Sluiting Kroondomein is juist een zegen

Het besluit van de koning om de jaarlijkse sluiting van Kroondomein het Loo van half september tot Kerstmis te handhaven ligt onder vuur. Een Kamermeerderheid nam een motie aan die koning Willem-Alexander oproept „een royaal gebaar” te maken door het kroondomein het hele jaar open te stellen. Waarom moet het publiek daar worden weggehouden? Dat lijkt een retorische vraag, totdat je kijkt naar de Veluwe als geheel, waar de toeristische druk steeds verder wordt opgevoerd en de natuur steeds meer lijdt.

Michiel Hegener is journalist en auteur van Ons wilde oosten 2.0 – De toekomst van de Veluwe (2018).

Even terugschakelen. Onder Rutte 1 (2010-2012) werd het natuurbeleid grotendeels gedelegeerd naar de provincies. De Veluwe ligt geheel binnen Gelderland dat vervolgens het Veluwebeleid grotendeels overliet aan initiatieven uit het veld. Het resterende Veluwebeleid werd in 2015 overgeheveld van de afdeling Natuur naar de afdeling Economie. Daarop startte het programma Veluwe op één: zonder een zweem van schaamte wilde Gelderland dat het grootste laagland-natuurgebied van Noordwest-Europa Nederlands meest bezochte toeristische bestemming werd. Het drama werd gecompleteerd door de oprichting van de VeluweAlliantie: een monsterverbond van de eenentwintig gemeenten op de Veluwe en vrijwel alle toeristische organisaties. Terreineigenaren schoven maar aan om nog een beetje mee te kunnen beslissen binnen een organisatie die in wezen maar één programmapunt heeft: geld verdienen.

Kaart en kompas

De Veluwe zit nu in een vrije val. Vrijwel overal mag je mountainbiken, er liggen grote hondenlosloopgebieden, fietspaden worden veranderd in twee meter brede betonbanen en er verschijnen steeds meer wandelrouteknooppuntennetwerken. De komende drie jaar wordt de lengte van de wandel-, ruiter-, men- en mountainbikeroutes verdubbeld tot 7000 kilometer. De VeluweAlliantie wil de natuur zo laagdrempelig mogelijk maken, zodat er zoveel mogelijk mensen komen en er zoveel mogelijk geld binnenstroomt.

In die context is het handhaven van de jaarlijkse gedeeltelijke sluiting van Kroondomein het Loo een verademing. Dat er wordt gejaagd, en door wie, is in dit verband irrelevant.

Niet alleen door de gedeeltelijke en tijdelijke afsluiting is Kroondomein het Loo een voorbeeld voor de hele Veluwe. Er staan nagenoeg geen bordjes en dat schrikt veel wandelaars af. Heel goed. Wie er niet wil verdwalen, leert maar te lopen met kaart en kompas.

Het Kroondomein is al decennia toonaangevend bij het omvormen van de dennenakkers die grote delen van de Veluwe ontsieren en waar de biodiversiteit dramatisch laag is. Door die aanplant deels neer te halen komt er licht op de grond en ruimte voor allerlei loofbomen die het ecosysteem hard nodig heeft.

Problemen zijn er ook.

Een natuurlijk bos bestaat voor de helft uit dood hout en dat bereik je door bij bosomvorming de omgezaagde of omgetrokken bomen te laten liggen. Door de stammen kriskras te laten vallen ontstaan eilanden waar het wild niet bij kan zodat jonge bomen kunnen opgroeien. Niks afvoeren en dan verkopen, houtoogst en natuur gaan niet samen. Maar het Kroondomein levert veel hout, uiteraard om de kas sluitend te krijgen.

Geschoten wild moet blijven liggen want het zit vol mineralen, zoals fosfor en magnesium, die schaars zijn in het Veluwse ecosysteem.

Nu gaat veel geschoten wild van de Kroondomeinen naar de poelier. Opmerkelijk is dat mountainbikes op alle paden buiten de rustgebieden zijn toegestaan. Ongestoord wandelen is al jaren niet meer mogelijk, altijd en overal zijn mountainbikers te verwachten. Dat valt niet te rijmen met het streven de natuur rust te geven.

‘Mickey Mouse nationaal park’

Zeker als er een einde komt aan houtoogst, geschoten wild afvoeren en het toestaan van mountainbiken, zou Kroondomein het Loo een perfect startgebied zijn voor een Nationaal Park de Veluwe. Dat is al lang nodig, in 2002 onderzocht de Commissie Evenhuis die mogelijkheid namens Rijk en provincie, maar nu harder dan ooit. Om de VeluweAlliantie onschadelijk te maken is zwaar geschut nodig. Dus geen ‘Mickey Mouse nationaal park’ volgens artikel 8.3 van de Wet natuurbeschermin, waarin ruimte is voor complete nederzettingen en andere heftige menselijke activiteit zoals in het voorgestelde Nationaal Park Hollandse Duinen. De sprakeloze Veluwse natuur vraagt om een nationaal park volgens de harde mondiale standaard van de International Union for Conservation of Nature, oftewel een IUCN category II-gebied. Daarin komt bescherming van het ecosysteem voor alles. Er is wel wat ruimte voor toerisme, maar dan helemaal ondergeschikt aan de natuur. En er hoort een beschermde bufferzone omheen te liggen. Tijdens gesprekken op het IUCN hoofdkwartier bij Genève kreeg ik steeds te horen dat ze graag willen helpen bij het opzetten van een nationaal park . Je begint met een kern die aan hun category II-eisen voldoet, Kroondomein het Loo bijvoorbeeld, en breidt dan gestaag uit. Dat kan ook met stukken die niet aan de kern grenzen, bijvoorbeeld het in 1932 opgerichte Nationaal Park Veluwezoom dat al voldoet aan de IUCN standaard. Op die manier krijg je een serial national park dat stapsgewijs aaneen kan groeien door steeds meer stukken natuur op te waarderen tot category II.

Nu is de Veluwe een grabbelton voor de toeristenindustrie. Maar bij een nationaal park hoort een organisatie, een bureau, een staf, een budget en staat niet het rendement van de toeristensector centraal maar het belang van de natuur – precies wat Kroondomein het Loo van zichzelf zegt en grotendeels in praktijk brengt.