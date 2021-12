Wat wil Aboutaleb precies bereiken met spoedwet tegen livestreamers?

1 Wat wil burgemeester Ahmed Aboutaleb?

Livestreamen tijdens demonstraties aan banden leggen. Aboutaleb sprak er onlangs over in de commissievergadering veiligheid en bestuur naar aanleiding van de Coolsingelrellen van 19 november. „Wat ik storend vond? Die meneer die daar stond, met zijn videoapparaat. Dat beschouwen wij nu, in ons huidige stelsel, niet als opruiend, maar als journalistiek werk. Maar voor mij is het opruiend.”

Aboutaleb doelt volgens zijn woordvoerder op online platform Video in Verzet. Zij gaven volgens de woordvoerder „ophitsend commentaar en filmen voortdurend zo dat mensen niet herkenbaar zijn. Dat zegt de filmer ook in zijn commentaar”. Volgens de woordvoerder hoorde de livestreamer „duidelijk” bij de relschoppers. „Zijn aanwezigheid wordt geaccepteerd, terwijl het werk van een cameraman onmogelijk wordt gemaakt, zijn camera wordt gesloopt en hij werd op het hoofd geslagen.”

Aboutaleb wil meer bevoegdheden voor de politie zodat die een „einde kunnen maken aan die opruiing”. Daar is hij niet toe bevoegd, maar hij zou het „toejuichen” als politiek Den Haag spoedwetgeving maakt om „dit soort hiaten” te repareren. De burgemeester maakt daarbij een onderscheid tussen „onafhankelijke media” die hij „geenszins wil belemmeren” en mensen die zich vóórdoen als journalisten en dat als excuus gebruiken om op te ruien.

2 Hoe werd gereageerd op dit plan van Aboutaleb?

De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) is kritisch en schreef aan Aboutaleb dat zo’n maatregel „nooit de onafhankelijke verslaggeving (…) in de weg mag staan”. NVJ-secretaris Thomas Bruning licht telefonisch toe: „Journalisten moeten altijd de vrijheid houden om elke vorm van verslaggeving toe te passen die zij passend achten in een gegeven situatie, als het in de openbare ruimte is.”

Hoogleraar mediarecht Wouter Hins benadrukt dat journalistiek „geen speciale kaste” is die als enige de vrijheid van meningsuiting geniet. „Als iemand op een integere manier een bijdrage levert aan de informatievoorziening, doet het er niet toe of je een contract hebt. Die rechten en mogelijkheden heeft iedereen. Een journalist is geen titel, dat ben je door gedrag. Onderscheid maken is lastig.”

Livestreamer Sven Simcic van Video in Verzet kent de beschuldigingen. Hij zegt dat hij mensen bewust niet in beeld brengt, omdat hij live is en niet kan ‘blurren’. Bij herkenbaarheid zou hij de volgende keer tijdens een demonstratie minder welkom zijn. Hij benadrukt dat hij niet ophitst, zijn best doet zo „ongekleurd mogelijk” te blijven en hij heeft naar eigen zeggen óók tikken gekregen.

Saillant is dat zíj́n beelden zijn gebruikt en verspreid door de politie bij de opsporing, zegt hij. „Daar baal ik van, dat gaat ten koste van mijn reputatie. Nu ben ik minder welkom op volgende demonstraties.” Hij wil met Aboutaleb in gesprek, maar kreeg geen reactie op een mail.

3 Is dergelijke spoedwetgeving echt nodig?

De huidige wetgeving biedt al handvatten voor opruiing, zegt Hins. „Met die wetgeving zou je, mocht daar sprake van zijn, een livestreamer kunnen vervolgen. Dat moet het Openbaar Ministerie bepalen.”

Bruning voegt toe: „Als een demonstratie uit de hand loopt, kan de burgemeester een noodbevel uitvaardigen en moet iedereen daar zonder politieperskaart vertrekken. Die bevoegdheid bestaat al.” De politie zegt desgevraagd vooral last te hebben van livestreams als zij onjuiste informatie communiceert.

4 In hoeverre is deze oproep van Aboutaleb uniek?

Hins herinnert zich de krakersrellen, rond de kroning van prinses Beatrix in 1980. Toen werd er ook verslag gedaan, door piratenzenders als de Vrije Keyser. „Daar was veel frustratie over. Ze riepen via de ether om: de rellen zijn nu daar! De minister zei dat die piratenzenders als een soort generaals hun troepen dirigeerden.” De piratenzenders zijn uiteindelijk uit de lucht gehaald, zegt Hins. „Vooral omdat het uitzenden als piratenzender in strijd was met de Telegraaf- en Telefoonwet van destijds – niet op grond van opruiing.”