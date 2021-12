Misvattingen over vaccins en vruchtbaarheid zijn onuitroeibaar

Wie de vaccinatiegraad wil opkrikken, zou er goed aan doen om broodjeaapverhalen te bestrijden. Een hardnekkig gerucht dat steeds opduikt is dat coronavaccinaties tot onvruchtbaarheid zouden leiden.

Voor de kenners van complottheorieën komt dit niet als een verrassing. Als er in de geschiedenis van het vaccineren één constante is, dan is het dat spuiten in bovenarmen gepaard gaan met geruchten over onvruchtbaarheid en miskramen.

Zo kende Nigeria tien jaar geleden een polio-epidemie doordat imams hadden beweerd dat de vaccinatie onvruchtbaarheid en hiv kon veroorzaken. En al sinds de introductie van het vaccin tegen baarmoederhalskanker doen geruchten de ronde over zaken als chronische vermoeidheid en onvruchtbaarheid; Japanse pubermeisjes weigerden dit vaccin enkele jaren geleden zelfs massaal nadat ze een veel gedeelde video hadden gezien waarin leeftijdsgenoten over neurologische klachten klaagden.

Sinds ongeveer een jaar zijn op Facebook en Twitter geruchten te lezen dat coronavaccins vrouwen onvruchtbaar zouden maken. De rubriek NUcheckt van nu.nl meldde dit voorjaar dat hierbij opvallend vaak een theorie wordt verspreid die afkomstig is van de website van Viruswaarheid, een Nederlandse actiegroep die het coronabeleid van de Nederlandse overheid bekritiseert. Het spike-eiwit van het coronavirus, het basale aangrijpingspunt van coronavaccins, zou grote overeenkomsten vertonen met een eiwit dat in de placenta voorkomt. Hierdoor zou het immuunsysteem na vaccinatie niet alleen het coronavirus, maar ook dit eiwit in de placenta aanvallen. Dit zou onvruchtbaarheid veroorzaken.

Een bewaker tijdens een vaccinatiecampagne tegen polio in Pakistan in 2014. Tientallen mensen zijn destijds vermoord, omdat gevreesd werd dat de prikken bedoeld waren om moslims te steriliseren. Foto Arshad Arbab/EPA

Volgens wetenschappers is de overeenkomst tussen beide eiwitten bepaald niet significant. De theorie gaat dus niet op, maar speelt in op al langer bestaande misvattingen over vaccinaties en onvruchtbaarheid – vooral die van vrouwen.

Zombiemisvatting

De Amerikaanse wetenschapsjournaliste Tara Haelle, auteur van het boek Vaccination Investigation: The History and Science of Vaccines, begon twaalf jaar geleden met schrijven over vaccinaties. Destijds was het een behoorlijk nicheonderwerp, maar „dat is inmiddels wel veranderd”, zegt ze lachend door de telefoon vanuit Dallas, Texas. Van alle mythes over vaccinaties is die over onvruchtbaarheid misschien wel de hardnekkigste, constateert Haelle. „Ik noem het een zombiemisvatting: ze blijft maar terugkomen nadat je haar gedood hebt.”

Vruchtbaarheid, zegt Haelle, is een van de belangrijkste aspecten van het sociale welzijn van mensen. „Het gaat over je nalatenschap, over hoe je gezien wordt, je statuur, je identiteit. Daarom is het niet zo gek dat het ook hetgeen is waar mensen het meest onzeker over kunnen raken. Mensen horen over een nieuw vaccin en vragen zich af: wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren?”

Met betrekking tot de coronavaccins heeft Haelle geprobeerd te reconstrueren hoe de verhalen over onvruchtbaarheid de wereld in gekomen zijn. Eén verhaal dat angst heeft opgewekt, denkt de journaliste, is dat sommige vrouwen na vaccinatie onregelmatigheden in hun menstruatie ervaren hebben. „Je hoort over vrouwen met hevige doorbraakbloedingen, menstruaties die ineens eerder optraden, langer duurden of pijnlijker waren.” Ook al moet nog onderzocht worden of de coronavaccins hier significant aan bijgedragen hebben, dan nog is het volgens Haelle „onwaarschijnlijk” dat de gerapporteerde menstruatiestoornissen een teken van onvruchtbaarheid zouden zijn.

Volgens wetenschapsjournaliste Tara Haelle vragen mensen zich bij een nieuw vaccin af: wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Foto Paco Freire/SOPA

Vrouwen zijn niet alleen bang voor onvruchtbaarheid, maar ook voor een miskraam. Haelle wijst op het advies dat zwangere vrouwen aan het begin van de pandemie te horen kregen: om nog even te wachten met de prik totdat er meer over de effecten bekend was. „Heel frustrerend, want inmiddels is volstrekt duidelijk dat niet prikken veel schadelijker is voor het ongeboren kind dan wel prikken. Maar dat nieuwe narratief moet opboksen tegen het eerdere verhaal.” De Utrechtse hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp schatte begin december in NRC dat 30 tot 50 procent van de Nederlandse vrouwen met een kinderwens zich niet laat vaccineren.

Ook al is er wetenschappelijk geen bewijs voor de onvruchtbaarheidstheorie, Haelle noemt het „niet onredelijk” voor een leek om in dit soort verhalen te geloven. „Het gaat niet om triviale zaken.”

Bisschoppen

En dan is er nog iets: sommige theorieën raken volgens Haelle aan een zijdelings gerelateerde waarheid. Ze wijst op Kenia, waar een groep bisschoppen zeven jaar geleden beweerde dat het tetanusvaccin dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF aan vrouwen wordt toegediend in feite een verkapte interventie is om de bevolkingsgroei te beperken; het vaccin zou bewust miskramen en onvruchtbaarheid veroorzaken.

De tegencampagne van de bisschoppen had uiteindelijk geen succes: de WHO verklaarde in 2019 dat Kenia tetanus zo goed als geëlimineerd had. Maar dit jaar dook het gerucht opnieuw op: volgens Keniaanse onderzoekers weigert een kwart van de vrouwen in het rurale Kilifi County het tetanusvaccin omdat het onvruchtbaarheid zou veroorzaken.

Dat claims over geboortebeperking onjuist zijn, blijkt volgens Haelle alleen al uit de aantallen zwangerschappen en de geboortecijfers, die nog nooit ergens ter wereld gedaald zijn na toediening van een vaccin. „Maar wat niet heeft geholpen, is dat er begin jaren negentig wel degelijk onderzoekers geweest zijn die de mogelijkheid onderzocht hebben om een aangepaste prik tegen tetanus voor anticonceptie in te zetten. Dit vaccin is nooit door de testfase gekomen en heeft niets te maken met de bestaande tetanusprik. Maar ik snap dat mensen dit erbij betrekken. Er was wel iets aan de hand.”

Juist mensen in minder stabiele landen vrezen dat hun overheid de bevolkingsgroei wil beperken

Misinformatie over tetanusvaccins is potentieel bijzonder dodelijk. Zonder medische behandeling sterft vrijwel iedereen aan tetanus. Door vaccinatie is de ziekte daarentegen volledig te voorkomen.

Kenia is niet de enige plek waar de bevolking overheidsinterventie in de demografie vermoedde. Zo werd de Indiase regering zo’n tien jaar geleden in haar pogingen om polio uit te roeien tegengewerkt door de moslimminderheid in het land, die vermoedde dat kinderen met het vaccin expres onvruchtbaar werden gemaakt om de bevolkingsgroei te beteugelen. Ondanks deze geruchten werd India in 2014 poliovrij verklaard.

Volgens Haelle is het niet verwonderlijk dat juist mensen in minder stabiele landen vrezen dat hun overheid de bevolkingsgroei wil beperken. „Vaak heeft de bevolking legitieme zorgen over onderdrukking door de regering. Dat wil niet zeggen dat de overheid dan ook echt de bevolkingsgroei wil beperken, maar zo vergezocht hoeft die angst niet te zijn.”

Niet-westerse migranten

Geruchten over onvruchtbaarheid doen ook de ronde onder niet-westerse migranten in Nederland. De officiële overheidsinformatie bereikt de wijken niet waar veel minderheden wonen, zegt Charles Agyemang, hoogleraar etniciteit en gezondheid aan Amsterdam UMC. „Dit schept ruimte voor desinformatie.”

En ook hier komt hun wantrouwen niet geheel onverwachts. Agyemang wijst op het zogenoemde Tuskegee-syfilisonderzoek, waarbij onderzoekers tussen 1932 en 1972 doelbewust behandeling onthielden aan zwarte Amerikanen uit nieuwsgierigheid hoe de ziekte zich zou ontwikkelen. Meer dan honderd mannen overleefden dit experiment niet, ook al was syfilis tegen het einde van het traject goed behandelbaar.

De Surinaamse Nederlander David Hasselbaink uit Amsterdam heeft zich niet laten prikken omdat hij denkt dat het vaccin niet genoeg getest kan zijn, zegt hij door de telefoon. „En de overheid vertrouw ik ook niet. Ik zag daar laatst een leuke meme over: ‘Als ze je moeten dwingen, kan het niet goed zijn.’ Hasselbainks belangrijkste informatiekanaal is YouTube, dat hij vooral waardeert „omdat je de bronnen goed kan checken”. Naar een persconferentie van premier Mark Rutte heeft hij nog nooit gekeken. „Ik word boos van die politici. Zodra ik hun leugens hoor, gaat mijn hartslag omhoog.”

In Israël gaan onder orthodoxe joden theorieën rond dat de coronavaccinatie onvruchtbaarheid zou veroorzaken en niet-koosjere ingrediënten zou bevatten. Eind 2020 schreven zeventig Brits-Joodse artsen een open brief waarin ze deze geruchten onderuit halen. „Het gerucht dat het vaccin onvruchtbaarheid veroorzaakt, komt vooral voor in Joodse kringen, maar er is geen bewijs voor”, valt in de brief te lezen.

Sociologe Josje ten Kate van de Erasmus Universiteit Rotterdam herkent de onjuiste claims; ze kwamen ook naar voren bij haar onderzoek naar ouders die hun puberdochters een vaccin weigeren tegen het virus HPV, dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Ook in Nederland, zegt zij, is er een groep die ongegrond bang is voor sommige bijwerkingen. „Ik zie het als een product van het individualisme: sommige ouders vinden het niet verstandig om blind op de wetenschap af te gaan en vertrouwen liever op het gevoel dat ze zelf bij de waarheid hebben.”

Oordelen van artsen worden door deze groep ouders gezien als „adviezen”, aldus Ten Kate: autoriteiten, experts en instanties zien ze niet langer als enige bron van kennis. „Wat ik veel hoorde, was: ‘Ik wil voor mezelf bepalen of het waar is.’” Sommige ouders zijn beïnvloed door natuurgeneeswijzen als homeopathie, anderen volgen wel de reguliere wetenschap maar zijn daar extreem kritisch op.

Volgens wetenschapsjournaliste Haelle moeten de antivaxers niet onderschat worden. Hiermee doelt ze op oplichters die bewust desinformatie verspreiden voor persoonlijk gewin: het kan hun aandacht, beroemdheid, macht of geld opleveren. Hoewel er altijd al antivaxers bestonden, zegt Haelle, was het tot voor kort geen partijpolitieke kwestie. Maar in de VS hebben de Republikeinen het frame omarmd dat prikken primair een kwestie van keuzevrijheid is. „Dat is retorisch briljant. Maar het gevolg is dat een van onze twee grote partijen desinformatie over vaccineren verspreidt.”

Protesten tegen vaccinaties in Londen, eerder dit jaar. Foto Martin Popa/SOPA

Talkshowtafels

Of de theorieën bewust verspreid worden of niet, het blijft volgens de deskundigen belangrijk om desinformatie tegen te gaan. Zo pleit Agyemang voor meer vertegenwoordiging van minderheidsgroepen aan Nederlandse talkshowtafels. „Mensen moeten zien dat de discussie ook over hen gaat.”

Haelle noemt het belangrijk om te erkennen dat de angst begrijpelijk is. „Het stomste wat je kunt doen, is opvattingen ronduit afwijzen. Dan zullen mensen alleen maar meer in hun schulp kruipen. Vraag in plaats daarvan: wat spreekt je aan, wat schrikt je af? Dan beginnen ze zich gehoord te voelen. Geef hun niet het gevoel dat je hen wilt bekeren. Informeer oprecht naar hun mening.”

De vervolgstap, zegt Haelle, is om ongevaccineerden te vragen waar ze bang voor zijn. „Vertel hun dat angst legitiem is. Mensen maken zich al eeuwen zorgen over vaccinaties. Dat is waarom wetenschappers er zo veel onderzoek naar doen.” Tot slot zou je zo’n gesprek naar het wetenschappelijke bewijs kunnen leiden, aldus Haelle. „Kun jij me precies uitleggen wat het vaccin doet? Dat zullen ze lastig vinden, wat de gelegenheid geeft om over de werking te vertellen.”

Zulke gesprekken vereisen tijd, geduld, empathie en respect, zegt de wetenschapsjournaliste. „Helaas hoor ik nog steeds veel spot over ongevaccineerden. Ik snap het ongeduld dat veel gevaccineerden voelen. Maar wie zich bespot voelt, zal zich alleen maar meer van de officiële wetenschap afkeren.”