Rijksmuseum ontdekt onbekende schets onder ‘De Nachtwacht’

Het bekendste schilderij van Nederland blijkt na al die eeuwen nog een verrassing in huis te hebben: onder de verflagen van De Nachtwacht is een tot nu toe onbekende schets voor het schilderij gevonden. Dat maakte het Rijksmuseum woensdagochtend bekend bij de presentatie van de resultaten van het onderzoek dat de afgelopen tweeënhalf jaar op zaal in de Eregalerij van het museum werd gedaan. Vanaf begin volgend jaar wordt Rembrandts schutterstuk uit 1642 gerestaureerd door een internationaal team van onderzoekers en restaurateurs.

„Een doorbraak in het onderzoek”, noemt Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits de vondst van de schets. „We vermoedden altijd al dat Rembrandt een schets op het doek gemaakt moet hebben voordat hij aan deze waanzinnig complexe compositie begon, maar dat bleef tot dusver een veronderstelling.” Dat de schets nu ontdekt werd, komt doordat het met de huidige onderzoekstechnieken nog beter mogelijk is om onder verschillende verflagen te kijken.

Compositie

Bekend was al dat Rembrandt een bruine grondverf gebruikte voor De Nachtwacht. Dat hij vervolgens de compositie opzette met een grof geschilderde schets in een beige verf, is een nieuw inzicht. De beige verf bevat veel kalk, waardoor hij te zien is in de zogeheten ‘calciumkaart’ die de onderzoekers maakten. De schets is met name in de bovenste helft zichtbaar, waar Rembrandt minder dikke verflagen gebruikte. Dat Rembrandt zijn voorstelling in deze beige verf voorbereidde, is tot nog toe in geen enkel ander schilderij van hem ontdekt.

Op de zogenaamde calciumkaart van ‘De Nachtwacht’ kun je, met name in de bovenste helft van het schilderij, de nieuw ontdekte schets zien. De schets is gemaakt met een calciumrijke verf, die wit oplicht in deze scan. Op de onderste helft zie je de schets niet, waarschijnlijk omdat Rembrandt daar dikkere verflagen overheen heeft geschilderd. Dat de kapitein toch ook wit is, is omdat zijn kostuum is geschilderd met een calciumrijke verf, maar dat is dus niet de onderschildering. Foto Rijksmuseum

In de schets is volgens het Rijksmuseum te zien hoe Rembrandt zocht naar de juiste compositie voor het enorme schilderij. Zo is te zien dat hij aanvankelijk veren bedacht op de helm van een van de schutters, dat hij de positie van de benen van een andere schutter aanpaste en dat hij mogelijk een extra zwaard overwoog tussen de twee voorste mannen, kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh. Ook zou Rembrandt eerst meer speren boven de groep hebben willen laten uitsteken. „Door al deze ontdekkingen gaan we nu ook met andere ogen naar zijn overige schilderijen kijken”, zegt Petria Noble, hoofd schilderijenonderzoek bij het Rijksmuseum, „omdat we nu weten waar we naar moeten zoeken.”

Verkleuringen

Belangrijkste doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de conditie van De Nachtwacht. Op enkele plekken is de verf sleets geraakt, deels veroorzaak door de vele behandelingen die het schilderij vanaf de zeventiende eeuw heeft ondergaan. Bij vernisafnames in het verleden is mogelijk op enkele plaatsen een deel van de verf opgelost.

Rond het hondje, rechts onderin op het doek, is al langere tijd een witte waas te zien. Aanvankelijk werd gedacht dat die werd veroorzaakt door kristalvorming in de verf: nu blijkt dat op die plek door slijtage de lichte, nieuw ontdekte onderschildering zichtbaar is geworden. Op veel plekken op het schilderij had de verf vroeger veel meer kleurintensiteit. Met name de gebieden waar Rembrandt het pigment smalt gebruikte, gemaakt van kobalt-houdend glas, waren aanvankelijk veel blauwer en zijn nu bruinig. Die verkleuringen treden op door een natuurlijk proces, en zijn volgens het museum onomkeerbaar.

Verder zijn er in De Nachtwacht in de loop der eeuwen duizenden minuscuul kleine loodzepen ontstaan, kleine witte puntjes in de verf, zoals die vaker worden aangetroffen op zeventiende-eeuwse schilderijen. Sommige van de puntjes zijn uit het schilderij gevallen of door eerdere restauratoren verwijderd, waardoor er talloze kleine gaatjes in de verf zichtbaar zijn, zoals in het gezicht van Bannink Cocq.

In de linkerbovenhoek van het schilderij bolt het doek wat op, het staat niet meer goed op spanning – deformaties die waarschijnlijk zijn ontstaan toen De Nachtwacht tijdens de renovatie van het museumgebouw tijdelijk in de Philipsvleugel werd tentoongesteld. Vanaf 19 januari 2022 begint het Rijksmuseum als eerste met het herstellen van deze deformaties. Daarna gaat het restauratieteam stap voor stap besluiten welke andere behandelingen worden toegepast.