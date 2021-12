Omikron hindert herstart reisconcern TUI

De haven van Kaapstad had al een feestje gepland. Compleet met doorknippen van een lintje. Maar de aankomst van het eerste cruiseschip sinds negentien maanden werd vorige week een teleurstelling.

Vanwege de Omikronvariant van het coronavirus – voor het eerst ontdekt in Zuid-Afrika – mochten de meeste passagiers van het schip de Europa van het Duitse vakantieconcern TUI niet van boord. Alle opvarenden werden getest. Honderdvijftig van de vierhonderd passagiers vertrokken voortijdig naar het vliegveld om terug te keren naar huis. Een klap voor het zomerseizoen in Kaapstad, waar al circa 75.000 banen in het toerisme verdwenen door de pandemie.

De Omikronvariant dreigt het voorzichtige herstel van het toerisme in de kiem te smoren, bleek dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers van TUI Group. Het Duitse bedrijf, de grootste touroperator van Europa, heeft een boekjaar dat loopt van 1 oktober tot 30 september.

Goede zomer

TUI kende een goede zomer, vertelde bestuursvoorzitter Fritz Joussen dinsdag, maar had meer herstel verwacht voor de komende winter. Het concern rekent nu op 60 procent van het aantal winterboekingen van 2019. Aanvankelijk zette het bedrijf in op 80 procent. De aandacht voor de toenemende besmettingen en de opkomst van de Omikronvariant hebben de wens om een vakantie te boeken gesmoord, aldus TUI. Vorige week meldde het al dat de boekingen vanuit Nederland voor wintersport in Oostenrijk fors waren teruggelopen.

Het reisbedrijf haalde in zijn gebroken boekjaar 4,7 miljard euro omzet, 40 procent minder dan het jaar ervoor. Daarop leed het 2,5 miljard euro verlies, iets minder dan de 3,1 miljard euro over het voorgaande jaar. Het verlies komt zo neer op pakweg de helft van de omzet. TUI’s cruiseschepen leden het grootste omzetverlies: van 473 naar 27 miljoen euro.

Lichtpuntjes zag topman Joussen ook. Met de eerder aangekondigde bezuinigingen – 400 miljoen euro per jaar vanaf 2023 – ligt het bedrijf voor op schema. Het regelde een herfinanciering van zijn schulden. En twee belangrijke onderdelen, de hotels- en resortstak en de touroperators in West-Europa (inclusief Nederland) haalden in het afsluitende kwartaal een positief resultaat. Dat was voor het eerst sinds het begin van de pandemie.

Luxere vakanties

„Telkens als de reisbeperkingen worden opgeheven, neemt de vraag naar vakanties direct toe”, aldus Joussen dinsdag. „Op dit moment boeken mensen echter later en korter voor vertrek.”

Reizigers kiezen wel vaker voor een luxere vakantie, volgens TUI omdat klanten meer zekerheid willen op het gebied van gezondheid. Luxere vakanties leveren meer omzet op.

TUI is een van de grootste reisbedrijven van de wereld. Anders dan sommige concurrenten heeft het concern veel bezittingen in eigen beheer. Dat is een voordeel als je reizigers van huis tot hotel en terug wilt verzorgen, maar bleek een nadeel toen het toerisme stilviel door Covid-19. TUI bezit vierhonderd hotels, zestien cruiseschepen, vijf luchtvaartmaatschappijen met honderd vliegtuigen, en duizend reisbureaus.