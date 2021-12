‘Soprano’ in Nederland

Voor mij het eigenaardigste boek van 2021: Wij willen gangster worden van George Boellaard. Een liefhebber van literatuur had het mij aangeraden, niet omdat het een literair boek is, maar omdat het een onthutsend inzicht biedt in een wereld waar de literaire schrijver annex lezer geen toegang heeft.

George Boellaard is de acht jaar jongere broer van Jan Boellaard, een van de prominentste gangsters van Nederland, die samen met Frans Meijer, Cor van Hout en later Willem Holleeder een beruchte bende vormde, verantwoordelijk voor onder meer de ontvoering van Alfred Heineken. George Boellaard is zelf geen misdadiger geworden, maar een historicus en restaurator van schilderijen.

George en Jan hadden vijftien jaar lang geen contact meer. Als Jan een lange gevangenisstraf heeft uitgezeten, zoekt hij George weer op. In 2013 geeft hij hem vijf ordners, gevuld met ruim 1.500 pagina’s – zijn criminele memoires. George bewerkt ze tot een boek. Uitgever Lebowski deinsde er voor terug, maar Just Publishers durfde het wel aan.

Als lezer had ik moeite met een zekere eentonigheid: de voorbereiding van elke misdaad wordt tot in detail beschreven. Maar in het laatste gedeelte, als een verbijsterende roofoverval op het Girokantoor aan het Singel in Amsterdam uitgevoerd wordt, zit je ook als lezer gespannen in de speedboot waarmee het geboefte wegvlucht. De misdaad is een speelfilm geworden. Dat was voor deze misdadigers in hun jonge jaren ook dé inspiratiebron: Amerikaanse speelfilms over de maffia.

Zelfreflectie ontbreekt bij Jan Boellaard in dit boek, alles draait om de praktijk van de misdaad. Hoe regel je vluchtauto’s, hoe vermom je jezelf, hoe verken je de locatie, hoe schaf je wapens aan (vooral in België), waar verberg je de poet? Misdaad plegen is keihard werken, leerde ik. En risico’s nemen waar een brave burger nachtmerries van krijgt.

Had Jan spijt gekregen van zijn misdaden, vroegen Marian Husken en Harry Lensink in hun misdaadpodcast De Willem aan George Boellaard. (Jan wilde zelf geen interview geven.) „Ik geloof het niet”, antwoordde George. Integendeel, hij dacht dat de jaren vóór 1983, het jaar van de ontvoering van Heineken, voor zijn broer de mooiste periode van zijn leven was geweest. Alleen over die periode gaat ook dit boek; die ontvoering en latere misdaden komen pas in volgende delen aan bod.

Dit boek laat zien dat Boellaard, Frans Meijer en Cor van Hout – Willem Holleeder voegde zich pas later bij hen – al vóór hun ontvoering van Heineken een stevig crimineel verleden hadden. In die zin, aldus George Boellaard, is het boek een correctie op het boek De ontvoering van Alfred Heineken van Peter R. de Vries, wiens voornaamste bron, Cor van Hout, toen niet over dit verleden wilde praten.

Hoe kwam Boellaard tot zijn misdaden? Hij groeide niet op in een misdadig milieu. Wel begon hij met zijn vrienden al op jonge leeftijd te stelen en in te breken. Jan moet het antwoord schuldig blijven. Psychopaten waren het niet, vindt hij, daarvoor toonden ze soms te veel empathie, zeker in het familieleven. „Dat zie je straks in deel twee”, beloofde hij zijn interviewers. „Dan komt het Soprano-gedeelte: er komen vrouwen bij, iedereen krijgt kinderen.”

Soprano! Toen werd het pas écht de maffia van Nederland.