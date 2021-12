Ook Australië besluit tot diplomatieke boycot van Winterspelen in Beijing

Na de Verenigde Staten zal ook Australië de Olympische Winterspelen in 2022 in Beijing diplomatiek boycotten vanwege de „schending van mensenrechten” in China. Dat heeft de Australische premier Scott Morrison woensdag gezegd, schrijft onder meer The Sydney Morning Herald. Ook andere regeringsleiders, onder meer van het Verenigd Koninkrijk en Japan, overwegen om geen regeringsafvaardiging naar het evenement te sturen.

Als belangrijke reden voor de boycot noemde premier Morrison de behandeling van Oeigoeren en andere moslims in de westelijke provincie Xinjiang. Zij zitten daar opgesloten in door China opgerichte ‘heropvoedingskampen’, waar ze worden gedwongen de Chinese taal Mandarijn te leren en worden ‘gered’ van terroristische neigingen. Verder is Morrison kritisch op China’s recente „golf aan handelsbeperkingen” tegen Australië en het „weigeren” hierover telefoontjes te beantwoorden van Australische ministers. „Het is dus niet verwonderlijk dat Australische regeringsfunctionarissen niet naar China gaan voor de Spelen”, aldus de premier.

De Amerikaanse president Joe Biden ging Morrison eerder deze week voor. Ook voor Washington is aanleiding voor de boycot de situatie in Xinjiang, waar volgens de VS sprake is van een „genocide” van moslimminderheden. China reageerde de afgelopen dagen ontstemd op de boycots. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beloofde dinsdag tijdens een persconferentie „resolute tegenmaatregelen” in reactie op het Amerikaanse besluit, terwijl de Chinese ambassade in Canberra Australië woensdag heeft opgeroepen om de diplomatieke betrekkingen weer vlot te trekken.

Ook in Nederland ligt een boycot van de Winterspelen in Beijing op tafel