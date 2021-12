Voorstel voor landonteigening sneuvelt in parlement Zuid-Afrika

Het leek in 2018 het begin van een ingrijpende verandering op het Zuid-Afrikaanse platteland. Het parlement in Kaapstad stemde in met een motie van de links-populistische oppositiepartij EFF om de grondwet open te breken en de onteigening van oneerlijk verkregen boerenland makkelijker te maken, zónder dat de eigenaren (veelal witte boeren) daarvoor betaald hoefden te worden. Maar deze week sneuvelde zo’n plan in het parlement, juist wegens gebrek aan steun van de EFF.

De zogenoemde expropriation without compensation moest de zwarte inwoners van Zuid-Afrika, die door een koloniale Landwet uit 1913 decennialang geen grond van witte landgenoten mochten kopen en tijdens de apartheid met geweld van hun grond werden verjaagd, de kans geven dat land weer terug te krijgen en zo de balans te herstellen. Dat die balans nog altijd verstoord is, blijkt uit cijfers van het Institute for Poverty Land and Agrarian Studies (PLAAS) uit 2018: hoewel slechts 9 procent van de bevolking van Zuid-Afrika wit is, is zo’n 67 procent van het boerenland in witte handen. De noodzaak was ook voor regeringspartij ANC voelbaar en de EFF-motie werd aangenomen, tot vreugde van die partij (EFF staat voor Economic Freedom Fighters).

Dat het uiteindelijke voorstel voor de grondwetswijziging deze week overtuigend werd weggestemd in het door het ANC gedomineerde parlement, is vooral opmerkelijk omdat de EFF tegen het voorstel stemde dat uit haar eigen motie was voortgevloeid. Steun van de partij was nodig voor een tweederde meerderheid. Volgens EFF-leider Julius Malema wijkt het ANC-wetsvoorstel „volledig af van het radicale voorstel dat [in 2018] is gedaan”, zei hij tegenover de Zuid-Afrikaanse krant TimesLIVE.

Voorstel ‘uitgekleed’

Malema stelt dat het voorstel van zijn partij zodanig is uitgekleed dat boeren onder het huidige plan in principe nog steeds een compensatie zouden ontvangen als hun land wordt onteigend en dat in te vage bewoordingen is opgeschreven in welke situaties er dan wél sprake is van onteigening zonder compensatie. „De wet waarover het parlement zijn goedkeuring zou moeten uitspreken, zou de strijd van de zwarte bevolking voor het terugkrijgen van haar land vele stappen terugzetten”, stelt Malema. Hij beschuldigt het ANC ervan heimelijk de status quo te willen behouden om zijn witte, rijke kiezers tevreden te stellen.

Het ANC ontkent dat en slaat terug door te stellen dat „degenen die dit wetsvoorstel niet steunen, zeggen dat het lijden van het Afrikaanse volk en vooral zwarte mensen moet doorgaan”. Een niet-uitgesproken reden voor het ANC om het voorstel af te zwakken, is vermoedelijk het economische effect van een ingrijpend landonteigeningsprogramma. Eerder werd gewaarschuwd dat de bankensector zou kunnen destabiliseren vanwege de te verwachten afname in waarde van het land en onzekerheid op de markt.

Met de beide partijen diep in hun loopgraven komt een voorlopig einde aan een drie jaar lang proces van vergaderen en bijschaven van het wetsvoorstel. Het ANC zegt via andere wegen (beleid, programma’s en nieuwe wetsvoorstellen) door te gaan met „landhervormingsprogramma’s”. Of de EFF en haar aanhangers daar geduldig op zullen wachten, is de vraag. Malema riep zijn achterban na de stemming van dinsdag op om „alles te doen wat nodig is om hun land terug te krijgen”.