Nederlandse staat wil 150 miljoen euro betalen voor ‘De Vaandeldrager’ van Rembrandt

Spectaculair Haags nieuws: de Nederlandse staat wil De Vaandeldrager (1636) aankopen, een belangrijk zelfportret van Rembrandt. Dat heeft het Rijksmuseum woensdagmiddag met een persbericht bekendgemaakt.

De Vaandeldrager, waarop de dertig-jarige Rembrandt zichzelf in een historisch kostuum portretteerde, is een van de laatste topstukken van de Nederlandse grootmeester in particulier bezit. Het museum heeft een optie tot koop en kan het schilderij van de Franse bankiersfamilie De Rothschild overnemen voor 175 miljoen euro.

De aankoop zal een combinatie zijn van publieke en private financiering. De Vereniging Rembrandt heeft een bedrag van 15 miljoen toegezegd, het Rijksmuseum Fonds 10 miljoen. De resterende 150 miljoen moet komen van de Nederlandse staat, waarvan 19 miljoen uit het museaal Aankoopfonds.

Om de aankoop mogelijk te maken, heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) woensdag een voorstel tot wijziging van de begroting aan de Tweede Kamer verstuurd. Demissionair minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven (D66) zegt dat haar ministerie het werk weer „toegankelijk voor iedereen” wil maken.

Het Rijksmuseum aast al lang op het schilderij. Directeur Taco Dibbits zegt er al vijf jaar mee bezig te zijn. Dat begon op de presentatie van Marten & Oopjen, de door Rembrandt geschilderde huwelijksportretten die de Nederlandse en Franse staat in 2016 gezamenlijk voor 160 miljoen aankochten van een andere tak van de familie De Rothschild. Dibbits: „Tegen de advocaat van de familie zei ik toen: ‘Er is nog een schilderij dat we graag hier zouden zien.’ Toen moest hij lachen.” Twee jaar later kreeg Dibbits een telefoontje van de advocaat of hij langs wilde komen.

Exportvergunning

De huidige eigenaren, de kinderen van de in 2007 overleden Élie Robert de Rothschild, meldden de voorgenomen verkoop in juli 2018 op het ministerie van Cultuur in Parijs. Daarbij werden ze vergezeld door een advocaat van het Rijksmuseum. Die gaf toen aan het schilderij graag te willen kopen.

Het Rijksmuseum moest echter geduld hebben, want in april 2019 maakte het Franse ministerie van Cultuur bekend géén exportvergunning voor het schilderij te willen afgeven. Franse musea kregen daardoor dertig maanden de tijd om de aankoopsom bijeen te brengen. Eind oktober verstreek de termijn en bleek dat geen Frans museum bereid of in staat was de vraagprijs te betalen.

De Vaandeldrager (1636) van Rembrandt.

Dibbits: „Op dat moment had de Franse staat het schilderij nog tot nationale schat kunnen verklaren en binnen vier maanden het geld op tafel kunnen leggen. Maar in goed overleg met ons is toen alsnog een exportvergunning afgegeven. Dat is het voordeel van Marten & Oopjen: de betrokken partijen kennen elkaar inmiddels, de lijnen zijn kort.”

De familie De Rothschild vroeg aanvankelijk overigens 165 miljoen euro voor het schilderij. Door „prijsinflatie”, zegt het Rijksmuseum, is de prijs met 10 miljoen gestegen. Door de goede contacten konden de partijen ook rechtstreeks tot een akkoord komen. Bij Marten & Oopjen bemiddelde het veilinghuis Christie’s destijds bij de transactie, wat een onbekend miljoenenbedrag heeft gekost.

‘Een koopje’

Bob Haboldt, kunsthandelaar in oude meesters in Amsterdam, Parijs en New York, spreekt van „een koopje”. „Dit is een schilderij in de categorie van 250 miljoen euro. Voor dat bedrag zijn belangrijke schilderijen van Gaugain, Cézanne en De Kooning van eigenaar verwisseld. Dit is een iconisch schilderij van Rembrandt. Als we zelf weer bankbiljetten zouden drukken, dan leent dit portret zich daar beter voor dan Marten of Oopjen.”

De Vaandeldrager is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland. Vaandeldragers liepen voor de troepen uit in de Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot de geboorte van Nederland. In dit grote zelfportret schildert Rembrandt zichzelf rebels en vol bravoure. Het werd zijn artistieke doorbraak die zou leiden tot de opdracht voor De Nachtwacht.

Mocht de verwerving lukken, dan zal De Vaandeldrager op tournee door Nederland gaan en in alle provincies worden getoond aan het publiek. Uiteindelijk krijgt het een plek op de Eregalerij van het Rijksmuseum. Het museum bezit 22 van de 340 bewaard gebleven schilderijen van Rembrandt.

Directeur Dibbits beseft dat de timing van de voorgenomen aankoop slecht is: „Dit nieuws komt midden in een pandemie, veel mensen hebben het zwaar. Maar zo’n kans dient zich nooit meer aan. Ik moet denken aan Het Melkmeisje van Vermeer. Dat dreigde in 1908 aan een particulier te worden verkocht. Met hulp van de Vereniging Rembrandt en de staat kon dat toen worden voorkomen. En sindsdien hangt het op de Eregalerij; zo’n koop doe je voor de eeuwigheid.”