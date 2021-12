Nederlandse staat wil 150 miljoen euro betalen voor Rembrandt-topstuk

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil 150 miljoen euro uittrekken om De vaandeldrager te kopen, een werk dat Rembrandt van Rijn schilderde in 1636. Dat heeft het ministerie woensdag bekendgemaakt. Het schilderij was lang eigendom van particulieren; sinds 1844 is het in bezit van de Franse bankiersfamilie Rothschild. Demissionair minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66) zegt dat haar ministerie het werk weer „toegankelijk voor iedereen” wil maken.

Bovenop de 150 miljoen euro die de staat voor het schilderij wil bijleggen, betaalt de Vereniging Rembrandt 15 miljoen euro en komt uit het Rijksmuseum Fonds 10 miljoen euro. De Tweede Kamer moet nog stemmen over het voorstel voor het vrijmaken van het bedrag. Volgens Rijksmuseumdirecteur Taco Dibbits is de terugkeer van het schilderij naar Nederland iets waar „generaties lang van gedroomd is”. Het werk hing in 2019 tijdelijk in het Rijksmuseum als onderdeel van de expositie Rembrandt-Velázquez.

Als de aankoop van De vaandeldrager doorgaat, zijn 44 van de 340 schilderijen van Rembrandt in Nederland. Daarvan zijn er 22 in bezit van het Rijksmuseum. Ook de twee huwelijksportretten van Marten en Oopjen worden daarbij gerekend, die het Rijksmuseum in 2016 kocht samen met het Louvre. De werken worden afwisselend in de twee musea tentoongesteld.

Nederlandse geschiedenis

De vaandeldrager is een zelfportret van een jonge Rembrandt – hij was dertig jaar oud toen hij het schilderde. Hij is afgebeeld met een vaandel in zijn hand en gehuld in dure kledij. Vaandeldragers begeleidden troepen in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) het slagveld op, zwaaiend met een vaandel. Zes jaar na De vaandeldrager schilderde Rembrandt De Nachtwacht. Het ministerie van OCW noemt het schilderij een „meesterwerk” dat „onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Nederland”. Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog werden de Nederlanden onafhankelijk van Spanje.

In 2019 had het Rijksmuseum al 165 miljoen euro willen betalen voor De vaandeldrager. De familie Rothschild had eerder dat jaar gezegd het schilderij te verkopen, maar de Franse regering wilde toen geen exportvergunning tekenen. Franse musea kregen vervolgens dertig maanden de tijd om zelf het geld bij elkaar te krijgen om De vaandeldrager te kopen. Dat is niet gelukt en op dinsdag maakte Frankrijk bekend af te zien van de aankoop, wat de weg vrijmaakte voor een Nederlands bod.

