Waarom de Notenkraker geen onschuldig kerstballet is

Nederland sloot de Notenkraker pas laat in het hart. Al was het vrolijke kinderballet dat Armando Navarro in 1975 voor het Scapino Ballet maakte succesvol. Rudi van Dantzig, die Het Nationale Ballet leidde, zag niets in het ballet. Zijn opvolger Wayne Eagling grapte dat hij het als pr-slogan kon gebruiken: ‘Het enige gezelschap ter wereld zónder Notenkraker!’ De doorbraak kwam in 1996. Eagling en Toer van Schayk creëerden Notenkraker en Muizenkoning. Na 25 jaar is hun ballet nog altijd razend populair. Van Schayk nam behalve het leeuwendeel van de choreografie ook de magistrale, internationaal bejubelde vormgeving voor zijn rekening. Eagling en Van Schayk verplaatsten de handeling naar een Amsterdamse gracht (met schaatsertjes), waarbij het kerstfeest werd vervangen door een Nederlandse Sinterklaasavond als hét pakjesfeest van december, compleet met een bezoek van de goedheiligman. Zwarte Piet is overigens de laatste jaren getransformeerd tot roetveegpiet. Het Land van Snoepgoed werd vervangen door het interieur van Drosselmeyers toverlantaarn vol wonderlijke figuren – die veel weg hadden van Clara’s familieleden. Scapino Ballet Rotterdam nam in 2008 de radicale make-over van Marco Goecke op het repertoire; een coming-of-ageverhaal vol duistere, verontrustende details en zwarte sneeuw – en een trucklading toverballen. In 2013 haakte de Dutch Don’t Dance Division in Den Haag aan bij de Amerikaanse traditie van de Notenkraker als community art.

Het is vervelend. Het heeft geen verhaal. Het heeft geen artistieke waarde. Het is de muziek van Tsjaikovski onwaardig. Het is ondansbaar. Het kan niet eens een ballet worden genoemd. En gatver, kinderen op het toneel!

Enzovoort, enzo verder. Zo luidden, een week voor kerstmis 1892, de commentaren van Russische critici over de Notenkraker. Een kleine 130 jaar later is dit stuk wereldwijd uitgegroeid tot hét kerstballet bij uitstek en ook degenen die voor die ene keer per jaar in december een balletvoorstelling bezoeken, neuriën zonder moeite de melodieën mee van de Mirlitons, de Sneeuwvlokken, de Russische dans en de Suikerfee. Vooral dat laatste ‘nummer’, waarin voor het eerst in de muziekhistorie de celesta in een symfonische compositie klonk, wordt in december tot gekmakens toe afgespeeld in winkels en warenhuizen.

Wat is er in de tussentijd gebeurd? Hoe heeft een ballet dat zo slecht werd ontvangen zo glorieus kunnen overleven? En hoe kerstig is het eigenlijk?

Ook in Nederland, waar het klassieke ballet überhaupt pas na de Tweede Wereldoorlog echt tot ontwikkeling kwam, is de titel Notenkraker op een affiche genoeg om de kaartverkoop aan te jagen. Zou er geen corona zijn geweest, dan was de Notenkraker zeker tot Nieuwjaar in diverse steden te zien geweest.

Weinig zin

Nu is een valse start in de danshistorie geen uitzondering. Ook de waardering voor het ‘ballet der balletten’ Het Zwanenmeer nam pas na een herziening in 1895 een hoge vlucht. De conceptie van de Notenkraker (of Sjtsjelkoentsjik, zoals de titel in het Russisch luidt) vond plaats onder een bijzonder ongunstig gesternte. Marius Petipa, het klassieke genie en hoofdballetmeester van het tsaristische Mariinski Ballet, was te ziek om zijn taak te volbrengen. Zijn assistent Lev Ivanov nam het werk over, bepaald niet overborrelend van enthousiasme en ook van Tsjaikovski is bekend dat hij er eigenlijk weinig zin in had.

Het grote probleem was het verhaal. Dat is inderdaad, zeker op het eerste gezicht, nogal triviaal. Het ballet is gebaseerd op een sprookje van E.T.A. Hoffmann: Notenkraker en Muizenkoning uit 1816. De versie die voor het ballet werd gebruikt, is de bravere bewerking van Alexandre Dumas. De Fransman leidde de aandacht af van de ergste griezeleffecten en het freudiaanse potentieel van Hoffmanns verhaal.

Kort samengevat vertelt het ballet de geschiedenis van Clara (ook wel Masja of Marie genoemd), dochter van de ‘Medizinalrat’ Stahlbaum. Met haar stierlijk vervelende broer Fritz is zij op kerstavond in gespannen afwachting van wat komen gaat: visite, cadeaus, snoep! Van haar favoriete ‘oom’, de ietwat sinistere speelgoedmaker Herr Drosselmeyer, krijgt zij een notenkrakerpop. Geen prachtexemplaar, maar het kind is verrukt.

Suikerboonfee

In haar nog opgewonden staat valt ze in slaap. Haar droom brengt haar terug naar de salon, waar de kerstboom tot reusachtige proporties uitgroeit en de pop tot leven komt. Na de bloedige strijd van haar heroïsche lievelingspop en zijn gevolg van tinnen soldaatjes tegen de griezelige, zevenkoppige muizenkoning en diens leger, verplaatst de actie zich naar het Land van Suikergoed (Konfiturenburg), waar de Suikerboonfee de scepter zwaait over allerlei (dansende) lekkernijen en een uitbundig divertissement wordt gedanst. Clara ontwaakt, opgetogen en nog vol ongeloof over haar droomavonturen.

Nee, veel emotionele diepgang kent het sprookje niet. Het heeft niet verhinderd dat ontelbare versies het licht zagen sinds het ballet in 1934 Europa bereikte. Tien jaar later werd voor het eerst een complete versie in de Verenigde Staten geproduceerd.

Vooral daar ontstond een ware cultus rond het ballet. Het publiek spiegelde zich graag aan het geïdealiseerde beeld van een kerstviering. Niet als belangrijk religieus feest, maar als familie-idylle, een hartverwarmende en vredige samenkomst rond de kerstboom met vrienden en verwanten. En ook geschikt voor een jong publiek, dat zich net als de kinderen op het toneel verheugt op de verrassingen onder de kerstboom en dat de kibbelarijtjes tussen broer en zus Stahlbaum maar al te goed kent.

George Balanchine

Het was vooral de Russisch-Amerikaanse George Balanchine die met zijn Nutcracker (1954) aan de wieg stond van de nieuwe Amerikaanse traditie. Zelf had Balanchine als kind en later als jonge danser van het Mariinski Ballet verschillende rollen in het stuk gedanst. De jeugdherinneringen waren hem lief, en de versie die hij op basis van zijn dansgeheugen creëerde, is een toonbeeld van kinderlijke onschuld en verrukking over dansende zuurstokken en Moedertje Gember met een roedel pulcinella’s onder haar crinoline.

Het succes van zijn toonaangevende Notenkraker inspireerde collega-balletgezelschappen in de VS en daarbuiten. De met een Emmy bekroonde filmversie van Mikhail Baryshnikov (1976) verspreidde de naam en faam van het ballet onder een nog breder publiek. Elk zichzelf respecterend gezelschap produceerde een eigen Notenkraker.

Natuurlijk speelden artistieke ambities daarbij een rol, maar voor veel gezelschappen in de subsidie-arme VS was en is de Notenkraker een ‘potboiler’. Het ballet laat de schoorsteen roken en is onmisbaar voor een gezonde financiële huishouding. Veel groepen die afhankelijk zijn van de kaartverkoop halen er 30 tot 40 procent van de jaarlijkse recette mee binnen: de Notenkraker als kaskraker.

Hoewel de Notenkraker nog altijd vooral wordt geassocieerd met het warme familiegevoel van Kerst, verschenen er óók afwijkende interpretaties op de planken. Soms nóg luchthartiger en over the top zoet, zoals de geestige pastiche van Matthew Bourne (1992).

Choreografen met intellectueler ambities benadrukken met graagte dat het verhaal van oorsprong een coming-of-ageverhaal is, een symbolische vertelling over het seksuele ontwaken van Clara. Met, zo men wil, de tot enorme proporties uitgroeiende kerstboom soms als ongegeneerd fallisch symbool, precies op het moment waar in het ballet werkelijkheid in fantasie overgaat.

Bedenkelijke kantjes

Ook de bedenkelijke kantjes van de aandacht van Herr Drosselmeyer voor het jonge meisje werden opgepikt, door Rudolf Noerejev al in 1967. In zijn versie zijn Drosselmeyer, muizenkoning en notenkrakerprins één en dezelfde danser, door wie Clara zich beurtelings beschermd, bedreigd en aangetrokken voelt. Ook in The Hard Nut (1991) van Mark Morris is Drosselmeyer een ambigu personage. Daarmee past hij uitstekend in het regelrecht disfunctionele gezin van kleine Clara, woonachtig in suburbia in de hippe jaren zestig (herkenbaar aan de Roy Lichtenstein-achtige decors, pruiken en kostuums). Haar pa is een stuntel, moeder heeft een alcohol- en pillenprobleem, broer Fritz is akelig opdringerig en zus Louise een secreet.

Dergelijke diepere lagen komen niet uit de lucht vallen. In Hoffmanns oorspronkelijke sprookje Notenkraker en Muizenkoning is er bijvoorbeeld het verhaal-in-het-verhaal: prinses Pirlipat wordt door de muizenkoningin foeilelijk gemaakt en ze herwint haar schoonheid pas als een prins de harde noot Krakatuk weet te kraken. Waarna hij zelf in een afzichtelijke notenkraker verandert en terstond wordt afgewezen door de verwaande Pirlipat. Clara herkent haar geliefde pop en verklaart hem de liefde, waarna hij zijn prinselijke verschijning weer aanneemt.

Liefde, kortom, is een harde noot. Om die te kraken moeten angsten worden overwonnen. Liefde vereist opoffering, acceptatie van minder aangename of fraaie eigenschappen.

Welbeschouwd misschien wel een gepaster – christelijker – kerstboodschap dan de belofte van cadeautjes en snoepgoed.

