Vier vragen over Omikron: wat is er nu bekend?

Laboratoriumproeven bevestigen vermoedens dat de Omikronvariant van het coronavirus makkelijker kan ontsnappen aan de afweer die is opgebouwd na een infectie of vaccinatie. De eerste linie van de afweer, gevormd door antistoffen, is tot veertig keer zwakker tegen Omikron dan tegen Delta. Dat blijkt uit proeven waarin gemeten wordt hoe hoog de concentratie antistoffen moet zijn om te verhinderen dat het virus cellen kan infecteren. De eerste uitslagen komen van verschillende universitaire laboratoria in Zuid-Afrika, Duitsland en Zweden. Ook vaccinproducent Pfizer kwam met zo’n onderzoek.

„De gemeenschappelijke deler is dat de afweer flink omlaag gaat”, reageert immunoloog Marjolein van Egmond van Amsterdam UMC. „Het ziet er wat alarmerender uit dan we eerder bij andere varianten zagen”, zegt ook viroloog Chantal Reusken van het RIVM. „Deze getallen duiken nog onder die van de Bètavariant, de variant die tot nu toe het sterkste door de vaccinbescherming heenbrak.”

Beide wetenschappers waarschuwen voor al te snelle conclusies. Het gaat tot nu toe om summiere en voorlopige informatie, die soms uit niet meer bestaat dan een paar grafieken. „Het is prijzenswaardig dat ze hun data zo snel delen”, zegt Reusken, „maar er zit nog veel onzekerheid in”.

Dat maakt het lastig de gegevens goed te interpreteren, alsof je de rooksignalen van een onbekende stam moet ontcijferen. Pas als de wetenschappelijke publicaties verschijnen die al deze groepen voorbereiden, is een betere weging te maken. „Wat Omikron precies doet met de effectiviteit van de vaccins, zullen we alleen in de echte wereld kunnen bepalen”, zegt Reusken.

1 Wat valt er nu al te concluderen?

Dat antistoffen veertig keer minder effectief zijn tegen Omikron, betekent niet dat de vaccins ook veertig keer minder effectief zijn. De concentratie antistoffen van gevaccineerden blijkt in de proeven soms genoeg voor bescherming tegen infectie. Het blijkt dat mensen die zowel een infectie hebben doorgemaakt als een volledige vaccinatie hebben gehad, beter beschermd zijn door antistoffen. Een boosterprik pompt de antistoffen verder op en verkleint dus het risico dat Omikron er doorheen kan breken.

Bovendien hebben mensen ook nog afweercellen, de T-cellen, die het virus aanvallen. Er zijn nog geen proeven die het aantonen, maar waarschijnlijk is dat Omikron niet zoveel kan afknabbelen van de opgebouwde cellulaire afweer tegen corona. „T-cellen zijn minder gevoelig voor mutaties van het virus”, zegt Van Egmond. Het is deze cellulaire immuniteit die mensen beschermt tegen ernstige ziekte.

2 Hoeveel besmettelijker is Omikron?

Uit verschillende landen komen berichten dat Omikron zich snel verspreidt. In Nederland heeft het RIVM tot nu toe 36 bevestigde besmettingen met de Omikronvariant gemeld, maar in de nationale steekproef van de Kiemsurveillance is de nieuwe variant nog niet opgepikt. De vraag is of er in Nederland voldoende zicht bestaat op het virus om het kleine begin van de opmars van deze variant goed in beeld te hebben. Eind vorige week sprak de Europese ziektekundige dienst ECDC al de verwachting uit dat de Omikronvariant binnen enkele maanden de helft van alle corona-infecties in Europa zal veroorzaken. In Denemarken, dat van alle landen het nauwkeurigst bij houdt welke varianten er circuleren, zagen ze de laatste week dagelijks een verdubbeling van het aantal bevestigde Omikronbesmettingen. De teller staat er nu op 384. „De verspreiding gaat waarschijnlijk net zo snel in jouw land”, twitterde de Deense politicoloog en pandemie-expert Michael Bang Petersen van de universiteit van Aarhus aan zijn internationale volgers.

3 Blijft de Omikronvariant zoals hij is?

Virologen hebben op basis van genetische data geconstateerd dat de Omikronvariant zich eerder heeft gesplitst in tenminste twee verschillende afstammingslijnen. De lijnen, B.A1 en B.A2 genoemd, verschillen in het soort mutaties dat ze dragen. De belangrijkste praktische uitkomst daarvan is dat B.A1 relatief makkelijk te detecteren is met een speciale PCR-test, maar B.A2 niet. De reguliere PCR-tests pikken zowel infecties met B.A1 als B.A2 op, dus het heeft geen gevolgen voor het opsporen van besmettingen.

4 Is het tijd voor een aangepast vaccin dat Omikron beter aanpakt?

De huidige coronavaccins, inclusief boosters, zijn nog steeds geënt op het oorspronkelijke virus dat de pandemie twee jaar geleden startte in Wuhan. Ondertussen zijn er nieuwe varianten gekomen die telkens beter door de afweer wisten heen te breken. Daardoor zijn er meer herinfecties en doorbraakinfecties. „Boosterprikken zorgen ervoor dat de concentraties antistoffen bij eerder gevaccineerden weer omhoog gaan”, zegt Marjolein van Egmond, „waardoor ze voorlopig weer even beschermd zijn tegen infecties door Omikron.”

Het mantra van de vaccinologen was tot nu toe dat de vaccins nieuwe infecties na verloop van tijd niet altijd kunnen voorkomen, maar dat ze nog steeds heel goed blijven beschermen tegen ernstige ziekte met risico op ziekenhuisopname en overlijden. Of dat voor Omikron ook geldt „moet nog blijken uit data uit het veld”, zegt Van Egmond, „maar de verwachting is dat de vaccins nog steeds goed beschermen tegen ernstige ziekte”. Vaccinproducenten zijn volgens Van Egmond al wel bezig aangepaste versies van hun vaccins te maken, „maar wellicht is het net als bij Delta niet nodig die in te zetten als het oorspronkelijke vaccin nog voldoet”.