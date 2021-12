Van dienstregeling tot tarieven NS: ‘het Rijk moet een steviger rol nemen’

Freek Bos, directeur van reizigersvereniging Rover, ziet het alweer voor zich. Treinreizigers die klagen over duurdere kaartjes, Kamerleden die daar vragen over stellen, en de minister of staatssecretaris die dan weer antwoordt dat het kabinet weinig kan doen tegen hogere treintarieven. Bos: „De NS heeft operationele vrijheid, heet het dan.”

Om dat scenario te voorkomen, moet de Tweede Kamer nú opletten, zegt Bos. Dit is het moment waarop wordt vastgelegd hoe het treinverkeer er de komende tien tot vijftien jaar uitziet. Van dienstregeling tot tarieven en serviceverlening. „Het Rijk moet hier een steviger rol nemen.”

Freek Bos: „Het intercitynetwerk is van wereldklasse. Maar op het vlak van sprinters is nog veel te winnen.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat formuleert op dit moment de eisen voor de exploitatie van het hoofdrailnet (HRN). Dat zijn de belangrijkste railverbindingen in Nederland, goed voor 95 procent van de reizigerskilometers. Denk aan de meeste intercitylijnen, veel trajecten voor stoptreinen en enkele internationale treindiensten. Voor de periode vanaf 2025 wil het kabinet de HRN-concessie opnieuw onderhands gunnen aan de NS, zonder openbare aanbesteding, tegen de zin van de regionale concurrenten van NS.

„Het is een heel spannende tijd voor reizigers”, zegt Bos. „Het gaat bovendien om een contract dat miljarden euro’s waard is; NS betaalt jaarlijks alleen al 80 miljoen euro voor het recht om het HRN te exploiteren. De maatschappelijke waarde voor Nederland is nog veel groter.”

Bos vindt het daarom niet goed te begrijpen dat de Kamer donderdag een debat over het spoor, onder meer over het hoofdrailnet, heeft afgelast. Op verzoek van CDA en SGP werd het een schriftelijk overleg; GroenLinks, SP en PvdA waren tegen.

Vorige week stuurde Rover al een alarmbrief aan de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De reizigersvereniging ziet „onvoldoende het belang van de reiziger terug” in het eisenpakket dat het ministerie opstelde voor de gunning van het hoofdrailnet.

„Het is een spannende tijd, maar niet spannend is de vraag of het ov zal groeien”, zegt Bos. „Dat is zeker. Met 10 procent of misschien nog met veel meer. Corona was slechts een pauzeknop. Het is niet voldoende als in de eisen voor het hoofdrailnet alleen wordt ingespeeld op de autonome groei. Het ov moet sneller groeien. We hebben een grote klimaatopgave en we moeten heel veel woningen bouwen. Elke wethouder wil die nieuwe wijken bereikbaar houden, zijn binnenstad autoluw maken, een maximumsnelheid invoeren van 30 kilometer per uur.”

Vaker stoptreinen

Rover pleit er onder meer voor nieuwe rechtstreekse treinverbindingen versneld in te voeren, meer treinen per uur te laten rijden en meer sprinters in te zetten. „Het intercitynetwerk is van wereldklasse. Je kunt zes keer per uur van Amsterdam naar Eindhoven. Maar op het vlak van sprinters is nog veel te winnen. Tussen Amersfoort en Nijkerk gaat maar twee keer per uur een trein.” Als er vaker stoptreinen rijden over afstanden tot 40 kilometer, verruilen volgens Bos mensen wellicht eerder de auto voor de trein.

Verder vindt Rover dat het ministerie meer eisen moet stellen om vervoer van deur tot deur te vergemakkelijken. Een betere afstemming tussen trein enerzijds en tram, bus en metro anderzijds. „De deur-tot-deurreis vraagt niet alleen om aansluitingen in de dienstregeling”, aldus Bos, „maar ook in tarieven. Bij regionale vervoerders is dat al heel gewoon. Schaf het dubbele opstaptarief af, dat je moet betalen als je overstapt van vervoerder op vervoerder. Zorg voor één in- en uitcheckpoortje voor meerdere aanbieders. En bied regionale abonnementen aan voor al het ov samen met andere vervoerders.”

De staatssecretaris overweegt NS meer ruimte te bieden om meer verschillende tarieven te hanteren. Zo wil het bedrijf treinreizigers beter spreiden over de dag. Voor corona vormde de ‘hyperspits’ – hele drukke treinen in de ochtend omdat iedereen om 9.00 uur op kantoor of school moet zijn – een groot probleem. „Wij juichen het toe als reizigers via kortingen worden verleid buiten de spits te reizen. Maar het is ongewenst de tarieven in de spits te verhogen.”

In de huidige HRN-overeenkomst staat dat NS niet zomaar de prijs van een tweedeklaskaartje enkele reis en een tweedeklas jaar- of maandtrajectkaart mag verhogen met meer dan de inflatie. „Dat zijn de beschermde kaartsoorten”, zegt Bos. „Maar met alle andere kaartvormen mag NS doen en laten wat ze wil. Daar kan het ministerie veel meer toezicht op houden, als dat maar in het programma van eisen komt.” De staatssecretaris verwacht in het voorjaar een definitief eisenpakket aan de Kamer te sturen.