanning is enorm en je pakt wat je krijgt”, zei hij.

Maar hij zei ook dat hij meer plezier beleefde aan een goede partij waarin hij iets bijzonders had moeten doen. „Dat vindt bijna iedereen. Alleen Donner schreef in zijn boek dat hij blijer was om een overwinning door puur geluk, dan om een overwinning door eigen verdienste.”

Het was mooi om te horen dat Carlsen de klassiekers kent van de Nederlandse schaakliteratuur.

Magnus Carlsen gaat zijn vijfde WK-match winnen. De Noor neemt nooit een blad voor de mond en aan het begin van deze match zei hij dat de Amerikaan Fabiano Caruana en de Chinees Ding Liren moeilijker tegenstanders voor hem zouden zijn en dat Nepo, bij al zijn begaafdheid, de neiging had om bij een tegenslag te desintegreren. Hij zei toen ook: „Mijn voordeel in de match is dat ik de betere schaker ben.” Alles was waar.