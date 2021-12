Oud-officier van justitie moet uitspraken over granulietstort rectificeren

Gustaaf Biezeveld, een voormalig milieuofficier van justitie, moet van de rechter zijn uitspraken over het storten van granuliet in Gelderland terugtrekken. Dat heeft de rechtbank van Den Haag woensdag besloten. Biezeveld verscheen in februari 2020 in een uitzending van televisieprogramma Zembla, waarin hij de stort van restproduct granuliet in een zandwinplas door het steenbedrijf Bontrup illegaal noemde. Volgens de rechtbank deed hij dat „zonder enig voorbehoud of nuancering” en konden zijn uitspraken „op basis van wat toen bekend was niet staande gehouden worden”.

De Zembla-uitzending ging over een vergunning die Rijkswaterstaat verleende aan Bontrup voor de stort van een half miljoen ton granuliet in de zandwinplas Over de Maas. Twee ambtenaren die daartegen waren, zouden volgens het programma na aandringen van Rijkswaterstaat alsnog met de vergunning zijn ingestemd. Ook noemden verschillende deskundigen die in Zembla aan het woord kwamen, waaronder Biezeveld, granuliet een afvalstof. Bontrup hield in een reactie in de uitzending vol dat het ‘grond’ is.

Bontrup stapte naar de Raad voor de Journalistiek, die besloot dat Zembla „journalistiek onzorgvuldig gehandeld” had door onder meer onvoldoende aandacht te besteden aan wederhoor. De Raad van State oordeelde afgelopen oktober dat granuliet ‘grond’ is, en geen ‘bouwstof’ zoals de gemeente West Maas en Waal, waarin de zandwinplas ligt, beweerde. ‘Grond’ mag wel worden gebruikt om wateren ondieper te maken, ‘bouwstoffen’ niet. Granuliet is een stof die vrijkomt bij de productie van asfalt en wordt gebruikt om Nederlandse rivieren en meren minder diep te maken.

Biezeveld moet zijn uitspraken rectificeren door middel van een bericht aan persbureau ANP. Daarin moet hij erkennen dat hij Bontrup heeft beschuldigd van „strafbare feiten” waaronder het plegen van valsheid in geschrifte en het „opzettelijk illegaal storten van afval in de plas Over de Maas”. Hij moet toegeven dat die beschuldigingen onrechtmatig waren en moet hij ook Zembla verzoeken de rectificatie te publiceren op haar website. Als hij vergelijkbare kritiek op Bontrup herhaalt, moet hij per keer een boete van duizend euro betalen.