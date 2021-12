Rechtbank mag van Rusland belangrijke MH17-getuige niet horen

De rechtbank Schiphol kan een belangrijke Russische getuige in het MH17-proces niet horen omdat Rusland niet meewerkt aan een rechtshulpverzoek. Sergej Moetsjkajev, commandant van de 53ste luchtafweerbrigade, mag van de Russische autoriteiten niet verklaren omdat hij daarbij staatsgeheimen zou kunnen prijsgeven. Dat bleek woensdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Moetsjkajevs eenheid leverde volgens het internationale onderzoeksteam de Boek-raket die het MH17-toestel van Malaysia Airlines zou hebben neergehaald.

Met het schrappen van deze getuige is de inhoudelijke behandeling van de zaak afgerond, eerder dan waar het Openbaar Ministerie rekening mee had gehouden. Justitie wilde er alles aan doen om Moetsjkajev te horen en hield er daarom rekening mee pas rond februari met het requisitoir te kunnen komen. Dat is nu vervroegd.

Omdat Moetsjkajev mogelijk waardevolle informatie kan prijsgeven, heeft de rechtbank laten onderzoeken of hij kon en wilde getuigen. Rusland heeft dat verzoek recentelijk afgewezen uit vrees dat de verklaring van de commandant schade zal toebrengen aan het land.

Strafeis

Eind deze maand horen de vier verdachten waarschijnlijk hun strafeis. Terecht staan drie Russen, Igor Girkin, Sergej Doebinski en Oleg Poelatov, en de Oekraïner Leonid Chartsjenko. Oleg Poelatov is de enige verdachte die zich in de rechtbank laat vertegenwoordigen.

Het toestel van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 193 Nederlanders, kwamen bij de ramp om het leven.

