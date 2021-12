Toen mijn dochter vroeg of ze in mijn kast mocht kijken, voelde ik een licht gevoel van trots. Ik ben niet zeer modebewust, dus als een 14-jarige door je kleding wil snuffelen, moet je toch iets goed gedaan hebben in je recentere aanschaffen.

„Ja hoor schat, heb je een feestje?” vroeg ik belangstellend. „Ja”, zei ze zonder enige ironie. „Een bad-taste party.”