Overwaarde

Aan de overkant van de parkeerplaats is iedereen zijn huis aan het vergroten. Tuinen verdwijnen, ervoor in de plaats komt een uitbouw of aparte woonunit. Het lijkt besmettelijk te zijn. Zelf fantaseerde ik ook al twee keer hardop over nog meer ruimte. En dat terwijl ik helemaal niet oud wil worden in het dorp.

Ik sprak een van de bouwvakkers, nadat die met zijn graafmachientje bijna een van mijn kinderen omverreed.

Bijna, dus niet helemaal.

Of helemaal niet.

„Maar ik remde toch…”, zei hij haast verwijtend.

Nadat we het incident hadden uitgesproken, zei hij dat hij het nog nooit zo druk had gehad. Iedereen wilde een dakkapel, uitbouw of unit in de tuin. Vierkante meters zijn met de almaar stijgende huizenprijzen het nieuwe goud.

„Ze stoppen hun kinderen erin”, zei hij. „Want die blijven door corona steeds langer thuis en als je ze in een afgesloten ruimte met voorzieningen stopt, gaat het wel goed. En je wordt steeds rijker.”

Een andere opvallende trend: de schuttingen van hardhout rondom de eigen woningen en bijgebouwen worden steeds hoger. De mensen zijn meer thuis en willen steeds meer privacy.

‘Het virus en de lockdown werpen ons steeds verder terug”, zei ik tijdens het avondeten terwijl ik mijn vork in de Thaise smurrie prakte. „We zijn weer terug in de Oudheid, we leven steeds intensiever samen in steeds kleinere verbanden. Met muren eromheen.”

Zoals wel vaker reageerde niemand.

En dus herhaalde ik het maar toen we een keer een buurvrouw op de koffie hadden. Zij en haar man hadden sinds kort ook een uitbouw en ze kenden ook een gezin dat na een scheiding een unit in de tuin had laten plaatsen. Daar hadden ze de vader in gestopt. Tussen de unit en het woonhuis hadden ze een houten schutting gezet.

„Je moet er een snelgroeiende haag tegenaan zetten”, zei de buurvrouw, alsof wij plannen hadden in die richting. „Een gewone liguster of een Portugese laurier. Tegen de inkijk.”

Ze nam een hap van haar stroopwafel en zei dat ze, mocht ze zelf ooit voor de keus komen te staan, dan liever in een unit dan in het eigenlijke huis zou willen wonen.

„Omdat je dan veel minder hoeft schoon te maken.”

Daarna: „En de overwaarde deel je uiteindelijk toch.”

